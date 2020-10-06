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Загрози для безвізу немає, суперечки з європейцями навколо антикорупційних органів - теж, - Кулеба

Загрози для безвізу немає, суперечки з європейцями навколо антикорупційних органів - теж, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба стверджує, що позиції України і Євросоюзу в питанні антикорупційних органів повністю збігаються. Безвізовому режиму, за його словами, ніщо не загрожує.

Про це Кулеба сказав в інтерв'ю "ВВС Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Немає суперечки довкола антикорупційних органів, ніщо не загрожує безвізовому режиму. Є абсолютно чітка позиція президента, України як держави, що ми зацікавлені в існуванні сильних, незалежних, антикорупційних органів в Україні", - сказав він.

Кулеба додав, що весь час існування в Україні антикорупційних органів " не було жодного року, щоб життя цих органів було легке та спокійне".

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При цьому, за словами глави МЗС, позиції України та Європейського Союзу в питаннях боротьби з корупцією "абсолютно тотожні".

5 жовтня троє європарламентарів направили на адресу Арахамії відкритий лист, в якому зазначено, що через проблеми в боротьбі з корупцією в Україні деяким олігархам і політикам може загрожувати скасування безвізового режиму з Євросоюзом. Раніше посол ЄС в Україні Матті Маасікас розповів, що Євросоюз буде стежити за антикорупційної інфраструктурою в Україні, ситуація з якою може загрожувати безвізового режиму.

За словами заступниці голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук, скасування безвізового режиму - дуже складна операція, і робити цього європейці не збираються.

Автор: 

безвізовий режим (1344) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+17
Угрозы безвизу нет. И письма евродепутатов нет. И коррупции нет. И дерьмака, фокина и бенедиктовой нет. И главное зеублюдка нет. Я сплю. Это просто сон.
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06.10.2020 16:01 Відповісти
+15
Хтось бреше. Швидше за все депутати Європарламенту.
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06.10.2020 15:59 Відповісти
+12
Угрозы для безвиза нет, спора с европейцами вокруг антикоррупционных органов - тоже, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9774
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06.10.2020 16:02 Відповісти
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Хтось бреше. Швидше за все депутати Європарламенту.
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06.10.2020 15:59 Відповісти
Е2 ли.
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06.10.2020 16:06 Відповісти
Если какой-то под.уйловник что-то там вякнул от имени европарламента, это еще ничего не значит
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06.10.2020 16:09 Відповісти
😂
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06.10.2020 16:20 Відповісти
Ти по сценарію читаєш, чи просто сам по собі смішний? 😊
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06.10.2020 16:40 Відповісти
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06.10.2020 16:12 Відповісти
Депутаты Европарламента могут высказывать свое мнение,как например наш Медведчук или Бойко,или как выдал Фокин,но это не значит,что это позиция большинства.
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06.10.2020 17:03 Відповісти
Там три члена парламента высказались о возможной отмене безвиза. И все.
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06.10.2020 17:06 Відповісти
и кого эта шайка некомпетентных зебилов выберет в САП? сам бы хоть не подставлялся с такими заявлениями.
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06.10.2020 16:00 Відповісти
Угрозы безвизу нет. И письма евродепутатов нет. И коррупции нет. И дерьмака, фокина и бенедиктовой нет. И главное зеублюдка нет. Я сплю. Это просто сон.
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06.10.2020 16:01 Відповісти
Угрозы для безвиза нет, спора с европейцами вокруг антикоррупционных органов - тоже, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8057Угрозы для безвиза нет, спора с европейцами вокруг антикоррупционных органов - тоже, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9150
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06.10.2020 16:16 Відповісти
К сожалению, все не так. И только Зюзя как был клоуном, так клоуном и остался
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06.10.2020 16:27 Відповісти
І відео, на яких знято, як терористи підпалюють Луганщину, немає. Для слідчих МВС.
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06.10.2020 16:16 Відповісти
И письма от представителей ЕС к Архномие никакого то и не било вовсе!
"И знать ничего не знаю. И ведать ничего не ведаю." (с)
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06.10.2020 16:01 Відповісти
пля. чешем одно - делаем противоположное. какое к вам будет доверие со стороны Европы?
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06.10.2020 16:02 Відповісти
Угрозы для безвиза нет, спора с европейцами вокруг антикоррупционных органов - тоже, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9774
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06.10.2020 16:02 Відповісти
Значить капець....
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06.10.2020 16:06 Відповісти
Соєві ідіоти, зрадозрадну зраду я вам приніс від Європарламенту: https://korrespondent.net/ukraine/4281500-bruissel-zaiavyl-o-nadlezhaschem-vypolnenyy-ukraynoi-uslovyi-bezvyza Брюссель заявив про належне виконання Украною умов безвізу.
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06.10.2020 16:14 Відповісти
Зелупень альтернативно інтелектуально обдарована, нате вам ;пабєду;:
05.10.20 16:00 Депутаты Европарламента - Арахамии: есть угроза безвизу, власть должна взять ответственность за страну
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06.10.2020 16:19 Відповісти
Я вже давно знаю, що ти тупий. Не нагадуй.
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06.10.2020 16:20 Відповісти
Веди себе культурно, жертва синдрому Туретта.
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06.10.2020 16:21 Відповісти
Ти - "жертва синдрому Туретта"? Ну тоді це кардинально все змінює!
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06.10.2020 16:22 Відповісти
Не соромся своєї хвороби.
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06.10.2020 16:34 Відповісти
Тепер ти можеш писати з букаф що тобі заманеться - я буду до тебе відноситись "со снісхождєнієм".
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06.10.2020 16:38 Відповісти
Я думаю, что спорить не стоит. Есть личное мнение отдельных депутатов ЕС, есть официальная позиция ЕС. Для Украины важно второе. Посему вот официального заявления ЕС по итогам саммита и стоит дождаться. Вот тогда все станет на свои места.
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06.10.2020 16:26 Відповісти
яке є недолуге...
читати й думати -- то ж важко
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06.10.2020 16:20 Відповісти
Спілкування зевлади з ЄС виглядає так...

Загрози для безвізу немає, суперечки з європейцями навколо антикорупційних органів - теж, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2974
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06.10.2020 16:21 Відповісти
нова мантра
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06.10.2020 16:24 Відповісти
Жопа є, а слова немає. Лист є, але погрози немає. Лист посадових осіб ЄС посадовій особі України. Абрахамії.
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06.10.2020 16:27 Відповісти
Перестав поважати Кулебу. Ручна, дресована обізянка...
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06.10.2020 16:36 Відповісти
Ще один оглух. мабуть листа треба кожному депутату від СН і кожному міністру.
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06.10.2020 16:41 Відповісти
Зебинятко ты шо 100 рублей нацарював и збераешся втикати. Знайдуть и вытрясуть твою жалкую душонку.
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06.10.2020 16:50 Відповісти
Ці "зашквари"коли-небудь припиняться? Натякнули ж за банкомат.
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06.10.2020 17:04 Відповісти
Т.е. Европарламент врет, а ЗЕленые клоуны вещают правду-матушку.

Ну конечно. Так все и есть.
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06.10.2020 17:12 Відповісти
Загрози для безвізу немає, суперечки з європейцями навколо антикорупційних органів - теж, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5816
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06.10.2020 17:41 Відповісти
Если нет результата,значит ничего не работает. Ахметов,коломойский - это же классика коррупции. Да еще с тяжелейшими преступлениями.Кулеба хорош патриотические темы толкать. В остальном позорится.
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06.10.2020 18:08 Відповісти
Чорту плюнь в очі, а він каже що дощ падає
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06.10.2020 18:12 Відповісти
 
 