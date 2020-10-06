Союз Туреччини та України може принести дуже багато користі обом країнам: ми зацікавлені в цьому, - Кулеба

Україна зацікавлена ​​в поглибленні співпраці з Туреччиною, союз з цією країною може принести дуже багато користі.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"У нас з Туреччиною є глибоке стратегічне партнерство, в тому числі і у військово-технічній сфері. Ми так само закуповуємо безпілотники, беремо участь в їх виробництві, це дуже перспективні проєкти, і ми плануємо їх розвивати активно і виходити на нові проєкти, тому що союз Туреччини і України дуже багато користі може принести обом країнам і регіону в цілому. В України і Туреччини є перспектива побудувати щось більше, ніж стратегічне партнерство, принаймні ми зацікавлені в цій розмові, поглибленні взаємодії між нашими країнами", - заявив Кулеба.

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