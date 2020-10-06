Заява "ЄС" про нібито тиск на їхніх кандидатів на Донбасі не відповідає дійсності, - СБУ
Служба безпеки України, ознайомившись із заявою народних депутатів фракції "Європейська Солідарність" про нібито тиск з боку СБУ та вимогою надати дані про кандидатів на місцевих виборах у Донецькій і Луганській областях, офіційно повідомляє, що ця інформація не відповідає дійсності. Співробітники СБУ не надсилали "ЄС" жодних листів такого змісту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Зокрема, такі вихідні номери як у "документа", на який посилається партія, не використовуються Головним Управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях, а зазначений номер телефону також йому не належить. Окрім того, керівник, чий підроблений підпис стоїть на листі, у цю дату не виконував тимчасові обов’язки начальника управління", - йдеться в повідомленні.
У СБУ зазначають, що чітко дотримуються чинного аконодавства та діють виключно відповідно до статті 19 Конституції України і статті 2 Закону України "Про Службу безпеки України".
"Усі заяви представників фракції "Європейська Солідарність" з цього приводу слід розглядати виключно через призму політичних перегонів і бажання отримати додаткові електоральні бали. Ми закликаємо всі без винятку політичні партії, які сьогодні беруть участь у виборах, не вдаватися до маніпуляцій, фейків та брудних технологій. І тим більше не намагатися втягнути у цей процес силові структури, які відповідають за безпеку держави та її громадян. Просимо ЗМІ не поширювати неперевірену інформацію, а у разі потреби звертатись до Служби за офіційними коментарями", - підсумували в СБ України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Європейська Солідарність" вимагає від СБУ провести розслідування щодо листа з проханням повідомити інформацію про кандидатів від партії на місцевих виборах.
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От би ще ЄС Порошенка не заважала.
или може все таки у себя гнид поищите?
осталось еще написать "семимильними шагами ... гидра контрреволюции..."
они там что, совсем с катушек с'ехали?
История повторяется. Преследовать будут всех, кто не с плесенью.
Разве уже это не видно и не понятно?
Везде 100% свои прокуроры и пр.
Центр социального мониторинга обнародовал свежий рейтинг доверия преЗЕденту
Как передает https://interfax.com.ua/news/press-conference/693199.html «Интерфакс-Украина» ,
полностью доверяют Зеленскому 13,8% участников опроса,
скорее доверяют - 23,9% респондентов.
скорее не доверяет президенту, составило 29% опрошенных.
совсем не доверяют главе государства 27,5% респондентов.
остальные участники соцопроса затруднились с ответом на этот вопрос.
Также отмечается, что баланс доверия-недоверия Зеленскому
в сентябре 2020 года составил минус 18,8%.
годом ранее - в декабре 2019 года - он составлял плюс 31,5%,
в июне 2020 года - минус 8,9%,
в июле - минус 11,5%,
в августе - минус 15,6%.
Исследования проводили 20−29 сентября, участие в опросе методом личного интервью по месту проживания респондента приняли участие 3014 человек. Стандартная ошибка выборки составляет 1,1−1,9%.
Бо журики вже взялися копати... І, якщо накопають, щось скандальне - гірше ж буде вашій конторі!
а это оказывается журналисты
Зеленые, вы стремительно, в турборежиме становитесь похожими на янучар.
А вас-то, сволочей, выбирали демократично.
Схаменіться, будьте люди, бо горе вам буде.Чем
Астанавитесь!
По югу ок.20%--за прислугу, ок.20% ЗАЖОПы, ок. 20% --за "наш край" (ПР), ок 20% "за майбах бени"----тебя радует 80% ваты????