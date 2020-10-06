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Рух опору капітуляції закликав Зеленського скасувати меморандум із Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр", який "є частиною гібридної війни"

Рух опору капітуляції закликав Зеленського скасувати меморандум із Меморіальним центром Голокосту

Рух опору капітуляції закликав Президента України Володимира Зеленського скасувати підписаний меморандум про співпрацю з Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр", який, на думку руху, в рамках гібридної війни має намір спорудити в Києві путінський меморіал.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відкритому листі.

"Йдеться про протистояння двох проєктів вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру: російського та українського. Відповідно російський проєкт в основному фінансується підконтрольними путінському режимові російськими мільярдерами, які також фінансують проєкти, що сприяють зміцненню воєнного потенціалу Росії – країни-агресора, що веде проти України неоголошену війну.

У нас є всі підстави стверджувати, що цей проєкт, спрямований нібито для вшанування жертв Бабиного Яру, є продовженням російської гібридної агресії проти України. По-перше, вже мала місце низка публічних скандалів і відвертих маніпуляцій зі змістом історичного наративу згаданого російського проєкту. Немає ніяких підстав вірити "на слово" лояльним до путінського режиму російським бізнесменам, яким цей режим безперешкодно дозволяє вкладати кошти в Україну.

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По-друге, цілком в дусі путінської політики реабілітації сталінізму та радянського тоталітаризму, історичний наратив цього проєкту уникає історичних обставин, в яких відбувалася вся трагедія Бабиного Яру. А саме, майже двадцятилітнє панування тоталітарного комуністичного режиму, який не лише підтримав мілітаризацію вермахту і вступив у Другу світову війну союзником нацистської Німеччини, але також створив ті зразки масових репресій, на яких вчилися лідери Третього Райху. Зокрема у практиці розгортання концтаборів та у масових розстрілах мирного населення", - сказано в зверненні.

На думку підписантів, такий меморіал "не може будуватися для туристів, як заявляють автори російського проєкту":

"Він не може вимагати покаяння від тих, хто не брав участі в масових вбивствах. Ми розглядаємо цей Меморіал з погляду історичної пам’яті цілого українського народу і тому вважаємо, що він має бути українським, а не російським. Український проєкт, ініційований Інститутом історії України НАНУ, виступатиме не лише уособленням пам’яті про Голокост, але також й про усі минулі геноциди та пересторогою перед загрозами таких катастроф у майбутньому.

Тому ми, представники громадянського суспільства, вважаємо неприпустимим підписання меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між українським Урядом та Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр" (власне з російським проєктом), яке відбулося з нагоди 79-х роковин трагедії Бабиного Яру".

Автори закликають всіх небайдужих громадян з усіх сил підтримати український проєкт комплексної меморіалізації Бабиного Яру і "не допустити реалізацію російського підступного проєкту як такого, що несе загрозу національній безпеці України і її міжнародному іміджу".

"Звертаємося до Президента України Володимира Зеленського з вимогою скасувати згаданий меморандум й підтримати саме український проєкт комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Адже співпраця з країною-агресором у царині історичної пам’яті є нічим іншим, як ще одним виміром капітуляції.

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Закликаємо громадянське суспільство негайно, всіма легітимними засобами, включно з акціями протесту і непокори, створити опір діяльності Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" як такого, що курується країною-агресором та окупантом", - йдеться в листі.

Звернення підписали 15 громадських організацій і десятки громадських діячів. Зокрема звернення підтримали В'ячеслав Брюховецький, Йосип Зісельс, Сергій Квіт, Орест Стецьків, Роман Бесмертний, Володимир Василенко, Володимир Огризко.

Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук.

На публічних обговореннях наративу проєкту висловлювалися побоювання, що він створений у дусі кремлівської політики пам'яті, яка хоче представити українців, поляків, литовців та інше місцеве населення тотальними антисемітами.

У 2019 році арт-директором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.

Також читайте: Державний проєкт меморіального комплексу "Бабин Яр" буде запроваджено в дію в 2021 році, - Ткаченко

Також реалізується державний комплексний проєкт зі спорудження у Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі наявні сьогодні пам'ятники, а також два музеї. Музей жертв Бабиного Яру розташується у приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. Наразі триває реконструкція будівлі, відкриття музею заплановано на 2021 рік. Також під егідою Інституту історії України на замовлення Кабінету Міністрів українські вчені розробили концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Пропонується перетворити парк на місці трагедії в єдиний меморіальний комплекс, який має об'єднати всі існуючі сьогодні пам'ятники. Передбачається також створення Музею Голокосту.

Сотні публічних інтелектуалів звернулися з відкритим листом до влади з вимогою зводити в Бабиному Яру виключно державний меморіал.

До Зеленського з аналогічною вимогою безпосередньо звернувся провідний дослідник історії євреїв Йохана Петровський Штерн.

Позицію держави в перший рік президентства Зеленського озвучував глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович і міністр культури Олександр Ткаченко. Вони обидва робили акцент на реалізації державного проєкту.

28 липня президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр".

Автор: 

Бабин Яр (160) історія (1071) пам’ять (1190)


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Топ коментарі
+11
Видели дементеров шо там смонтировали? ИдиЁты.
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06.10.2020 16:15 Відповісти
+10
Крупнейший в мире мемориальный комплекс «Память еврейского народа и Холокост в Украине» уже есть. Крупнейшего в мире мемориального комплекса «Память украинского народа народа и Голодомор в Украине» нет. Это не правильно.
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06.10.2020 16:28 Відповісти
+6
Для начала Израиль должен признать Голодомор, а потом уже решать нужен ли вообще какой нибудь мемориал.
А не признает он его потому, что 70% энкеведистов в Украине в тот период были евреями и они это прекрасно знают.
Предлагаю построить мемориал Голодомора со списком всех палачей)
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06.10.2020 16:23 Відповісти
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Видели дементеров шо там смонтировали? ИдиЁты.
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06.10.2020 16:15 Відповісти
а то кацапы что тесаку полоджили венко на могилка работали Нету на свете картиночки смешней чем зигующий еврей
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06.10.2020 16:17 Відповісти
У Гітлера, рідний батько, був єврей.
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06.10.2020 16:22 Відповісти
Абсолютно правильно: нет жертв фашизма без жертв коммунизма в той же строке. Фашизм -- младший брат коммунизма. В Бабьем Яру и мельниковцев (интеллектуальная часть ОУН) расстреливали.
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06.10.2020 16:27 Відповісти
https://twitter.com/DarkSoulsFan12

https://twitter.com/DarkSoulsFan12 Психолог ДалайЛамы @DarkSoulsFan12

https://twitter.com/DarkSoulsFan12 https://twitter.com/DarkSoulsFan12



Проект ДАУ,кто не помнит, это ублюдский кинопроект,в котором для съемок мучили младенцев.Его режиссер,Хржановский,ща директор проекта Бабий яр.
Т.е. те, кто делают мемориал Бабий Яр, кладут венок руснявому нацику рядом с венком, на котором нацистская символика.
Прекрасно? Прекрасно!

Рух опору капітуляції закликав Зеленського скасувати меморандум із Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр", який "є частиною гібридної війни" - Цензор.НЕТ 3906
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06.10.2020 18:00 Відповісти
Да какая разніца?!
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06.10.2020 16:19 Відповісти
У них є відмазка другого рівня: «Ето ми так показьіваєм Путіну, реакцію украинцев, которое к нашему сожалению против.»
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06.10.2020 16:20 Відповісти
Движение сопротивления капитуляции призвало Зеленского отменить меморандум с Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр", который "является частью гибридной войны" - Цензор.НЕТ 1809
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06.10.2020 16:21 Відповісти
Призывает...
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06.10.2020 16:22 Відповісти
Для начала Израиль должен признать Голодомор, а потом уже решать нужен ли вообще какой нибудь мемориал.
А не признает он его потому, что 70% энкеведистов в Украине в тот период были евреями и они это прекрасно знают.
Предлагаю построить мемориал Голодомора со списком всех палачей)
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06.10.2020 16:23 Відповісти
А чо ? Зеленский нам синагог и еврейских памятников настроит по всей стране за наши деньги.
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06.10.2020 16:24 Відповісти
Зараз піде хвиля у ЗМІ різного штибу про клятих українців-антисемітів...
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06.10.2020 16:26 Відповісти
Крупнейший в мире мемориальный комплекс «Память еврейского народа и Холокост в Украине» уже есть. Крупнейшего в мире мемориального комплекса «Память украинского народа народа и Голодомор в Украине» нет. Это не правильно.
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06.10.2020 16:28 Відповісти
Опять дурят тупых гоев.
Украинский проект это - суркис, Бродский, рабинович, шуфрич.
Целуйте этих патриотов в одно место!
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06.10.2020 16:34 Відповісти
Сразу так и подумал. Два сапога
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06.10.2020 16:45 Відповісти
Сколько уже можно заигрывать с евреями? Они думают, что те к ним лучше будут относиться? Так нет. Они все очень хорошо помнят - и погромы, и тех, кто в них участвовал. Пытаться их задобрить памятниками не получится...
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06.10.2020 16:46 Відповісти
Допоки не буде масових протестів під офісом - бубочка "не почує".
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06.10.2020 16:49 Відповісти
"3 июля 1942 года, после 250 дневной героической обороны, Севастополь по приказу Верховного главнокомандования был эвакуирован." (История КПСС Госполитиздат, 1959г. стр.539). Это дословно, что сказано о трагедии красноармейцев и краснофлотцев, которые были оставлены на смерть после эвакуации высших офицеров. Пусть Кремль позаботиться о памяти погибших по их вине, тем более, что Севастополь сейчас находиться в их оккупации.
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06.10.2020 16:59 Відповісти
Типо Кремль даст хоть копейку?
С точностью до наоборот, деньги готовы дать пинчуки и фуксы, а Рабинович с бродским хотят получить из бюджета Украины
При этом они подымают хай, что Пинчук и Фукс - кацапы, а они двое - хохлы.
Для нашего мудрого нариду - аргумент железный.
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06.10.2020 17:16 Відповісти
Євреїна. Українці це зробили самі і демократично. Нема в світі крани, де президентом обрали єврея (окрім, звичайно, Ізраїля). Українці зрадили свою націю. Повчились би в євреїв, як цього ніколи не робити.
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06.10.2020 17:12 Відповісти
Когда уже завершится этот украинофобский шабаш? Везде давят нас, пытаются припереть к стенке. Сейчас пустят ударное оружие - антисемитизм.
Они признали уже Голодомор? Ау, кацапы энд юды? Как там у вас обстоят дела с украинофобством?
Пока они не решат свои расистские проблемы с внутренним украинофобством, не давать им возможности реализовывать свои хотелки!
Поверьте, что рашисты Путлера, большие мастера на пропагандистские выходки.
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06.10.2020 18:37 Відповісти
Меня удивляет этот гембель . Все трое еврейских бизнесмена родом с Украины . Фукс - родился в Харькове , Хан - Киевлянин, на лесном похоронены его близкие, Фридман - Львовянин. Может сначала хорошо нужно разобраться в истинных намерениях.
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06.10.2020 18:38 Відповісти
А может эти трое, в частности Фукс, объяснят для начала, почему всплыло столько фактов их связи с Кремлем? Почему Фукс был готов продать Харьков в 2014? Почему он же взял в кабалу киевское метро? Почему завод Фридмана работает на российскую оборонку (только не пишите, что у него не было выбора)? Ну и наконец, если они такие патриоты, то почему не финансируют государственный проект - так, как это принято во всем мире? Почему дискредитируют государственную концепцию?
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08.10.2020 18:14 Відповісти
Та пішли ви зі своїми закликами....................
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06.10.2020 18:54 Відповісти
Кличко слишком высокий чтоб это понять. Мысли до его головы не могут допрыгнуть.
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06.10.2020 20:22 Відповісти
Рух опору капітуляції закликав Зеленського скасувати меморандум із Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр", який "є частиною гібридної війни" - Цензор.НЕТ 1187
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07.10.2020 02:18 Відповісти
 
 