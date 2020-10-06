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Новини Революція в Білорусі
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Розривати дипломатичні відносини з Білоруссю Україна не буде, але до санкцій ЄС приєднається, - Кулеба

Розривати дипломатичні відносини з Білоруссю Україна не буде, але до санкцій ЄС приєднається, - Кулеба

Знижувати дипломатичну присутність і розривати дипломатичні відносини з Білоруссю Україна не буде.

Про це в інтерв'ю BBC заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Я не бачу підстав для розриву дипломатичних відносин або для зниження присутності України в Білорусі до рівня тимчасового повіреного, як у нас це з Росією, але я бачу підстави, і ви знаєте, що це офіційна позиція України, згорнути офіційні контакти, залишивши вікно комунікації в МЗС", - підкреслив глава МЗС.

Що стосується економічної взаємодії, міністр зазначив, що Україна не планує атакувати і робити Білорусі ще гірше. Водночас Україна налаштована приєднатися до санкцій ЄС, тому що в цій ситуації важливо діяти єдиним фронтом.

Читайте також: Ставлення Мінська до Києва планово погіршується. Зміцнення позицій Росії в Білорусі - це ризик для нацбезпеки України, - Кулеба

Автор: 

Білорусь (7971) дипломатія (712) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+6
Разрывать дипломатические отношения с Беларусью Украина не будет, но к санкциям ЕС присоединится, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3534
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06.10.2020 16:05 Відповісти
+5
Защітнікі рюськава міра

Разрывать дипломатические отношения с Беларусью Украина не будет, но к санкциям ЕС присоединится, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4812
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06.10.2020 16:13 Відповісти
+4
Ну ще ж Турчинов, Ярош, Парубій, Муженко, Полторак, Яценюк, ...
Ті хто засуджені «Народньім Трибуналом ЛНР» до довічного увязнення за их злодеяния».
Тимошенко, Гриценка, Тягнибока, Кошулинського, Хмари, Скрипіна, Дроздова, Яворівського, ....у тому переліку підсудних нема.
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06.10.2020 16:13 Відповісти
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Разрывать дипломатические отношения с Беларусью Украина не будет, но к санкциям ЕС присоединится, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3534
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06.10.2020 16:05 Відповісти
Ну ще ж Турчинов, Ярош, Парубій, Муженко, Полторак, Яценюк, ...
Ті хто засуджені «Народньім Трибуналом ЛНР» до довічного увязнення за их злодеяния».
Тимошенко, Гриценка, Тягнибока, Кошулинського, Хмари, Скрипіна, Дроздова, Яворівського, ....у тому переліку підсудних нема.
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06.10.2020 16:13 Відповісти
Ой, да ладно. Ни к каким санкциям вы не присоединитесь, бо ссыкотно
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06.10.2020 16:05 Відповісти
Разрывать дипломатические отношения с Беларусью Украина не будет, но к санкциям ЕС присоединится, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9703
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06.10.2020 16:10 Відповісти
Защітнікі рюськава міра

Разрывать дипломатические отношения с Беларусью Украина не будет, но к санкциям ЕС присоединится, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4812
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06.10.2020 16:13 Відповісти
Разрывать дипломатические отношения с Беларусью пока нет необходимости, а вот со страной агрессором и оккупантом собственной страны уже давно пора разорвать дипломатические отношения, необходимо ввести визовый режим,
национализировать всякие кацапские активы (недвижимость, банки, бизнес и т.д.)
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06.10.2020 16:13 Відповісти
Там 3 мільйони українських громадян.
Як з ними?
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06.10.2020 16:16 Відповісти
Лижуть одне місце ЕС а своєї голови не має
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06.10.2020 16:14 Відповісти
А як твоя голова вчинила б?
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06.10.2020 16:17 Відповісти
З окупантом дипвыдносини, з Путіним дипвідносини, хоч він ще гірший тоталітатор і злочинець, який пдриває будинки, який труїть найновішими бойовими речовинами опозицію, який дає команди на збивання цивільних літакив і обана, МЗС з ними має дипломатичні відносини, а з авторитарним Лукашенком ні. У вас пани мізки взагалі є, чи там лише зелена мокрота з піднісся?
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06.10.2020 17:35 Відповісти
Украина не присоединится, а Беларусь присоединится. Все что Кулеба делает вредит Украине и правительству Зеленского. Вредит целенаправлено
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06.10.2020 19:00 Відповісти
як в справжній демократичній державі ви маєте право написать тут будь-яку дурню, а я маю право відмітити її як спам
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06.10.2020 19:16 Відповісти
Как бы напоминает,,, и рыбку сьесть и на *** сесть ))) смешно )))
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06.10.2020 19:40 Відповісти
Верно.
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07.10.2020 04:10 Відповісти
 
 