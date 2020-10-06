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Новини Коронавірус і карантин
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Разумков змінив порядок допуску журналістів у Раду: пускатимуть тільки 120 осіб

Разумков змінив порядок допуску журналістів у Раду: пускатимуть тільки 120 осіб

Представникам ЗМІ на день видаватимуть 120 перепусток для роботи у Верховній Раді, 30 з яких - для роботи в ложі преси. Ці перепустки не будуть закріплені за конкретними виданнями, а будуть видаватися на вході в будівлю Ради в порядку черги.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков змінив порядок допуску журналістів до парламенту: їх пускатимуть за постійною карткою акредитації та разовим пропуском. Відповідне розпорядження Разумков підписав 5 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, зайти в Раду (в пресцентр на третьому поверсі) зможуть не більше 120 працівників ЗМІ на день, 30 з яких зможуть перебувати в ложі преси балкону зали засідань.

Зазначається, що від телевізійних каналів допускається не більше двох знімальних груп (до 4 осіб), від інформаційних агентств - до 2 осіб, від інших видань - по одній людині.

Читайте: Коронавірус у Раді: за вересень на COVID-19 захворіли 20 нардепів, всього - 46

Керівниця пресслужби Ради Ірина Кармелюк уточнила виданню "Детектор медіа", що журналістам видаватимуть всього 120 перепусток, 30 з яких - для роботи в ложі преси. Працівники ЗМІ зможуть отримати їх на посту охорони на вході, але після завершення робочого дня вони повинні повернути їх. Ці перепустки не будуть закріплені за конкретними ЗМІ.

Кармелюк пояснила, що парламент не буде забезпечувати пропусками майже 500 медіа, акредитованих у Раді, оскільки за таких умов не зможе дотримуватися карантинних обмежень. Крім того, за її словами, в пресцентрі зможуть працювати до 120 журналістів.

"Це не обмеження, це навпаки - поліпшення. Тепер канали зможуть приходити двома знімальними групами, раніше пускали тільки одну, від агентств був тільки один журналіст, а зараз по дві людини - це для них поліпшення", - зазначила Кармелюк і додала, що в звичайний пленарний день в ВР працює до 60 працівників ЗМІ.

Нагадаємо, журналісти мали повернутися до роботи в кулуарах Верховної Ради з початком нової пленарної сесії 1 вересня, але через погіршення епідемічної ситуації керівництво парламенту відмовилося від цієї ідеї. У березні, після початку карантину, в Раді впровадили нові правила для представників ЗМІ. У будівлю дозволили заходити не більше одного журналіста від видання або однієї знімальної групи телеканалу. Ложу преси відкрили тільки на початку червня. За умови, що одночасно там будуть перебувати до 30 осіб.

Автор: 

ВР (15050) журналістика (1785) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
"Открытая" и "демократичная" Рада Украины:
Правило № 1: пускать только 120 человек (причем, квота будет выбрана холуями);
Правило № 2: фотографам можно пользоваться только короткофокусными камерами (чтоб не палить переписку парламентских ****** с ******* из эскорт-сервиса).


УРА! Разумков еще на один шаг приблизил Украину к России!
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06.10.2020 15:20 Відповісти
+5
Разумков изменил порядок допуска журналистов в Раду: будут пускать только 120 человек - Цензор.НЕТ 6604

...
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06.10.2020 15:42 Відповісти
+3
"Это не ограничение, это наоборот -улучшение". Источник: https://censor.net/ru/n3223199

Бугага, Зе-логика.
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06.10.2020 15:19 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
Цензуре.НЕТ!!
))
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06.10.2020 15:15 Відповісти
Разумков изменил порядок допуска журналистов в Раду: будут пускать только 120 человек - Цензор.НЕТ 9860
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06.10.2020 15:15 Відповісти
"Это не ограничение, это наоборот -улучшение". Источник: https://censor.net/ru/n3223199

Бугага, Зе-логика.
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06.10.2020 15:19 Відповісти
"Открытая" и "демократичная" Рада Украины:
Правило № 1: пускать только 120 человек (причем, квота будет выбрана холуями);
Правило № 2: фотографам можно пользоваться только короткофокусными камерами (чтоб не палить переписку парламентских ****** с ******* из эскорт-сервиса).


УРА! Разумков еще на один шаг приблизил Украину к России!
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06.10.2020 15:20 Відповісти
"Разумков изменил порядок допуска журналистов в Раду: будут пускать только 120 человек" - и только тех кто большего хабаря даст.
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06.10.2020 15:21 Відповісти
ну да...а создать толпу на входе в очереди за пропусками-это придерживаться карантинных ограничений
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06.10.2020 15:22 Відповісти
Дорогие вы мои, свобода слова не подразумевает свободу монолога, иначе это прямая диктатура. Свобода слова - это по минимуму диалог, а иногда и общий ор, и ты волен нести любую чушь, но и не удивляйся, если тебя назовут дураком. Это тоже обратная сторона свободы.
🤗
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06.10.2020 15:24 Відповісти
В связи с рекордным долгом на газовом рынке Украины ряд экспертов прогнозирует, что цена на газ в Украине вырастет на 40%.
При этом в августе стоимость топлива выросла уже на 9%.

Разумков изменил порядок допуска журналистов в Раду: будут пускать только 120 человек - Цензор.НЕТ 3261

Госаудитслужба завершила проведение проверки "Нафтогаза". По данным медиа, аудит показал громадные потери и крупные проблемы компании. Подчеркивается, что в компании уже ознакомились с результатами проверки.
Отмечается, что нарушения были совершены компанией на более 225 млрд гривен.
Подчеркивается, что прямые убытки от таких нарушений составили 75 млрд гривен. Отмечается, что сотрудники "Нафтогаза" оспорили несколько пунктов аудита, но все равно сумма убытков достаточно большая. Но, кроме убытков, аудит показал, что компания работала достаточно непрозрачно. Ее документы показали, что газ продавался по заниженным ценам, а добыча топлива саботировалась. При этом руководство компании выдавало сомнительные займы, в связи с чем "Нафтогаз" недополучал дивиденды. Когда отчет будет опубликован официально, пока неизвестно.
Также нет никакой реакции от Кабмина.
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06.10.2020 15:25 Відповісти
Разумков изменил порядок допуска журналистов в Раду: будут пускать только 120 человек - Цензор.НЕТ 2332
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06.10.2020 15:26 Відповісти
А зачем их, - сплетников-пропагандонови профессиональных лгунов - так много...??
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06.10.2020 15:27 Відповісти
Скольким проплачено..
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06.10.2020 15:29 Відповісти
Менше свободи журналістам - більше влади.
Більше свободи журналістам - менше влади.

Як написав колись Орвелл:

«Мета репресій - репресії. Мета катування катування. Мета влади - влада»

А якщо це моновлада, монобільшість, монокабмін, то від можливості диктату і диктатури відділяє один пункт - моножурналісти з моноінформацією про всіх моно.
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06.10.2020 15:27 Відповісти
Слухай, а можеш навести приклад країни, без влади ?
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06.10.2020 15:38 Відповісти
Білорусь
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06.10.2020 17:26 Відповісти
Разумков изменил порядок допуска журналистов в Раду: будут пускать только 120 человек - Цензор.НЕТ 6604

...
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06.10.2020 15:42 Відповісти
правильно, нефіг натовп шльондр в Раду запускать, це ж мабуть не бордель, чи я помиляюсь?
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06.10.2020 17:25 Відповісти
 
 