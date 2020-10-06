Гетманцев про Рожкову і Сологуба: Чого ображатися на догану за пряме порушення інструкцій?

Глава податкового комітету ВР Данило Гетманцев (СН), коментуючи догану членам правління НБУ Сологубу і Рожковій, заявив, що не переводив би "банальний побутовий конфлікт на кухні НБУ в площину високої, а тим більше міжнародної фінансової політики".

Про це він написав у Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо догани членам правління НБУ: я б не перекладав банальний побутовий конфлікт на кухні НБУ в площину високої, а тим більше міжнародної фінансової політики. Так само, як і не влаштовував би істеричних танців навколо ностальгії окремих членів Ради за 90-ми. Очевидно, що жорстко критикувати роботу керівництва НБУ, при цьому негативно впливаючи на результат останньої, доречніше не перебуваючи безпосередньо в керівництві НБУ. Це зрозуміло всім, хто володіє елементарною загальнолюдською мораллю або, якщо хочете, порядністю. Чого вже тим більше ображатися на догану за пряме порушення інструкцій, тобою ж підписаних? Гадаю нічого. Тому дихаємо рівно, працюємо далі. На курс це точно не вплине", - зазначив Гетманцев.

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Раніше Рада НБУ оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу. Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що догану було оголошено за спілкування із засобами масової інформації: "Це тривожний сигнал для незалежності Національного банку". Член Ради НБУ Шапран заявив, що догана Рожковій і Сологубу мала "виховний характер": "У 90-х деяких членів Правління просто зустріли б у під'їзді".