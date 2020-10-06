З журналісткою, яка спалила себе біля будівлі МВС, прощаються в Росії

Сотні жителів Нижнього Новгорода прийшли попрощатися з Іриною Славіною. Минулої п'ятниці вона після обшуку спалила себе біля будівлі міністерства внутрішніх справ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російську редакцію "Радіо Свобода".

Громадянська панахида пройшла в Будинку вчених. Попрощатися з Іриною Славіною прийшли сотні людей. Серед них - губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін. Раніше він написав, що сумує про загибель журналістки, і заявив, що домагатиметься розслідування її причин.

Після громадянської панахиди її учасники влаштували ходу вулицями міста - до місця загибелі Славіної. У ході взяли участь кілька сотень осіб. Люди йшли проїжджою частиною за машиною, в якій перевозили труну з тілом журналістки.

Читайте також: "Поки моя мама горіла живцем, ви мовчали". Дочка журналістки Ірини Славіної, яка здійснила самоспалення, вийшла на пікет у центрі Нижнього Новгорода. ФОТО ДНЯ

Колеги Славіної розцінюють її загибель як акт самопожертви, нагадуючи про численні випадки тиску на неї та переслідування за журналістську діяльність. Про це повідомила журналістка Наталя Резонтова.

"Це не суїцид, до якого нас так схиляє зараз влада. Це вищий акт самопожертви... Вона розуміла, що працювати їй, виконувати свій журналістський обов'язок так, як вона це бачила в її незалежному ЗМІ, їй не дадуть. Це була вища відповідь цій системі. Те, що вона вибрала, - це болісна смерть, але це факел, який має розбудити і ткнути мордою тих людей, які її цькували впродовж двох років", - сказала колега Ірини Славіної.

Також читайте: "Загибель Ірини Славінової жахлива. Але - не марна. Завдяки таким, як вона, ми - сильніші", - автор книги "Трагедія МН17 правда і брехня" Лукашевич

Нагадаємо, Славіна спалила себе біля будівлі МВС 2 жовтня. Перед тим, як вчинити самоспалення, вона написала у фейсбуці: "У моїй смерті прошу винити Російську Федерацію".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стихійний меморіал російській журналістці Славіній, яка спалила себе біля будівлі МВС, прибрали, поруч поставили патруль та автозак. ФОТО