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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Заклики до перемир'я в Карабасі не мають сенсу, 30 років переговорів ні до чого не привели, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

Заклики до перемир'я в Карабасі не мають сенсу, 30 років переговорів ні до чого не привели, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

В Азербайджан 6 жовтня на переговори з президентом країни прилетів глава Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Про це повідомляє російська служба BBC із посиланням на азербайджанське агентство, передає Цензор.НЕТ.

За словами Чавушоглу, Туреччина всіляко підтримує Азербайджан у війні за Нагірний Карабах - і на полі бою, і на дипломатичному фронті.

"За Азербайджаном - моральна правда і міжнародне право, ми всюди у світі підтримуємо цю боротьбу за праве діло, ми - з Азербайджаном у його боротьбі на полі бою і за столом переговорів", - заявив Чавушоглу.

Глава МЗС знову відкинув заклики інших держав до припинення вогню і переговорів. Він заявив, що переговори про врегулювання в Карабасі тривали 30 років без будь-яких результатів. Водночас Чавушоглу закликав інші країни підтримати Азербайджан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія є головним бенефіціаром війни в Нагірному Карабасі, - генерал США Ходжес

Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Також читайте: Азербайджан припинить обстріли в Нагірному Карабасі, коли Вірменія надасть графік виведення своїх військ, - Алієв

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів.

Автор: 

Азербайджан (858) Чавушоглу Мевлют (126) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+26
Таки да. Земля Азербайджана должна быть освобождена от оккупантов. Как и земля Украины.
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06.10.2020 15:14 Відповісти
+21
Замороженный конфликт рано или поздно перерастет в полноценную войну, у них тоже минские были...Мы лишь оттягиваем непонятно куда...Хотя сейчас Россия как никогда слаба, и за армяшек даже вписаться не может...Тут бы не переговоры, а запустить свои Байрактары...У нас на вооружении есть немного...Турция бы их продала нам без проблем ещё...
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06.10.2020 15:22 Відповісти
+20
Главное не заварушка....
А прицедент.
Много таких захваченых территорий, которые десятилетиями забалтывались!
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06.10.2020 15:20 Відповісти
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у нас тоже 7 лет...
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06.10.2020 15:13 Відповісти
Замороженный конфликт рано или поздно перерастет в полноценную войну, у них тоже минские были...Мы лишь оттягиваем непонятно куда...Хотя сейчас Россия как никогда слаба, и за армяшек даже вписаться не может...Тут бы не переговоры, а запустить свои Байрактары...У нас на вооружении есть немного...Турция бы их продала нам без проблем ещё...
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06.10.2020 15:22 Відповісти
Мой Наполеон, ты уже пришёл в военкомат?
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06.10.2020 15:32 Відповісти
В какой? Судя по его флажку.
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06.10.2020 15:49 Відповісти
Чем дальше флажок - тем яростней барец!
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06.10.2020 17:15 Відповісти
Уже шесть лет как пришел. Не тебе выделываться и такое писать. Если ты мудыло не знал, то большинство солдат сидит через прокси, из-за скрытия местоположения, мудозвон ты диванный.
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06.10.2020 21:09 Відповісти
Саакашвили уже выбрал удобный момент. И освободил.
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07.10.2020 10:17 Відповісти
Таки да. Земля Азербайджана должна быть освобождена от оккупантов. Как и земля Украины.
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06.10.2020 15:14 Відповісти
А как насчет земли Кипра?
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06.10.2020 17:25 Відповісти
Так же. Так же, как и на счет земли Германии, Кенегсберг, и островов Японии, Кунашир и т.д.
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06.10.2020 17:33 Відповісти
А США тоже должны вернуть земли индейцам?
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06.10.2020 18:22 Відповісти
А Израиль должен вернуть землю арабам, палестинцам? А московиты должны вернуть Украине Ростов на Дону с Кубанью и Таганрогом, Курскую с белгородской областями и куском воронежской области? Продолжим дисскусию?
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06.10.2020 19:31 Відповісти
Ну так отож. Земли занимаются по праву сильного. Если сейчас на Сев.Кипре большинство - турки, то никто никому ничего не вернет, без принуждения силой. То же и с остальными.
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06.10.2020 21:33 Відповісти
А Хабаровск должен быть освобожден от московитов и отдан хабаровчанам.
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06.10.2020 20:09 Відповісти
аналогічно і у нас....
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06.10.2020 15:16 Відповісти
Грядет заварушка.
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06.10.2020 15:17 Відповісти
Главное не заварушка....
А прицедент.
Много таких захваченых территорий, которые десятилетиями забалтывались!
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06.10.2020 15:20 Відповісти
Це давня мина відстроченої дії !!)))
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06.10.2020 15:23 Відповісти
Карабах, це богатовікова історія !!)))
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06.10.2020 15:18 Відповісти
"Призывы к перемирию в Карабахе не имеют смысла, 30 лет переговоров ни к чему не привели." - Привели же! К усилению позиций оккупанта.
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06.10.2020 15:20 Відповісти
Як не конфлікт, так обов"язково вуха кремля стирчат !!))
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06.10.2020 15:21 Відповісти
Только что на 112-ом канале и Ньюс ван показывали как Медведчук на маскве встречался с володиным и обвинял Украину в нарушениях каких то.Сколько это будет в Украине продолжатся?
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06.10.2020 15:26 Відповісти
Почему Зельц не посадит мертвечука?
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06.10.2020 15:29 Відповісти
Кто такой Зельц?
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06.10.2020 15:29 Відповісти
Мне сложно догадаться из какой вы страны
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06.10.2020 15:45 Відповісти
А почему Порошенко его не посадил, а позволил прикупить ещё пару телеканалов? тоже вопрос...
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06.10.2020 16:35 Відповісти
В Зеленського появився унікальний шанс, виправити цю помилку. І він це зробе ! Він такий.
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06.10.2020 18:21 Відповісти
Он надеялся на величайшего Гавнокомандующего. Но Зельцман оказался Вальцманом 😅
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06.10.2020 19:44 Відповісти
Доки вселякі Новинські, Медведчуки,Гепи та Допи будут себе вільно почувати в Україні, цей сепарсько-колорадський бедлам не скінчиться !!))
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06.10.2020 15:32 Відповісти
Ещё называли войну Украины с рассией конфликтом в Украине.
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06.10.2020 15:27 Відповісти
ТОЛІК А ТИ НАЗИВАЙ ТАК ЯК Є ВІЙНУ, ВІЙНОЮ, І ЗАКЛИКАЙ СВОЇХ ОДНОДУМЦІВ НЕ ЗАДИВЛЯТИСЬ В ПУСТІ ОЧІ, НІЧОГО ДОБРОГО ДЛЯ УКРАЇНИ ТАМ НЕ ПОБАЧИШ.
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06.10.2020 16:05 Відповісти
Для буратины глава МИД Турции не авторитет. Для буратины авторитет папа Карло: Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский .
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06.10.2020 15:22 Відповісти
Туркам респект!
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06.10.2020 15:22 Відповісти
Примерно то же самое делает зеля ,замораживает конфликт,что в принципе и добивался х-ло! Держать Украину в постоянном состоянии войны и угрозы.Ну ,а по том всунуть этих недобитков обратно ,что бы они мешали отходу Украины в Европу.
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06.10.2020 15:26 Відповісти
Решается просто - закрить дайнбац, кримнаш и кордон с лепрозорием под названием российская федерация.
и никаких виборов, пусть разлагаются.
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06.10.2020 15:29 Відповісти
Если бы это сделали ,то уже бы лугандонии и донбосятии ,давно бы сами умоляли их взять обратно! А так ,пенсии,инвалидности,бесплатное обучение,кормешка благотворителей! Угадайте с 3-х раз ,что лучше жителю лугандонии получать 2 пенсии или одну мордоровскую на которую можно купить мешок перловки?А сейчас еще и бедолаг -кормителей Европы и от короновируса на халяву лечат.Закрыть все эти кпв,которых нет не в одном законе Украины .Заминировать все подходы и забыть про этих любителе ,кацарыльского мира на 30 лет.Кто сильно хочет проведать своих сепаров,пусть едут через официальные границы,Через,Харьков и Керчь!
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06.10.2020 15:56 Відповісти
А я думал его в 2015 заморозили. А оно вот как значит.
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06.10.2020 15:51 Відповісти
Сральник не вертуальный.Его не заморозили в 2015 году,потому что каждую неделю или месц наши войска продвигались вперед и били козло -сепаров десятками в день.Готовили и перевооружали Армию.
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06.10.2020 16:00 Відповісти
Хм, а я думал выполняли минские договоренности. По крайней мере тогда наши официальные лица именно так и заявляли на всех международных политических площадках, что Украина выполняет минские догвоворенности. Выходит врали западным партнерам?
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06.10.2020 16:03 Відповісти
Примерно как Азербайджан ,пока у него не было нормальной армии.Они то же подписывали с армяшками минский договор,а теперь засунули его пашияну и х-лу ,во все отверстия.
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06.10.2020 16:12 Відповісти
Ну так в Азербайджане и есть именно "замороженный" конфликт, который "заморозили" именно мирными договоренностями. Что тогда я не так сказал? У нас тоже "замороженный" конфликт, который "заморозили" минскими мирными договоренностями начиная с 2015 года.
Комплекс мер по выполнению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB Минских соглашений , Второе минское соглашение - документ, имеющий целью урегулирование https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B вооружённого конфликта на востоке Украины . Был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F Франции , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России в формате «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0 нормандской четвёрки » и подписан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины , состоящей из представителей Украины, России, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5 ОБСЕ и непризнанных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Донецкой и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Луганской народных республик . Позднее Минские договорённости были одобрены специальной резолюцией https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Совета Безопасности ООН .
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06.10.2020 16:19 Відповісти
Подивіться на космічні знімки міст і сіл , розташованих в так званому "поясі безпеки арцаху" - немає Агдама, немає Фізулі, немає Джабраїла, немає десятків сіл . Руїни, суцільні руїни. Єдине, на що спромоглися вірмени - це побудувати там військові бази. Десятки казарм , арсеналів і ангарів для техніки. Колонізувати за майже тридцять років окупації вірменам цю територію не вдалося - лише запаскудили і зруйнували все там.
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06.10.2020 15:28 Відповісти
Посмотри на Севепрный Кипр оккупированный Турцией - все что ты пишешь про Карабах, один к одному.
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06.10.2020 15:37 Відповісти
Повернення СК умова вступу до єс (нагоа його розбудовувати?)
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06.10.2020 15:47 Відповісти
Что за глупость?! Турки заняли Северный Кипр, потому что греки Кипра решили с бодуна присоединиться к Греции!! Не спросясь, естественно, турецкое его население. Они и возмутились, тогда их и начали резать. И если бы не Турция - вырезали бы всех. И именно греки не хотят воссоединения по планам ООН, турки за. Историю надо знать.
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06.10.2020 16:16 Відповісти
прям-таки вижу как греки с ножами и вилами окружают мирные турецкие села.
Только почему-то Кипр оккупировали турецкие войска, даже не прикидываясь ихтамнетами. И греков под дулом автоматов выкидывали из домов.
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06.10.2020 17:31 Відповісти
Навіщо так примітивно брехати щодо руйнації Північного Кіпру? Жодного зруйнованого міста, села чи будинку там немає.
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06.10.2020 16:20 Відповісти
потому что войны не было. Жители просто убежали.
И куча покинутых домов есть, целые села.
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06.10.2020 16:24 Відповісти
Знову брешеш? Дай координати хоч одного покинутого зараз села на Кіпрі. Покинуте від непокинутого дуже легко відрізнити. Чекаю на координати.
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06.10.2020 16:51 Відповісти
да-да, ты прав, Северный Кипр расцвел, центр туризма и рекреации, остальные киприоты плачут от зависти и мечтают присоединиться. А то что греки во время оккупации все убежали бросая дома и имущество - сами виноваты, сейчас грызут локти.
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06.10.2020 17:07 Відповісти
да потому что никто не будет вливать бабло в развитие региона, который постоянно на пороховой бочке. если айзеры отвоюют этот регион, то он и дальше будет оставаться практически в таком же состоянии.
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06.10.2020 15:41 Відповісти
Он будет совсем в другом состоянии,потому что бюджет армии Азербайджана в 5 раз больше ,чем бюджет всей армении. И вкладывать в него будет свое государство,а окупанты естественно ничего нигде не вкладывают ,зная о том что украденное надо рано или позно вернуть,что и происходит сейчас.
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06.10.2020 16:05 Відповісти
Ага. А с возвращением Крыма-ОРДЛО мы получаем 5 миллионов упоротых ватником с правом голоса.
Неплохое подспорье для ОПЗЖ?
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06.10.2020 15:35 Відповісти
Если Россия может промывать мозги почему не можем мы их очистить? Нужно нам с начала начать с помоек Медведчука, которые благодаря всем властям полощут мозги украинцам
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06.10.2020 15:44 Відповісти
Это далеко не тривиальная задача...
Начнём с того что в лоб закрыть помойки это будет нарушение свободы слова и не восприниматься Западом....
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06.10.2020 17:12 Відповісти
То Амфаш. Выселить в Парашу всех тех, у кого российские паспорта.
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06.10.2020 16:18 Відповісти
Не можна виселяти ,- треба надати можливість кайлом в Жовтих Водах помахати !
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06.10.2020 16:42 Відповісти
От души - я "за". Но юридически корректно.....
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06.10.2020 17:16 Відповісти
Вони попістують на істаріческую родіну предкав.
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06.10.2020 18:18 Відповісти
Азербайджанцам и Турции респект, они показывают как решать "замороженные" конфликты, но нам до них пока далеко, нужна другая власть, и переосмысление совковых принципов ведения войны
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06.10.2020 15:37 Відповісти
Слова безусловно правильные, но по крайней мере преждевременные. "Замороженный" конфликт пока только в начальной стадии решения. И дай Бог, чтобы им это удалось таким образом решить. Т.к. это будет прецедент для Украины и всего мира. Т.е. образец действенного средства для решения подобных конфликтов. Потому как предыдущая политика решения "замороженных" конфликтов путем умиротворения агрессора не привела ни к каким положительным результатам.
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06.10.2020 16:13 Відповісти
Зв всех украинцев не расписывайся. Я не хочу чтобы президент был диктатор, передающий трон по наследству, и на доходы от продажи нефти украденные из казны скупаюл отели и казино в Лас-Вегасе.
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06.10.2020 16:06 Відповісти
я точно также могу сказать - Украина за Армению, исключая некоторых упоротых.
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06.10.2020 17:09 Відповісти
кхм... Якщо "більшість" щось там вважає - то не є ознакою істини. Он 73% обрало собі "президента".
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06.10.2020 19:05 Відповісти
все Украинцы кого я опрашивал - за Армению. Шо ж такое?
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06.10.2020 17:32 Відповісти
А ты какую, раз от имени всех украинцев вещаешь?
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06.10.2020 18:20 Відповісти
То ти собі подібних моцкворотих папуасів спрашівал,українці не можуть підтримувати окупантів,ти врьошь кацапа паскудна
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06.10.2020 18:22 Відповісти
Дивлячись кого називати окупантом. Карабах - місцевість де завжди була переважна більшість - армяни. Так що вони не окупанти. Аналогія з Донбасом на Україні хибна, тому що в Донбасі повно понаїхавшої під час СРСР русні.
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06.10.2020 19:02 Відповісти
Ахербайджану повезло что турция член нато. И вроде как вломить русне может запросто и сама.
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06.10.2020 15:51 Відповісти
Якщо це правда :

ДО РЕЧІ, [06.10.20 14:10]
Голова СЗР Наришкін: «У Карабах перекидаються бойовики" Джебхат Ан-Нусра "***».
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Такими темпами расєя скоро отримає другу Сирію в Закавказзі.
Мабуть, переговорні опції в цьому конфлікті з боку РФ закінчуються.
В такому випадку виглядає логічним призначення «генерала» в Дагестані Сергія Мєлікова.

***«Фронт ан-Нусра», «Джабгат Ан-Ну́сра» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 араб. جبهة النصرة‎, Фронт допомоги)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B3%D0%B0%D1%82_%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%B0%D1%88-%D0%A8%D0%B0%D0%BC#cite_note-22 [22] також Джабгат Фатаг аш-Шам (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 араб. جبهة فتح الشام‎‎, Фронт завоювання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82 Леванту ), лі-А́глі-ш-Шам (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 араб. لأهل الشام‎, Заради народу Леванту), «Аль-Каїда у Сирії»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B3%D0%B0%D1%82_%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%B0%D1%88-%D0%A8%D0%B0%D0%BC#cite_note-23 [23] - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%BC ісламістська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC терористична організація, котра діяла на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F Сирії . 28 січня 2017 року, після сильних зіткнень з угрупуванням Аграром аль-Шамом та іншими повстанськими формуваннями, «Фронт ан-Нусра» об'єднався з чотирма іншими угрупуваннями (https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ansar_al-Din_Front&action=edit&redlink=1 Фронт Ансар аль-Дін https://en.wikipedia.org/wiki/Ansar_al-Din_Front [en] , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaysh_al-Sunna&action=edit&redlink=1 Джейш аль-Сунна https://en.wikipedia.org/wiki/Jaysh_al-Sunna [en] , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Liwa_al-Haqq_(Idlib)&action=edit&redlink=1 Ліва аль-Гакк https://en.wikipedia.org/wiki/Liwa_al-Haqq_(Idlib) [en] , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Nour_al-Din_al-Zenki_Movement&action=edit&redlink=1 Гаракат Нур ад-Дін аль-Зінкі https://en.wikipedia.org/wiki/Nour_al-Din_al-Zenki_Movement [en] ) та створив коаліцію під назвою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D1%82_%D0%A2%D0%B0%D1%85%D1%80%D1%96%D1%80_%D0%B0%D1%88-%D0%A8%D0%B0%D0%BC Гайят Тагрір аш-Шам https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B3%D0%B0%D1%82_%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%B0%D1%88-%D0%A8%D0%B0%D0%BC#cite_note-new_entity-24 [24] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B3%D0%B0%D1%82_%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%B0%D1%88-%D0%A8%D0%B0%D0%BC#cite_note-25 [25] .
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06.10.2020 16:02 Відповісти
То кацапи вважають Дхабхат ан Нусру - терористичною організацією .
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06.10.2020 16:40 Відповісти
весь цивилизованный мир вообще-то.
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06.10.2020 17:10 Відповісти
Украинцы! Спасибо за горячую поддержку Азербайджана! Желаю вам скоро вернуть Крым и Донбасс, и вообще - украино- китайскую границу.
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06.10.2020 16:20 Відповісти
Салам, гардаш! нам, как и вам, чужого не надо, только своё вернуть))
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06.10.2020 16:39 Відповісти
смысл договариваться с Арменией, если там путен заправляет.
договариваться с тем, кто ничего не решает?
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06.10.2020 16:40 Відповісти
какие вообще могут быть договоры с русней ? и с ее ара прихвостнями. А бандформирование т.н. армянский цак должно быть уничтожено
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06.10.2020 16:57 Відповісти
Тільки що ка Кавказ Центрі з'явилося відео, на якому "вірменські захисники християнської цивілізації" (зі слів пашиняна) глумляться над тілами загиблих воїнів збройних сил Азербайджану:
Заклики до перемир'я в Карабасі не мають сенсу, 30 років переговорів ні до чого не привели, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу - Цензор.НЕТ 3692
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06.10.2020 16:55 Відповісти
на этой помойке уже было куча видео как Раша все.
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06.10.2020 17:11 Відповісти
Ни в коем случае Азербайджану не останавливаться и не слушать эту болтовню международных импотентов. Если остановится, то потеряется внезапность, потеряется тактика ведения войны, что даст возможность противнику подготовить оборону и потери солдат Азербайджана вырастут в разы. Потеряется боевой дух и патриотизм в стране. Только после полного освобождения своей территории можно приступить к переговорам с прописанными положениями о гарантиях мирного сосуществования с подписями всех фигурантов и международных гарантов, а так же с санкциями в случае нарушения договоренностей. И только так.
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06.10.2020 17:29 Відповісти
Очень яркий пример для нас, 30 лет пустой болтовни в Минске....
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06.10.2020 20:45 Відповісти
А между прочим, Арарат - это Армения.
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07.10.2020 04:27 Відповісти
 
 