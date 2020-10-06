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Союз Туреччини та України може принести дуже багато користі обом країнам: ми зацікавлені в цьому, - Кулеба

Союз Туреччини та України може принести дуже багато користі обом країнам: ми зацікавлені в цьому, - Кулеба

Україна зацікавлена ​​в поглибленні співпраці з Туреччиною, союз з цією країною може принести дуже багато користі.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"У нас з Туреччиною є глибоке стратегічне партнерство, в тому числі і у військово-технічній сфері. Ми так само закуповуємо безпілотники, беремо участь в їх виробництві, це дуже перспективні проєкти, і ми плануємо їх розвивати активно і виходити на нові проєкти, тому що союз Туреччини і України дуже багато користі може принести обом країнам і регіону в цілому. В України і Туреччини є перспектива побудувати щось більше, ніж стратегічне партнерство, принаймні ми зацікавлені в цій розмові, поглибленні взаємодії між нашими країнами", - заявив Кулеба.

Також читайте: Розривати дипломатичні відносини з Білоруссю Україна не буде, але до санкцій ЄС приєднається, - Кулеба

Автор: 

співпраця (1068) Туреччина (3630) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+11
Ещё батке Хмелю большая половина старшины доказывала, что союз с Турцией принесёт больше пользы чем союз с Московией.
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06.10.2020 16:44 Відповісти
+9
Союз Туреччини та України може принести дуже багато користі обом країнам: ми зацікавлені в цьому, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3513
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06.10.2020 17:32 Відповісти
+5
Хорошее дело.
ЗА!
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06.10.2020 16:46 Відповісти
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Ещё батке Хмелю большая половина старшины доказывала, что союз с Турцией принесёт больше пользы чем союз с Московией.
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06.10.2020 16:44 Відповісти
П'ять тисяч козаків перейшли до Турції, коли Хмельницький приєднався до московського війська.
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06.10.2020 18:46 Відповісти
турецкий безпилотник акиджи совместный проэкт украина-турция
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06.10.2020 16:45 Відповісти
Хорошее дело.
ЗА!
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06.10.2020 16:46 Відповісти
Слова очень важно подкреплять делами. А реальные дела мы все сегодня видим в Карабахе и это очень интересный для нас опыт
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06.10.2020 16:48 Відповісти
За!
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06.10.2020 16:50 Відповісти
три брата байрактар снесут российский рейх
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06.10.2020 16:50 Відповісти
Байрактар надо поместить в качестве герба на флаги уже трех стран : Сирии, Ливии и Азербайджана. С Турцией у нас просто громадные резервы для сотрудничесва : торговое, морское, вся линейка экономики и военное конечно же.
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06.10.2020 17:01 Відповісти
Тут Кулеба прав на 100%
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06.10.2020 17:04 Відповісти
халук байрактар сказал что сотрудничество с украинцами самое плодотворное за 5 лет
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06.10.2020 17:06 Відповісти
Союз Туреччини та України може принести дуже багато користі обом країнам: ми зацікавлені в цьому, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3513
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06.10.2020 17:32 Відповісти
Эрдоган-Турция со всем миром разругались, кроме Азербайджана. Тот еще "союзник".. вот возьмет и нападет на Грецию, в спорных территориях, а от Украины будут требовать поддержки Турции. И Греции (со стороны США-Европы).
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06.10.2020 19:06 Відповісти
Украина на протяжении всей своей истории металась между двумя ЫМПРЕРИЯМИ (османской и москальской), которые ДО СИХ ПОР "выясняют отношения" и делят территории.
НЕТ! Украине нужно быть самостоятельной и порвать ымпериями раз и навсегда
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06.10.2020 19:35 Відповісти
 
 