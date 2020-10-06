Рух опору капітуляції закликав Зеленського скасувати меморандум із Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр", який "є частиною гібридної війни"

Рух опору капітуляції закликав Президента України Володимира Зеленського скасувати підписаний меморандум про співпрацю з Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр", який, на думку руху, в рамках гібридної війни має намір спорудити в Києві путінський меморіал.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відкритому листі.

"Йдеться про протистояння двох проєктів вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру: російського та українського. Відповідно російський проєкт в основному фінансується підконтрольними путінському режимові російськими мільярдерами, які також фінансують проєкти, що сприяють зміцненню воєнного потенціалу Росії – країни-агресора, що веде проти України неоголошену війну.

У нас є всі підстави стверджувати, що цей проєкт, спрямований нібито для вшанування жертв Бабиного Яру, є продовженням російської гібридної агресії проти України. По-перше, вже мала місце низка публічних скандалів і відвертих маніпуляцій зі змістом історичного наративу згаданого російського проєкту. Немає ніяких підстав вірити "на слово" лояльним до путінського режиму російським бізнесменам, яким цей режим безперешкодно дозволяє вкладати кошти в Україну.

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По-друге, цілком в дусі путінської політики реабілітації сталінізму та радянського тоталітаризму, історичний наратив цього проєкту уникає історичних обставин, в яких відбувалася вся трагедія Бабиного Яру. А саме, майже двадцятилітнє панування тоталітарного комуністичного режиму, який не лише підтримав мілітаризацію вермахту і вступив у Другу світову війну союзником нацистської Німеччини, але також створив ті зразки масових репресій, на яких вчилися лідери Третього Райху. Зокрема у практиці розгортання концтаборів та у масових розстрілах мирного населення", - сказано в зверненні.

На думку підписантів, такий меморіал "не може будуватися для туристів, як заявляють автори російського проєкту":

"Він не може вимагати покаяння від тих, хто не брав участі в масових вбивствах. Ми розглядаємо цей Меморіал з погляду історичної пам’яті цілого українського народу і тому вважаємо, що він має бути українським, а не російським. Український проєкт, ініційований Інститутом історії України НАНУ, виступатиме не лише уособленням пам’яті про Голокост, але також й про усі минулі геноциди та пересторогою перед загрозами таких катастроф у майбутньому.

Тому ми, представники громадянського суспільства, вважаємо неприпустимим підписання меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між українським Урядом та Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр" (власне з російським проєктом), яке відбулося з нагоди 79-х роковин трагедії Бабиного Яру".

Автори закликають всіх небайдужих громадян з усіх сил підтримати український проєкт комплексної меморіалізації Бабиного Яру і "не допустити реалізацію російського підступного проєкту як такого, що несе загрозу національній безпеці України і її міжнародному іміджу".

"Звертаємося до Президента України Володимира Зеленського з вимогою скасувати згаданий меморандум й підтримати саме український проєкт комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Адже співпраця з країною-агресором у царині історичної пам’яті є нічим іншим, як ще одним виміром капітуляції.

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Закликаємо громадянське суспільство негайно, всіма легітимними засобами, включно з акціями протесту і непокори, створити опір діяльності Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" як такого, що курується країною-агресором та окупантом", - йдеться в листі.

Звернення підписали 15 громадських організацій і десятки громадських діячів. Зокрема звернення підтримали В'ячеслав Брюховецький, Йосип Зісельс, Сергій Квіт, Орест Стецьків, Роман Бесмертний, Володимир Василенко, Володимир Огризко.

Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук.

На публічних обговореннях наративу проєкту висловлювалися побоювання, що він створений у дусі кремлівської політики пам'яті, яка хоче представити українців, поляків, литовців та інше місцеве населення тотальними антисемітами.

У 2019 році арт-директором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.

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Також реалізується державний комплексний проєкт зі спорудження у Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі наявні сьогодні пам'ятники, а також два музеї. Музей жертв Бабиного Яру розташується у приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. Наразі триває реконструкція будівлі, відкриття музею заплановано на 2021 рік. Також під егідою Інституту історії України на замовлення Кабінету Міністрів українські вчені розробили концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Пропонується перетворити парк на місці трагедії в єдиний меморіальний комплекс, який має об'єднати всі існуючі сьогодні пам'ятники. Передбачається також створення Музею Голокосту.

Сотні публічних інтелектуалів звернулися з відкритим листом до влади з вимогою зводити в Бабиному Яру виключно державний меморіал.

До Зеленського з аналогічною вимогою безпосередньо звернувся провідний дослідник історії євреїв Йохана Петровський Штерн.

Позицію держави в перший рік президентства Зеленського озвучував глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович і міністр культури Олександр Ткаченко. Вони обидва робили акцент на реалізації державного проєкту.

28 липня президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр".