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Україна не заперечує проти розміщення британських десантників на своїй території, - Кулеба

Україна не заперечує проти розміщення британських десантників на своїй території, - Кулеба

Україна не проти розміщення на своїй території британських десантників, які у вересні взяли участь у навчаннях на території Миколаївської області.

Про це в інтерв'ю ВВС заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна не проти частіше проводити спільні навчання з британськими військовими.

"Якщо вони там (британські десантники в Миколаївській області - ред.) десантуються і залишаться, ми теж не будемо заперечувати. З першого дня російської агресії Британія була поруч і надавала практичну підтримку, і не тільки у військовому плані", - сказав Кулеба.

За його словами, між Україною і Британією триває плідна співпраця.

"Не даремно саме британські десантники десантувалися. Це все результат дуже копіткої і плідної роботи, яка не залежить від того, чи є Британія в нормандському форматі", - додав Кулеба.

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Автор: 

Велика Британія (5667) військовослужбовці (4813) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+40
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ!
Украина не возражает против размещения британских десантников на своей территории, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4551
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06.10.2020 16:14 Відповісти
+31
Хорошо бы.
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06.10.2020 16:13 Відповісти
+27
лучше американских, но и так неплохо
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06.10.2020 16:14 Відповісти
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06.10.2020 16:13 Відповісти
Хорошо бы.
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06.10.2020 16:13 Відповісти
медленно Рахе вводят....
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06.10.2020 16:14 Відповісти
Зато верно.
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06.10.2020 16:14 Відповісти
" А вы Дермака спросили , а с "той стороной согласовали" ???? Всех оштрафовать за сопротивление окупанту !!!!
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06.10.2020 16:42 Відповісти
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ!
Украина не возражает против размещения британских десантников на своей территории, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4551
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06.10.2020 16:14 Відповісти
лучше американских, но и так неплохо
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06.10.2020 16:14 Відповісти
Тоже так думаю)))
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06.10.2020 16:17 Відповісти
Десантируйтесь)))
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06.10.2020 16:16 Відповісти
так сделайте Британскую военную базу на постоянной основе, с ними легче все согласовывать, ведь они вышли с бюрократического ЕС....
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06.10.2020 16:17 Відповісти
Украина не возражает против размещения британских десантников на своей территории, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1745Британия превратила российские ЗРК С 400 в бесполезный металлолом.

Вероятно, пишут западные СМИ, новейшие российские ПВО не являются значимой угрозой для современных средств РЭБ НАТО и могут был ослеплены и нейтрализованы в течении короткого времени.
Великобритания освоила «блокировку» работы российских зенитных ракетных систем (ЗРС) C-400 «Триумф», пишет https://www.gazeta.ru/tags/media/the_national_interest.shtml The National Interest .
В материале американского журнала указано, что военно-воздушные силы и военно-морской флот Соединенного Королевства увеличили число патрулирований вблизи границ РФ, где находятся C-400 «Триумф». По информации издания, британские военные могли найти «дыры» в противовоздушной обороне (ПВО), создаваемой данными ЗРС.
Как утверждается в публикации The National Interest, потенциально это позволяет истребителям пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II Соединенных Штатов приближаться к воздушному пространству России, не будучи обнаруживаемыми C-400 «Триумф».


В прошлом месяце издание The Drive писало, что самолеты RC-135V/W, Airseeker и Sentinel R1, предназначенные, в частности, для проведения электронной разведки, могли, находясь вблизи Крыма, собирать сведения, каким образом интегрированные системы российской ПВО и иные узлы управления и контроля реагируют на бомбардировщики. В публикации отмечалось, что сентябрьские полеты проводились для определения параметров электромагнитного излучения различных радаров, которые составляют системы ПВО России в Крыму, например, С-400 «Триумф». Кроме того, это происходило для раскрытия боевого порядка подобных комплексов.
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06.10.2020 16:17 Відповісти
Та ти шо.... А что то события в Сирии говорят - что С-400 ГОВНО ПОЛНЕЙШЕЕ !
Так что, лапоть, сиди ровно и помалкивай !
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06.10.2020 22:21 Відповісти
Не забувайте вподобувати новину , звісно , якщо вона вам до вподоби .
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06.10.2020 16:17 Відповісти
І відновити авіабазу США, у Миргороді.
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06.10.2020 16:23 Відповісти
А чи великі штрафи в британському війску за відкриття вогню у відповідь?
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06.10.2020 16:24 Відповісти
Ласкаво просимо!👍
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06.10.2020 16:24 Відповісти
королева виктория наградит кулебу
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06.10.2020 16:26 Відповісти
Десантникам на замітку: Крим - це Україна!
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06.10.2020 16:27 Відповісти
коментар відмічено як спам
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06.10.2020 16:31 Відповісти
Україна не заперечує проти розміщення британських десантників на своїй території, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5072Палала срака у Ватників і в Кремлі - палала.
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06.10.2020 16:31 Відповісти
я теж не заперечую, хай хлопці погостюють
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06.10.2020 16:44 Відповісти
Це було б просто супер!
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06.10.2020 16:45 Відповісти
Надо с путлером перетереть....Может пахану это не нравится,в глаза посмотреть....
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06.10.2020 16:48 Відповісти
чего только британских, давайте американских еще, да на постоянной основе
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06.10.2020 16:51 Відповісти
дайте два !
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06.10.2020 17:04 Відповісти
В Узині майже готова авіабаза для стратегічної авіації.
Хіба трохи підшаманити.
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06.10.2020 17:09 Відповісти
Как говорится,"Получи кацап (фашист) гранату!
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06.10.2020 17:22 Відповісти
Желательно и британских и американских десантников оставить у себя в Украине на дислокации, на постоянной основе и численностью побольше!!
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06.10.2020 17:27 Відповісти
Что значит не против ? - На коленях умолять их нужно остаться. А как вы думали.Это надежная страна и партнер.\ К тому же у англичан шлейф былых побед и славы по вставлению мозгов кацапам. Та же крымская война у последних до сих пор в заду сербит ))
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06.10.2020 17:34 Відповісти
А вообще,Кулеба свой человек. Таких бы во власть.Да повыше.
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06.10.2020 17:36 Відповісти
ДумскаяНет 6 октября 16:34

Несколько самолетов королевских ВВС Великобритании проводят в данный момент разведывательные полеты над Черным морем, сканируя обстановку на оккупированном Крымском полуострове.
Несколько дней подряд вдоль Крыма и черноморского побережья Кавказа летал разведывательный Bombardier Challenger 650, сегодня утром он тоже отметился над Черным морем. Чуть позже к нему присоединился стратегический разведчик RC-135W Rivet Joint. В районе дельты Дуная над Черным морем кружит «корова» - британский самолет-заправщик Airbus KC2 Voyager. Возможно, в небе находится еще несколько военных самолетов ВВС Великобритании, которые не видны на трэкерах слежения.
Интересно, что поздним вечером 4 октября в Черное море вошел британский ракетный эсминец дальней ПВО «Дрэгон» D35. Вероятно, моряки отрабатывают задачи ПВО, в которых в качестве мишеней выступают истребители агрессора, вылетающие на перехват британских разведчиков.
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06.10.2020 17:59 Відповісти
это всё говорит о том, что разведке западных стран известно о планах ***** откусить восточной Украины, чтобы дать воду в Крым!
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06.10.2020 20:16 Відповісти
Надія на наших стратегічних партнерів з Заходу, що вони не допустять повернення України до російської імперії. А народ може колись порозумнішає.
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06.10.2020 19:47 Відповісти
https://censor.net/ru/user/305458,шо то от тебя засмердило кацапскими лаптями!

давай-ка мы тебя пендалями в спам,чтоб не вонял!
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06.10.2020 20:50 Відповісти
Та как бы да, только вот Конституция запрещает иностранные военные базы размещать. Как-то скорректируйте, что войска стран НАТО можно . . .
А то вытираться Конституцией в который раз как-то неприлично, что-ли
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06.10.2020 19:54 Відповісти
welcome english friends!

Україна не заперечує проти розміщення британських десантників на своїй території, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5558
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06.10.2020 20:52 Відповісти
Больше нам натовцев всяких и разных !!!.
И порядка в армиии на таможне будет больше.
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06.10.2020 23:49 Відповісти
Україна не заперечує проти розміщення британських десантників на своїй території, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8921
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06.10.2020 23:54 Відповісти
Ласкаво просимо!!!
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06.10.2020 23:59 Відповісти
верно.
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07.10.2020 04:12 Відповісти
 
 