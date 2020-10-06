У середньому в Україні за рік відбувається до 190 надзвичайних ситуацій: вони коштують Держбюджету 700 млн грн, - Мінфін

Матеріальні втрати від надзвичайних ситуацій з року в рік коливаються в дуже широкому діапазоні.

За даними спостережень за останні десять років, в Україні щорічно в середньому реєструється: 170-190 надзвичайних ситуацій (НС), збитки від яких становлять приблизно 580 млн грн на рік. Мінімальна сума збитків - 102,75 млн грн у 2011 році, максимальна - 1625,8 млн грн у 2019 році. Про це йдеться в документі "Інформація про фіскальні ризики та їхній вплив на показники державного бюджету у 2021 році", який підготував Мінфін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається в документі, розподіл матеріальних втрат від НС міститься в дуже широкому діапазоні і не має кореляції з кількістю НС. Зокрема, у 2019 році Україна зазнала збитків від НС на суму понад 1625,8 млн грн (що в 3,3 раза більше, ніж у 2018 році).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збитки "Укренерго" за наступні чотири роки перевищать 26 млрд грн, з них 15,1 млрд грн в поточному році, - Мінфін

З резервного фонду державного бюджету на ліквідацію та запобігання НС за усередненими показниками минулих періодів щороку виділяється приблизно 700 млн грн

"Аналіз небезпек і загроз техногенного та природного характеру, виникнення надзвичайних ситуацій свідчить, що за останні 10 років тенденцій до їхнього збільшення або зменшення не спостерігається", - йдеться в документі.

Водночас спостерігається негативний вплив змін клімату, який призводить до збільшення суми завданих НС збитків, насамперед від гідрометеорологічних НС та НС унаслідок пожеж у природних екосистемах, зазначили в Мінфіні.

Розрахований прогноз основної тенденції свідчить, що у 2020 році можливе виникнення 130 - 145 НС, у 2021 році - 117 - 144 НС. Песимістичний прогноз вказує, що можлива кількість НС може досягти 191 НС у 2020 році, та таку саму кількість у 2021 році, йдеться в документі.