Україна не заперечує проти розміщення британських десантників на своїй території, - Кулеба

Україна не проти розміщення на своїй території британських десантників, які у вересні взяли участь у навчаннях на території Миколаївської області.

Про це в інтерв'ю ВВС заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна не проти частіше проводити спільні навчання з британськими військовими.

"Якщо вони там (британські десантники в Миколаївській області - ред.) десантуються і залишаться, ми теж не будемо заперечувати. З першого дня російської агресії Британія була поруч і надавала практичну підтримку, і не тільки у військовому плані", - сказав Кулеба.

За його словами, між Україною і Британією триває плідна співпраця.

"Не даремно саме британські десантники десантувалися. Це все результат дуже копіткої і плідної роботи, яка не залежить від того, чи є Британія в нормандському форматі", - додав Кулеба.

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