Заклики до перемир'я в Карабасі не мають сенсу, 30 років переговорів ні до чого не привели, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу
В Азербайджан 6 жовтня на переговори з президентом країни прилетів глава Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.
Про це повідомляє російська служба BBC із посиланням на азербайджанське агентство, передає Цензор.НЕТ.
За словами Чавушоглу, Туреччина всіляко підтримує Азербайджан у війні за Нагірний Карабах - і на полі бою, і на дипломатичному фронті.
"За Азербайджаном - моральна правда і міжнародне право, ми всюди у світі підтримуємо цю боротьбу за праве діло, ми - з Азербайджаном у його боротьбі на полі бою і за столом переговорів", - заявив Чавушоглу.
Глава МЗС знову відкинув заклики інших держав до припинення вогню і переговорів. Він заявив, що переговори про врегулювання в Карабасі тривали 30 років без будь-яких результатів. Водночас Чавушоглу закликав інші країни підтримати Азербайджан.
Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.
Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.
12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А прицедент.
Много таких захваченых территорий, которые десятилетиями забалтывались!
и никаких виборов, пусть разлагаются.
Комплекс мер по выполнению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB Минских соглашений , Второе минское соглашение - документ, имеющий целью урегулирование https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B вооружённого конфликта на востоке Украины . Был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F Франции , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России в формате «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0 нормандской четвёрки » и подписан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины , состоящей из представителей Украины, России, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5 ОБСЕ и непризнанных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Донецкой и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Луганской народных республик . Позднее Минские договорённости были одобрены специальной резолюцией https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Совета Безопасности ООН .
Только почему-то Кипр оккупировали турецкие войска, даже не прикидываясь ихтамнетами. И греков под дулом автоматов выкидывали из домов.
И куча покинутых домов есть, целые села.
Неплохое подспорье для ОПЗЖ?
Начнём с того что в лоб закрыть помойки это будет нарушение свободы слова и не восприниматься Западом....
ДО РЕЧІ, [06.10.20 14:10]
Голова СЗР Наришкін: «У Карабах перекидаються бойовики" Джебхат Ан-Нусра "***».
-
Такими темпами расєя скоро отримає другу Сирію в Закавказзі.
Мабуть, переговорні опції в цьому конфлікті з боку РФ закінчуються.
В такому випадку виглядає логічним призначення «генерала» в Дагестані Сергія Мєлікова.
***«Фронт ан-Нусра», «Джабгат Ан-Ну́сра» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 араб. جبهة النصرة, Фронт допомоги)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B3%D0%B0%D1%82_%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%B0%D1%88-%D0%A8%D0%B0%D0%BC#cite_note-22 [22] також Джабгат Фатаг аш-Шам (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 араб. جبهة فتح الشام, Фронт завоювання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82 Леванту ), лі-А́глі-ш-Шам (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 араб. لأهل الشام, Заради народу Леванту), «Аль-Каїда у Сирії»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B3%D0%B0%D1%82_%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%B0%D1%88-%D0%A8%D0%B0%D0%BC#cite_note-23 [23] - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%BC ісламістська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC терористична організація, котра діяла на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F Сирії . 28 січня 2017 року, після сильних зіткнень з угрупуванням Аграром аль-Шамом та іншими повстанськими формуваннями, «Фронт ан-Нусра» об'єднався з чотирма іншими угрупуваннями (https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ansar_al-Din_Front&action=edit&redlink=1 Фронт Ансар аль-Дін https://en.wikipedia.org/wiki/Ansar_al-Din_Front [en] , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaysh_al-Sunna&action=edit&redlink=1 Джейш аль-Сунна https://en.wikipedia.org/wiki/Jaysh_al-Sunna [en] , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Liwa_al-Haqq_(Idlib)&action=edit&redlink=1 Ліва аль-Гакк https://en.wikipedia.org/wiki/Liwa_al-Haqq_(Idlib) [en] , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Nour_al-Din_al-Zenki_Movement&action=edit&redlink=1 Гаракат Нур ад-Дін аль-Зінкі https://en.wikipedia.org/wiki/Nour_al-Din_al-Zenki_Movement [en] ) та створив коаліцію під назвою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D1%82_%D0%A2%D0%B0%D1%85%D1%80%D1%96%D1%80_%D0%B0%D1%88-%D0%A8%D0%B0%D0%BC Гайят Тагрір аш-Шам https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B3%D0%B0%D1%82_%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%B0%D1%88-%D0%A8%D0%B0%D0%BC#cite_note-new_entity-24 [24] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B3%D0%B0%D1%82_%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%B0%D1%88-%D0%A8%D0%B0%D0%BC#cite_note-25 [25] .
договариваться с тем, кто ничего не решает?