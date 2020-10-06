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Новини
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Шкарлет оскаржує в суді рішення Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти про плагіат у його наукових роботах

Шкарлет оскаржує в суді рішення Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти про плагіат у його наукових роботах

Виконувач обов'язків міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом проти Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Про це повідомляє пресслужба суду 6 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

"Позивач просить суд визнати протиправними дії Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (в особі з Комітету питань етики) щодо встановлення наявності тестових запозичень без послання на джерело у 4-х наукових роботах позивача. Водночас, ОАСК просять визнати протиправним і скасувати рішення Комітету, датоване 11 вересня, щодо порушення академічної доброчесності у наукових публікаціях", - вказується в повідомленні.

На цей момент суд вирішує питання про відкриття провадження за адміністративним позовом.

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Нагадаємо, 11 вересня Комітет з етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти підтвердив наявність плагіату в наукових роботах Шкарлета.

За даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%.

Автор: 

плагіат (69) Міносвіти (1421) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+5
Давай,давай-позориться,так до конца.
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06.10.2020 16:01 Відповісти
+4
А, тобто він не оспорює сам факт плагіату, а всього-навсього ставить під сумнів компетенцію Нацагенства!
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06.10.2020 16:03 Відповісти
+2
Шкарлет О`харя?
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06.10.2020 15:54 Відповісти
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Шкарлет О`харя?
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06.10.2020 15:54 Відповісти
Давай,давай-позориться,так до конца.
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06.10.2020 16:01 Відповісти
А, тобто він не оспорює сам факт плагіату, а всього-навсього ставить під сумнів компетенцію Нацагенства!
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06.10.2020 16:03 Відповісти
Що там оспорювати? 87% - це тупо копіпастінг.
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06.10.2020 19:17 Відповісти
Полиция повязала группу мошенников, продающих дипломы в метро. "Нам пришлось их отпустить", - заявил доктор экономических наук сержант Иванов.
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06.10.2020 16:15 Відповісти
Ой дурак...
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06.10.2020 16:34 Відповісти
Вімагаю рішення суду що, я не я і робота не моя. Раніше він міг просто вимагати визнати себе "іншим лицем" і все.
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06.10.2020 16:39 Відповісти
Вообще-то странный долбостен. Думаю, что он занес денег и стал хорохорится. Однако текст-то его ЕСТЬ. Другие сравнят плагиат. Дурко? У меня сомнений нет.
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06.10.2020 19:03 Відповісти
Тре від суда вимагати визнання, що ця інформація є таємною й прирівняти до розголошення медичних записів. Бо ідиотизм тут присутній.
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06.10.2020 19:22 Відповісти
Хм. Та з таким плагіатом (визначається автоматично) магістерську не приймають до захисту, а тут міністр, доктор. більше 7% і вільний
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06.10.2020 20:58 Відповісти
 
 