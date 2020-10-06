Гетманцев про Рожкову і Сологуба: Чого ображатися на догану за пряме порушення інструкцій?
Глава податкового комітету ВР Данило Гетманцев (СН), коментуючи догану членам правління НБУ Сологубу і Рожковій, заявив, що не переводив би "банальний побутовий конфлікт на кухні НБУ в площину високої, а тим більше міжнародної фінансової політики".
Про це він написав у Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо догани членам правління НБУ: я б не перекладав банальний побутовий конфлікт на кухні НБУ в площину високої, а тим більше міжнародної фінансової політики. Так само, як і не влаштовував би істеричних танців навколо ностальгії окремих членів Ради за 90-ми. Очевидно, що жорстко критикувати роботу керівництва НБУ, при цьому негативно впливаючи на результат останньої, доречніше не перебуваючи безпосередньо в керівництві НБУ. Це зрозуміло всім, хто володіє елементарною загальнолюдською мораллю або, якщо хочете, порядністю. Чого вже тим більше ображатися на догану за пряме порушення інструкцій, тобою ж підписаних? Гадаю нічого. Тому дихаємо рівно, працюємо далі. На курс це точно не вплине", - зазначив Гетманцев.
Раніше Рада НБУ оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу. Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що догану було оголошено за спілкування із засобами масової інформації: "Це тривожний сигнал для незалежності Національного банку". Член Ради НБУ Шапран заявив, що догана Рожковій і Сологубу мала "виховний характер": "У 90-х деяких членів Правління просто зустріли б у під'їзді".
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Вчора Рада Національного банку України https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/5/665919/ оголосила догану та висловила недовіру членам Правління НБУ Катерина Рожковій та Дмитру Сологубові.
Це останні два члени Правління НБУ з команди, яку в 2014-15 рр. сформувала Валерія Гонтарева, та яку зберіг її наступник Яків Смолій. Саме цій команді вдалося посилити банківську систему до рівня, коли в місяці глобальної коронакризи жоден український банк не захитався та не впав. І саме в останні місяці їхньої роботи облікову ставку Нацбанку вдалося знизити до найнижчих в українській історії 6%. Це відкрило шлях до іпотеки та кредитів для бізнесу за ставкою нижче 10% річних.
Пізніше член Ради НБУ Василь Горбаль https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/6/665936/ пояснив , що це стало наслідком публічних виступів членів Правління. А інший член Ради Віталій Шапран https://www.facebook.com/shapranv/posts/3434385296622032 назвав таке рішення прогресом в корпоративному управлінні порівняно до замовного вбивства колишнього Голови НБУ Вадима Гетьмана.
Насправді, такі рішення підривають довіру до НБУ і його політичної незалежності, в першу чергу, у міжнародних інвесторів України, МВФ та Європейського Союзу.
По-друге, причина доган і висловлення недовіри ніяк не була пояснена офіційно. Якщо мова йде про досить акуратні інтерв'ю https://ua.interfax.com.ua/news/interview/690161.html Інтерфаксу і https://www.kyivpost.com/business/uncertainty-hangs-over-central-bank-independence-amid-staff-resignations.html?fbclid=IwAR0GHtXkS8OCpqiPezMVCAhgof0U4rIMuNc6Cv3HVGE1hMzaLHSHRge9r3Q&cn-reloaded=1 Kyiv Post , то це виглядає дріб'язково і неадекватно.
По-третє, особливе занепокоєння викликає позиція Голови НБУ. За інформацією Інтерфаксу, як член Ради НБУ за посадою він підтримав це рішення. Офіційно Голова Нацбанку не висловив жодної публічної позиції з даного питання.
Будучи досвідченим банкіром і керівником, Кирило Шевченко не міг не розуміти, що таке рішення є неправовим. При наявності претензій до заступників він як Голова має всі правові можливості, щоб висловити своє невдоволення адміністративними інструментами.
Однак, схоже, його цілком влаштував тиск на двох членів Правління руками Ради НБУ, адже звільнити своїм рішенням за Законом він їх не може.
Це буде ще однією ознакою підриву політичної незалежності Нацбанку, який прямо суперечить чинній кредитній програмі з Фондом. За відсутності будь-яких дій влади щодо вирішення проблемних в стосунках з МВФ питань по НАБУ і САП, ймовірність отримання планового траншу від Фонду в цьому році знижується маже до нуля.
Відсутність же позитивного рішення МВФ означатиме відсутність дешевих іноземних грошей для фінансування рекордного дефіциту бюджету поточного року. Наслідки - або скорочення бюджетних видатків, або дорогі внутрішні позики під двозначні відсотки, або фінансування дефіциту емісійними гривнями НБУ з неминучою девальвацією гривні і інфляцією.
Очевидно, що питати про те, що таке "догана", будуть і в президента України Зеленського, який сьогодні на самміті "Україна-ЄС" в Брюсселі, а завтра їде до Лондона зустрічатися, зокрема, і з міжнародними інвесторами.
Які, за відсутності адекватних пояснень, винесуть догану вже особисто йому і всій українській владі загалом.