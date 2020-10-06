Разумков змінив порядок допуску журналістів у Раду: пускатимуть тільки 120 осіб

Представникам ЗМІ на день видаватимуть 120 перепусток для роботи у Верховній Раді, 30 з яких - для роботи в ложі преси. Ці перепустки не будуть закріплені за конкретними виданнями, а будуть видаватися на вході в будівлю Ради в порядку черги.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков змінив порядок допуску журналістів до парламенту: їх пускатимуть за постійною карткою акредитації та разовим пропуском. Відповідне розпорядження Разумков підписав 5 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, зайти в Раду (в пресцентр на третьому поверсі) зможуть не більше 120 працівників ЗМІ на день, 30 з яких зможуть перебувати в ложі преси балкону зали засідань.

Зазначається, що від телевізійних каналів допускається не більше двох знімальних груп (до 4 осіб), від інформаційних агентств - до 2 осіб, від інших видань - по одній людині.

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Керівниця пресслужби Ради Ірина Кармелюк уточнила виданню "Детектор медіа", що журналістам видаватимуть всього 120 перепусток, 30 з яких - для роботи в ложі преси. Працівники ЗМІ зможуть отримати їх на посту охорони на вході, але після завершення робочого дня вони повинні повернути їх. Ці перепустки не будуть закріплені за конкретними ЗМІ.

Кармелюк пояснила, що парламент не буде забезпечувати пропусками майже 500 медіа, акредитованих у Раді, оскільки за таких умов не зможе дотримуватися карантинних обмежень. Крім того, за її словами, в пресцентрі зможуть працювати до 120 журналістів.

"Це не обмеження, це навпаки - поліпшення. Тепер канали зможуть приходити двома знімальними групами, раніше пускали тільки одну, від агентств був тільки один журналіст, а зараз по дві людини - це для них поліпшення", - зазначила Кармелюк і додала, що в звичайний пленарний день в ВР працює до 60 працівників ЗМІ.

Нагадаємо, журналісти мали повернутися до роботи в кулуарах Верховної Ради з початком нової пленарної сесії 1 вересня, але через погіршення епідемічної ситуації керівництво парламенту відмовилося від цієї ідеї. У березні, після початку карантину, в Раді впровадили нові правила для представників ЗМІ. У будівлю дозволили заходити не більше одного журналіста від видання або однієї знімальної групи телеканалу. Ложу преси відкрили тільки на початку червня. За умови, що одночасно там будуть перебувати до 30 осіб.