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Лікарні в Одесі заповнені пацієнтами з COVID, нових не приймають, - волонтер Ножевнікова. АУДIО
Хворих на коронавірус в Одесі відмовляються госпіталізувати через відсутність місць у лікарнях.
Про це пише у Фейсбуці волонтер Катерина Ножевнікова, інформує Цензор.НЕТ.
"Місто закрило прийом хворих. Інфекційна не приймає - заповнена. Відправляє в єврейську. Єврейська закрила прийом. Двох пацієнтів відправили до Чорноморська. Двоє сидять зараз під лікарнею. Відправляти вже нікуди. Водники одного прийняли і залишилося ще одне місце", - написала вона.
За словами волонтерки, йдеться про хворих із низькою сатурацією і важкими супутніми захворюваннями.
Ножевнікова опублікувала записи розмов із кількома абонентами, які розповідають, як їхніх рідних і близьких відмовляються госпіталізувати.
Топ коментарі
+33 Старый зольдат
показати весь коментар06.10.2020 16:33 Відповісти Посилання
+32 wake up-UA
показати весь коментар06.10.2020 16:34 Відповісти Посилання
+16 Топ Ган
показати весь коментар06.10.2020 16:35 Відповісти Посилання
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Для остальных - мест нет!!!
На поддерживались бизнес ??? Теперь все больницы и не только Одессы завалены туристами с Одессы и их родственниками . Все!!!!! Приехали
Но зато теперь хотят бесплатно чтоб их полечили )
Не полечат ! Нечем и некому
120 ? 230 ? 3000 ?
Скільки ?
Без цифр подібні істерики - ніщо.
У нас на всю провінцію (8,5 млн населення) госпіталізовано 397 людей, з них 67 - в реанімації.
Вереск до неба. Родину бачити не можна, друзів теж, Ботанічний Сад (75 гектарів площі) закрили, кінотеатри і т.д.
Але школи працюють, на роботу люди ходять, транспорт їздить.
Зате штрафи збільшили і звіріють далі. Послання одне =сидіть вдома=. І обмеження соціальних контактів.
Остання смерть хворого, молодшого за 40 років, датується 29.05. - зі статті місцевої.
Але - ґвалт не припиняється.
Щоб не кричати про те, що хворі туди не потраплять ?
Вже півроку товчуть і верещать з усіх екранів, що розгортають додаткові лікарні + відділення + готують ліжка.
Так от і питання: скільки ?
Та й за наявності засобів (100% нема) - теж.
1. =героїчний борець з карантином в Україні=
2. не живу в Канаді
3. мої =поради= з даного питання
4. мою вину у =нестачі місць в лікарнях в Україні=
Інакше - гуляйте лісом і більше на мої очі не потрапляйте.
Бо пошлю далеко.
https://plus.lapresse.ca/screens/ed536f68-5131-4ec6-abfb-cf35d01006bd__7C___0.html?utm_content=screen&utm_medium=facebook&utm_campaign=microsite%20share&fbclid=IwAR3optDYbt4dGg9sDmFxbr73gUfkx6iuiPaSrQidHk8GByUPZo4Jaac9vUc
Я про Квебек писала.
ну шо ж зебіли бабосікі у фондє закончілісь тепер точно заживйоте красіво ..
При цьому як все просто - у більшості випадків можна уникнути цієї зарази дотримуючись рекомендацій лікарів дотримуватися санітарних норм ....
Ага і якщо , не дай Боже , у когось рідний попаде в реанімацію -не жалійте грошей , придбайте матрац для лежачих хворих , він на фоні решти копійки вартуватиме , але врятуєте близьку людину від пролежнів , їх дуже важко заліковувати , а у цих умовах такою " дріб-ницею" в реанімації ніхто не займатиметься , а вас туди не пустять