Розривати дипломатичні відносини з Білоруссю Україна не буде, але до санкцій ЄС приєднається, - Кулеба
Знижувати дипломатичну присутність і розривати дипломатичні відносини з Білоруссю Україна не буде.
Про це в інтерв'ю BBC заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Я не бачу підстав для розриву дипломатичних відносин або для зниження присутності України в Білорусі до рівня тимчасового повіреного, як у нас це з Росією, але я бачу підстави, і ви знаєте, що це офіційна позиція України, згорнути офіційні контакти, залишивши вікно комунікації в МЗС", - підкреслив глава МЗС.
Що стосується економічної взаємодії, міністр зазначив, що Україна не планує атакувати і робити Білорусі ще гірше. Водночас Україна налаштована приєднатися до санкцій ЄС, тому що в цій ситуації важливо діяти єдиним фронтом.
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Ті хто засуджені «Народньім Трибуналом ЛНР» до довічного увязнення за их злодеяния».
Тимошенко, Гриценка, Тягнибока, Кошулинського, Хмари, Скрипіна, Дроздова, Яворівського, ....у тому переліку підсудних нема.
национализировать всякие кацапские активы (недвижимость, банки, бизнес и т.д.)
Як з ними?