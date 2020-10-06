Заклики до перемир'я в Карабасі не мають сенсу, 30 років переговорів ні до чого не привели, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

В Азербайджан 6 жовтня на переговори з президентом країни прилетів глава Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Про це повідомляє російська служба BBC із посиланням на азербайджанське агентство, передає Цензор.НЕТ.

За словами Чавушоглу, Туреччина всіляко підтримує Азербайджан у війні за Нагірний Карабах - і на полі бою, і на дипломатичному фронті.

"За Азербайджаном - моральна правда і міжнародне право, ми всюди у світі підтримуємо цю боротьбу за праве діло, ми - з Азербайджаном у його боротьбі на полі бою і за столом переговорів", - заявив Чавушоглу.

Глава МЗС знову відкинув заклики інших держав до припинення вогню і переговорів. Він заявив, що переговори про врегулювання в Карабасі тривали 30 років без будь-яких результатів. Водночас Чавушоглу закликав інші країни підтримати Азербайджан.

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Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

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Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів.