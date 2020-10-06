Загрози для безвізу немає, суперечки з європейцями навколо антикорупційних органів - теж, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба стверджує, що позиції України і Євросоюзу в питанні антикорупційних органів повністю збігаються. Безвізовому режиму, за його словами, ніщо не загрожує.

Про це Кулеба сказав в інтерв'ю "ВВС Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Немає суперечки довкола антикорупційних органів, ніщо не загрожує безвізовому режиму. Є абсолютно чітка позиція президента, України як держави, що ми зацікавлені в існуванні сильних, незалежних, антикорупційних органів в Україні", - сказав він.

Кулеба додав, що весь час існування в Україні антикорупційних органів " не було жодного року, щоб життя цих органів було легке та спокійне".

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При цьому, за словами глави МЗС, позиції України та Європейського Союзу в питаннях боротьби з корупцією "абсолютно тотожні".

5 жовтня троє європарламентарів направили на адресу Арахамії відкритий лист, в якому зазначено, що через проблеми в боротьбі з корупцією в Україні деяким олігархам і політикам може загрожувати скасування безвізового режиму з Євросоюзом. Раніше посол ЄС в Україні Матті Маасікас розповів, що Євросоюз буде стежити за антикорупційної інфраструктурою в Україні, ситуація з якою може загрожувати безвізового режиму.

За словами заступниці голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук, скасування безвізового режиму - дуже складна операція, і робити цього європейці не збираються.