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Ставлення Мінська до Києва планово погіршується. Зміцнення позицій Росії в Білорусі - це ризик для нацбезпеки України, - Кулеба

Ставлення Мінська до Києва планово погіршується. Зміцнення позицій Росії в Білорусі - це ризик для нацбезпеки України, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі можуть перенести з Мінська, якщо відносини Білорусі та України будуть погіршуватися.

Про це Кулеба розповів в інтерв'ю "BBC News Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Від Мінська в мінській групі зараз є тільки назва, оскільки всі переговори відбуваються онлайн, всі до цього звикли.

Ставлення Білорусі до України планово погіршується. Ми ніколи не виключали можливість перенесення перемовин з Мінська. Ми розуміємо, що чим більш недружніми будуть дії чи заяви Білорусі щодо України, чим сильніше ставатимуть позиції Росії в Білорусі, тим більш неприйнятними ставатиме Мінськ як місце для фізичних зустрічей... Мені дуже прикро спостерігати те зміцнення позицій Росії в Білорусі, свідками якого ми всі є. Як міністр закордонних справ, я розумію прості речі - зміцнення позицій Росії в Білорусі - це ризик для національної безпеки України", - розповів Кулеба.

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За його словами, розмовляти щодо Донбасу треба безпосередньо з президентом Росії Володимиром Путіним, а з ним можна зустрітися тільки на саміті в нормандському форматі. Тому українська сторона зараз працює над виконанням рішень попереднього саміту.

Також Кулеба розповів, що Україна планує ввести санкції проти Білорусі, але не економічні.

За словами міністра, зараз питання про те, щоб їхати до Мінська і проводити там засідання ТКГ взагалі немає в порядку денному.

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Білорусь (7971) росія (66193) Кулеба Дмитро (3604)


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Угроза нацбезопасности Украины ЗЕшобла во власти, что с вагнеровцами, где ВСК ВР? А Беларусь как небудь переживем.
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06.10.2020 15:53 Відповісти
Отношение беларуского народа к украинскому планово улучшается.
Сейчас они примеряли немного нашу шкуру и хоть немного, но что то поняли.
За диктатора впрягаться никто не будет, а вот за движняком кацапов нужно следить всегда.
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06.10.2020 15:54 Відповісти
На Цензорі цілі бригади лахтинців і **********, під кожною новиною про подіїв Білорусії, намагаються вилити, якомога більше бруду, на білорусів, і опозицію, викликати до них ненависть.
Наша відповідь кремлівським провокаторам, і їх шісткам:
ЖІВЕ БЕЛАРУСЬ !
СЛАВА УКРАЇНІ !
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06.10.2020 15:55 Відповісти
а каких вы отношений ждали от маленького диктатора, марионетки большого диктатора? Все идет естественным путем, если не называть вещи своими именами лучше не станет. Лука- диктатор и не легитимный президент, точка.
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06.10.2020 15:55 Відповісти
А що нам тут розкажуть білоруси, як вони це бачать?
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06.10.2020 16:53 Відповісти
тільки вас благаю, дописуйте білоруською, тільки так буде зрозуміло, що ви не кремлєботи кацапські, що білоруської не знають, а гугль їм не подобається, бо важко для тупих мізків і нема такой окремой клавіші на клавіатурі...
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06.10.2020 16:57 Відповісти
 
 