Розривати дипломатичні відносини з Білоруссю Україна не буде, але до санкцій ЄС приєднається, - Кулеба

Знижувати дипломатичну присутність і розривати дипломатичні відносини з Білоруссю Україна не буде.

Про це в інтерв'ю BBC заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Я не бачу підстав для розриву дипломатичних відносин або для зниження присутності України в Білорусі до рівня тимчасового повіреного, як у нас це з Росією, але я бачу підстави, і ви знаєте, що це офіційна позиція України, згорнути офіційні контакти, залишивши вікно комунікації в МЗС", - підкреслив глава МЗС.

Що стосується економічної взаємодії, міністр зазначив, що Україна не планує атакувати і робити Білорусі ще гірше. Водночас Україна налаштована приєднатися до санкцій ЄС, тому що в цій ситуації важливо діяти єдиним фронтом.

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