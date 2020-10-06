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Новини Силовики
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Заява "ЄС" про нібито тиск на їхніх кандидатів на Донбасі не відповідає дійсності, - СБУ

Заява

Служба безпеки України, ознайомившись із заявою народних депутатів фракції "Європейська Солідарність" про нібито тиск з боку СБУ та вимогою надати дані про кандидатів на місцевих виборах у Донецькій і Луганській областях, офіційно повідомляє, що ця інформація не відповідає дійсності. Співробітники СБУ не надсилали "ЄС" жодних листів такого змісту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Зокрема, такі вихідні номери як у "документа", на який посилається партія, не використовуються Головним Управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях, а зазначений номер телефону також йому не належить. Окрім того, керівник, чий підроблений підпис стоїть на листі, у цю дату не виконував тимчасові обов’язки начальника управління", - йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначають, що чітко дотримуються чинного  аконодавства та діють виключно відповідно до статті 19 Конституції України і статті 2 Закону України "Про Службу безпеки України".

"Усі заяви представників фракції "Європейська Солідарність" з цього приводу слід розглядати виключно через призму політичних перегонів і бажання отримати додаткові електоральні бали. Ми закликаємо всі без винятку політичні партії, які сьогодні беруть участь у виборах, не вдаватися до маніпуляцій, фейків та брудних технологій. І тим більше не намагатися втягнути у цей процес силові структури, які відповідають за безпеку держави та її громадян. Просимо ЗМІ не поширювати неперевірену інформацію, а у разі потреби звертатись до Служби за офіційними коментарями", - підсумували в СБ України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Європейська Солідарність" вимагає від СБУ провести розслідування щодо листа з проханням повідомити інформацію про кандидатів від партії на місцевих виборах.

Також дивіться: На Дніпропетровщині викрито мережу адміністраторів інтернет-ресурсів, що входять до "тролеферми" проросійських провокаторів, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

місцеві вибори (1366) Правоохоронні органи (2708) СБУ (13000) силовики (2515) Європейська Солідарність (1090)


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Топ коментарі
+20
ЗЕБІЛАМ СЦЮТЬ В ОЧІ З ОБРІЗАНОГО ПІСЮНА :

Заявление "ЕС" о якобы давлении на их кандидатов на Донбассе не соответствует действительности, - СБУ - Цензор.НЕТ 1907
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06.10.2020 15:33 Відповісти
+15
И письмо от сбу к "ЕС" тоже не соответствует действительности?
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06.10.2020 15:31 Відповісти
+14
СБУ-95 не в состоянии найти того, кто отправил это письмо?
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06.10.2020 15:33 Відповісти
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И письмо от сбу к "ЕС" тоже не соответствует действительности?
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06.10.2020 15:31 Відповісти
ЗЕБІЛАМ СЦЮТЬ В ОЧІ З ОБРІЗАНОГО ПІСЮНА :

Заявление "ЕС" о якобы давлении на их кандидатов на Донбассе не соответствует действительности, - СБУ - Цензор.НЕТ 1907
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06.10.2020 15:33 Відповісти
А до ОПЗЖ у СБУ нуль питань.
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06.10.2020 15:47 Відповісти
Заявление "ЕС" о якобы давлении на их кандидатов на Донбассе не соответствует действительности, - СБУ - Цензор.НЕТ 874
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06.10.2020 15:57 Відповісти
а де штрих-код?
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06.10.2020 16:13 Відповісти
Виходящий номер перевірити і кому воно надсилалося. Підпис елементарно намалювати
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06.10.2020 17:21 Відповісти
ну так поменяйте действительность...а то она у вас вся зеленая,а в некоторых местах триколором отблёскивает
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06.10.2020 15:32 Відповісти
"Контекст" СКА у них вирваний ...
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06.10.2020 15:34 Відповісти
как они вообще живут без мозгов и с вырванным контекстом?
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06.10.2020 15:43 Відповісти
будьте бдительним, а то они и вас через призму то таво... етава!
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06.10.2020 15:41 Відповісти
ну ответ так себе, для овец пойдет, схавают.
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06.10.2020 15:33 Відповісти
Заявление "ЕС" о якобы давлении на их кандидатов на Донбассе не соответствует действительности, - СБУ - Цензор.НЕТ 6380
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06.10.2020 15:35 Відповісти
Ну поки що все йде так як вони хотєлі.
От би ще ЄС Порошенка не заважала.
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06.10.2020 15:48 Відповісти
шо,спецоперация кгб ордло?
или може все таки у себя гнид поищите?
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06.10.2020 15:33 Відповісти
Заявление "ЕС" о якобы давлении на их кандидатов на Донбассе не соответствует действительности, - СБУ - Цензор.НЕТ 2346
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06.10.2020 15:36 Відповісти
так отож...
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06.10.2020 15:37 Відповісти
СБУ-95 не в состоянии найти того, кто отправил это письмо?
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06.10.2020 15:33 Відповісти
тануна! придётся нужного человека в другое ведомство переводить. чего его искать-то?
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06.10.2020 15:44 Відповісти
В доке термінологія дошкільного закладу)))
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06.10.2020 15:37 Відповісти
почитайте етот бред: ".... по этому поводу следует рассматривать исключительно через призму ...."

осталось еще написать "семимильними шагами ... гидра контрреволюции..."

они там что, совсем с катушек с'ехали?
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06.10.2020 15:37 Відповісти
Когда-то так же действовали янучары.
История повторяется. Преследовать будут всех, кто не с плесенью.
Разве уже это не видно и не понятно?
Везде 100% свои прокуроры и пр.
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06.10.2020 15:38 Відповісти
Палитические преследования?
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06.10.2020 15:39 Відповісти


Центр социального мониторинга обнародовал свежий рейтинг доверия преЗЕденту
Как передает https://interfax.com.ua/news/press-conference/693199.html «Интерфакс-Украина» ,
полностью доверяют Зеленскому 13,8% участников опроса,
скорее доверяют - 23,9% респондентов.
скорее не доверяет президенту, составило 29% опрошенных.
совсем не доверяют главе государства 27,5% респондентов.
остальные участники соцопроса затруднились с ответом на этот вопрос.

Также отмечается, что баланс доверия-недоверия Зеленскому
в сентябре 2020 года составил минус 18,8%.
годом ранее - в декабре 2019 года - он составлял плюс 31,5%,
в июне 2020 года - минус 8,9%,
в июле - минус 11,5%,
в августе - минус 15,6%.
Исследования проводили 20−29 сентября, участие в опросе методом личного интервью по месту проживания респондента приняли участие 3014 человек. Стандартная ошибка выборки составляет 1,1−1,9%.
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06.10.2020 15:40 Відповісти
Заявление "ЕС" о якобы давлении на их кандидатов на Донбассе не соответствует действительности, - СБУ - Цензор.НЕТ 519
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06.10.2020 15:42 Відповісти
ну, якщо це підробка - давайте, розслідуйте, хто цим займається!
Бо журики вже взялися копати... І, якщо накопають, щось скандальне - гірше ж буде вашій конторі!
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06.10.2020 15:41 Відповісти
минуты две сидел соображал-причем тут жмурики...и,главное,-кто?
а это оказывается журналисты
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06.10.2020 15:44 Відповісти
Старая и такая узнаваемая история - черное будут называть белым.
Зеленые, вы стремительно, в турборежиме становитесь похожими на янучар.
А вас-то, сволочей, выбирали демократично.
Схаменіться, будьте люди, бо горе вам буде.Чем
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06.10.2020 15:43 Відповісти
Чем больше вы будете всех , кто не с вами, гнобить, тем больше вас будут ненавидеть.
Астанавитесь!
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06.10.2020 15:47 Відповісти
Европейска солидарность пролетает на выборах поэтому начинают выдумывать всякую ерунду.
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06.10.2020 15:48 Відповісти
Важко вам без мізків жить?
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06.10.2020 15:51 Відповісти
а ты посмотри, сколько вас тут идейных зебилов осталось. бостууга да ты. остальные тролли все под иностранными флажками из Лахты пишут, чтобы вас в тонусе держать.
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06.10.2020 15:53 Відповісти
На выборах увидишь😀
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06.10.2020 16:03 Відповісти
надо было добавить "запомни этот пост". тут один тебе подобный уже ванговал:
Заява "ЄС" про нібито тиск на їхніх кандидатів на Донбасі не відповідає дійсності, - СБУ - Цензор.НЕТ 2137
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06.10.2020 16:12 Відповісти
Украду , в мене на цього підора зуб є ...
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06.10.2020 16:39 Відповісти
Заявление "ЕС" о якобы давлении на их кандидатов на Донбассе не соответствует действительности, - СБУ - Цензор.НЕТ 9526
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06.10.2020 16:00 Відповісти
Заявление "ЕС" о якобы давлении на их кандидатов на Донбассе не соответствует действительности, - СБУ - Цензор.НЕТ 8815
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06.10.2020 16:01 Відповісти
ну понятно. как жаренным запахло, так я не я и хата не моя. номера не наши, подписант болел в отпуске ковидлой, а Гончаренко сам бланк выкрал и подписи подделал ради пиара. ДБ
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06.10.2020 15:51 Відповісти
Заявление "ЕС" о якобы давлении на их кандидатов на Донбассе не соответствует действительности, - СБУ - Цензор.НЕТ 3734
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06.10.2020 16:00 Відповісти
Заявление "ЕС" о якобы давлении на их кандидатов на Донбассе не соответствует действительности, - СБУ - Цензор.НЕТ 1920
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06.10.2020 16:02 Відповісти
...какое красивое семейное фото, замечательная пара
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06.10.2020 16:08 Відповісти
У нас в Одессе к агитационным палаткам от "ЕС" граждане и гражданки вообще не подходят.
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06.10.2020 21:22 Відповісти
И чего радуешься?

По югу ок.20%--за прислугу, ок.20% ЗАЖОПы, ок. 20% --за "наш край" (ПР), ок 20% "за майбах бени"----тебя радует 80% ваты????
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07.10.2020 01:10 Відповісти
вот и славненько.
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07.10.2020 04:18 Відповісти
 
 