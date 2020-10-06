Кулеба про балотування дружини до Київради за списком "Слуги народу": Я перехрестив її і сказав, що підтримую будь-яке рішення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що підтримує рішення своєї дружини Євгенії балотуватися до Київради за списком партії "Слуга народу".

Про це глава МЗС розповів в інтерв'ю ВВС, передає Цензор.НЕТ.

"Ми з дружиною самостійні творчі одиниці. Ми сім'я, у нас все добре, але в професійному плані Женя завжди будувала свою кар'єру, я будував свою, і ми підтримували один одного. Тому коли вона сказала, що хоче піти в місцеву політику, де її знають, я перехрестив її і сказав: "я підтримую будь-яке твоє рішення". По-друге, якщо постійно думати про те, а що про тебе подумають, тоді не треба взагалі нічого робити", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що коли став віцепрем'єр-міністром в попередньому уряді, то багато про себе наслухався.

"Що я перефарбувався на льоту, що я зрадник, я нікчема, я продажний. Потім, коли я став міністром, я цього вдруге наслухався. Але люди мають право говорити те, що вони хочуть, а я роблю, що відповідає інтересам України. Тому я займаюся цією роботою", - додав Кулеба.

Також читайте: Кулеба про переговори щодо Донбасу: Розмовляти треба безпосередньо з Путіним

Як повідомлялося, дружина міністра закордонних справ Євгенія Кулеба очолила список партії "Слуга народу" на місцевих виборах в Київраду.