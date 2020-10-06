Лікарні в Одесі заповнені пацієнтами з COVID, нових не приймають, - волонтер Ножевнікова. АУДIО

Хворих на коронавірус в Одесі відмовляються госпіталізувати через відсутність місць у лікарнях.

Про це пише у Фейсбуці волонтер Катерина Ножевнікова, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто закрило прийом хворих. Інфекційна не приймає - заповнена. Відправляє в єврейську. Єврейська закрила прийом. Двох пацієнтів відправили до Чорноморська. Двоє сидять зараз під лікарнею. Відправляти вже нікуди. Водники одного прийняли і залишилося ще одне місце", - написала вона.

За словами волонтерки, йдеться про хворих із низькою сатурацією і важкими супутніми захворюваннями.

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Ножевнікова опублікувала записи розмов із кількома абонентами, які розповідають, як їхніх рідних і близьких відмовляються госпіталізувати.