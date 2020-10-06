Шкарлет оскаржує в суді рішення Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти про плагіат у його наукових роботах

Виконувач обов'язків міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом проти Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Про це повідомляє пресслужба суду 6 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

"Позивач просить суд визнати протиправними дії Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (в особі з Комітету питань етики) щодо встановлення наявності тестових запозичень без послання на джерело у 4-х наукових роботах позивача. Водночас, ОАСК просять визнати протиправним і скасувати рішення Комітету, датоване 11 вересня, щодо порушення академічної доброчесності у наукових публікаціях", - вказується в повідомленні.

На цей момент суд вирішує питання про відкриття провадження за адміністративним позовом.

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Нагадаємо, 11 вересня Комітет з етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти підтвердив наявність плагіату в наукових роботах Шкарлета.

За даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%.