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Новини
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З журналісткою, яка спалила себе біля будівлі МВС, прощаються в Росії

З журналісткою, яка спалила себе біля будівлі МВС, прощаються в Росії

Сотні жителів Нижнього Новгорода прийшли попрощатися з Іриною Славіною. Минулої п'ятниці вона після обшуку спалила себе біля будівлі міністерства внутрішніх справ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російську редакцію "Радіо Свобода".

Громадянська панахида пройшла в Будинку вчених. Попрощатися з Іриною Славіною прийшли сотні людей. Серед них - губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін. Раніше він написав, що сумує про загибель журналістки, і заявив, що домагатиметься розслідування її причин.

Після громадянської панахиди її учасники влаштували ходу вулицями міста - до місця загибелі Славіної. У ході взяли участь кілька сотень осіб. Люди йшли проїжджою частиною за машиною, в якій перевозили труну з тілом журналістки.

Читайте також: "Поки моя мама горіла живцем, ви мовчали". Дочка журналістки Ірини Славіної, яка здійснила самоспалення, вийшла на пікет у центрі Нижнього Новгорода. ФОТО ДНЯ

Колеги Славіної розцінюють її загибель як акт самопожертви, нагадуючи про численні випадки тиску на неї та переслідування за журналістську діяльність. Про це повідомила журналістка Наталя Резонтова.

"Це не суїцид, до якого нас так схиляє зараз влада. Це вищий акт самопожертви... Вона розуміла, що працювати їй, виконувати свій журналістський обов'язок так, як вона це бачила в її незалежному ЗМІ, їй не дадуть. Це була вища відповідь цій системі. Те, що вона вибрала, - це болісна смерть, але це факел, який має розбудити і ткнути мордою тих людей, які її цькували впродовж двох років", - сказала колега Ірини Славіної.

Також читайте: "Загибель Ірини Славінової жахлива. Але - не марна. Завдяки таким, як вона, ми - сильніші", - автор книги "Трагедія МН17 правда і брехня" Лукашевич

Нагадаємо, Славіна спалила себе біля будівлі МВС 2 жовтня. Перед тим, як вчинити самоспалення, вона написала у фейсбуці: "У моїй смерті прошу винити Російську Федерацію".

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Автор: 

похорон (1290) росія (66193) самоспалення (37)


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Топ коментарі
+4
Не понимаю ,зачем себя сжигать? Сожгла бы того, который ее довел до такого.
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06.10.2020 16:54 Відповісти
+3
При чем тут Рембо, если речь идет о самоубийстве? Себя убить это глупо, забудут через неделю, что такая была. А убить своего врага - это уже хоть что-то.
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06.10.2020 17:04 Відповісти
+3
У неё не было личного врага. Её давила система. Та самая «Российская Федерация». И если бы она убила не себя, а какого-нибудь мента, то только дала бы повод Путину объявить оппозиционеров террористами, ещё туже затянув гайки репрессий. В том числе против её собственной семьи. Это точно не то, что ей было нужно.
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06.10.2020 18:30 Відповісти
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06.10.2020 16:46 Відповісти
Не понимаю ,зачем себя сжигать? Сожгла бы того, который ее довел до такого.
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06.10.2020 16:54 Відповісти
Лариса, вы Рембо?
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06.10.2020 16:56 Відповісти
При чем тут Рембо, если речь идет о самоубийстве? Себя убить это глупо, забудут через неделю, что такая была. А убить своего врага - это уже хоть что-то.
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06.10.2020 17:04 Відповісти
так всех забудут через неделю, убил ты себя или убил кого то,поговорят и забудут увы такова жизнь
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06.10.2020 17:14 Відповісти
У неё не было личного врага. Её давила система. Та самая «Российская Федерация». И если бы она убила не себя, а какого-нибудь мента, то только дала бы повод Путину объявить оппозиционеров террористами, ещё туже затянув гайки репрессий. В том числе против её собственной семьи. Это точно не то, что ей было нужно.
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06.10.2020 18:30 Відповісти
Публичное самоубийство, как утверждают социальные психологи, имеет далеко идущие последствия. Его в кратчайшие сроки повторяют от 20 до 30 людей из тех кто уже на грани. И дальше может разразиться даже социальная эпидемия. "Эффект домино". Поэтому всячески приветствую публичные самоубийства в **********, что вызывает чувство безнадежности, фатализм,обреченность, социальную безисходность и депрессию у "скрепоносцев". Пусть дохнут твари массово. Изоляция ********** приведет к желаемым последствиям - истребят себя сами. Может те кто выживут станут наконец то логически даже не мыслить, а хотя бы соображать.
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06.10.2020 19:32 Відповісти
Ей уже не поможешь,поздно, но это предостережение другим,чтоб не были настолько глупы.У кого совести нет,ничего ее смерть не докажет, плевать всем.Да и остальные забудут скоро,новые события ,жизнь идет...Не подумала,как жить матери,мужу,как дочери .Каково ей без матери теперь?сколько страданий близким и ради чего?
Если так припекло-эмигрируй.Любая страна примет как политического беженца,И живи прекрасно там,с семьей,борись оттуда,помогай людям,
Глупая смерть.
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06.10.2020 17:00 Відповісти
Скажи это Яну Палаху. Или Тхить Куанг Дыку. Такая смерть никогда не бывает глупой.

З журналісткою, яка спалила себе біля будівлі МВС, прощаються в Росії - Цензор.НЕТ 9069
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06.10.2020 18:22 Відповісти
о чем ты , и кому? она и имен таких не знает.
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06.10.2020 18:56 Відповісти
Чем их смерть помогла кому то?ну сжег себя студент,протестуя против оккупации Чехословакии,и что?лучше б боролся с оккупантами.
Давайте начнем жечь себя,у нас вон оккупация и Крыма и Донбасса
Ну узнали люди о его безумном поступке,ужаснулись.Героя то с какой стати делать с него?глупость совершил.Я,например,из за оккупации Донбаса не стала ни вешаться,ни жечь себя,ни голову об стену разбивать.А внесла небольшой свой вклад в борьбе страны.В первом случае я б ничего никому не помоглаёсемью несчастной сделала,во втором-польза хоть небольшая,но есть,и ребята на фронте благодарны за помощь,и в семье все в порядке,и государству пользу приношу,налоги плачу.
Глупость и дерзость хоть и шокирует,но толку от нее мало.
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06.10.2020 19:22 Відповісти
Чем их смерть помогла кому то?

Вечером в день смерти Тхить Куанг Дыка президент обратился к народу по радио, заявив о своей глубокой обеспокоенности произошедшим, призвал слушателей к «спокойствию и патриотизму» и объявил о возобновлении переговоров с буддистами. Фото трагедии были опубликованы в ведущих мировых СМИ. Проблема буддизма во Вьетнаме оказалась в центре мирового общественного мнения, а в самом Вьетнаме акция Тхить Куанг Дыка стала поворотным пунктом для вьетнамского режима, который через несколько месяцев был свергнут, а президент Вьетнама Нго Динь Зьем убит.

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06.10.2020 22:03 Відповісти
Глупость и дерзость - это рассуждения о «глупости и дерзости» от человека, органически неспособного на самоубийственный героизм. Да, от тебя никто не требует самосжигаться. Живи, как считаешь нужным. Но не мерь других своей обывательской меркой, пытаясь запихнуть недоступное своему разумению в примитивный шаблон «глупой смерти». Каждому своё.
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06.10.2020 22:04 Відповісти
А мали б іти тисячі. Героїчна жінка.
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06.10.2020 19:17 Відповісти
 
 