Ставлення Мінська до Києва планово погіршується. Зміцнення позицій Росії в Білорусі - це ризик для нацбезпеки України, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі можуть перенести з Мінська, якщо відносини Білорусі та України будуть погіршуватися.

Про це Кулеба розповів в інтерв'ю "BBC News Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Від Мінська в мінській групі зараз є тільки назва, оскільки всі переговори відбуваються онлайн, всі до цього звикли.

Ставлення Білорусі до України планово погіршується. Ми ніколи не виключали можливість перенесення перемовин з Мінська. Ми розуміємо, що чим більш недружніми будуть дії чи заяви Білорусі щодо України, чим сильніше ставатимуть позиції Росії в Білорусі, тим більш неприйнятними ставатиме Мінськ як місце для фізичних зустрічей... Мені дуже прикро спостерігати те зміцнення позицій Росії в Білорусі, свідками якого ми всі є. Як міністр закордонних справ, я розумію прості речі - зміцнення позицій Росії в Білорусі - це ризик для національної безпеки України", - розповів Кулеба.

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За його словами, розмовляти щодо Донбасу треба безпосередньо з президентом Росії Володимиром Путіним, а з ним можна зустрітися тільки на саміті в нормандському форматі. Тому українська сторона зараз працює над виконанням рішень попереднього саміту.

Також Кулеба розповів, що Україна планує ввести санкції проти Білорусі, але не економічні.

За словами міністра, зараз питання про те, щоб їхати до Мінська і проводити там засідання ТКГ взагалі немає в порядку денному.