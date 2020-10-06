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Кулеба про балотування дружини до Київради за списком "Слуги народу": Я перехрестив її і сказав, що підтримую будь-яке рішення

Кулеба про балотування дружини до Київради за списком

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що підтримує рішення своєї дружини Євгенії балотуватися до Київради за списком партії "Слуга народу".

Про це глава МЗС розповів в інтерв'ю ВВС, передає Цензор.НЕТ.

"Ми з дружиною самостійні творчі одиниці. Ми сім'я, у нас все добре, але в професійному плані Женя завжди будувала свою кар'єру, я будував свою, і ми підтримували один одного. Тому коли вона сказала, що хоче піти в місцеву політику, де її знають, я перехрестив її і сказав: "я підтримую будь-яке твоє рішення". По-друге, якщо постійно думати про те, а що про тебе подумають, тоді не треба взагалі нічого робити", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що коли став віцепрем'єр-міністром в попередньому уряді, то багато про себе наслухався.

"Що я перефарбувався на льоту, що я зрадник, я нікчема, я продажний. Потім, коли я став міністром, я цього вдруге наслухався. Але люди мають право говорити те, що вони хочуть, а я роблю, що відповідає інтересам України. Тому я займаюся цією роботою", - додав Кулеба.

Також читайте: Кулеба про переговори щодо Донбасу: Розмовляти треба безпосередньо з Путіним

Як повідомлялося, дружина міністра закордонних справ Євгенія Кулеба очолила список партії "Слуга народу" на місцевих виборах в Київраду.

Автор: 

Київрада (803) Кулеба Дмитро (3604) Слуга народу (2820)


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Топ коментарі
+16
конец эпохи кумовства
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06.10.2020 16:54 Відповісти
+12
на святое дело отправил- грабить, воровать , заниматься корупцией, даже перекрестил и трусы одела, стиранные в святой воде
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06.10.2020 16:56 Відповісти
+7
Кулеба о баллотировании жены в Киевсовет по списку "Слуги народа": Я перекрестил ее и сказал, что поддерживаю любое решение - Цензор.НЕТ 3928хвойди є хвойди
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06.10.2020 16:57 Відповісти
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конец эпохи кумовства
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06.10.2020 16:54 Відповісти
Кулеба о баллотировании жены в Киевсовет по списку "Слуги народа": Я перекрестил ее и сказал, что поддерживаю любое решение - Цензор.НЕТ 3928хвойди є хвойди
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06.10.2020 16:57 Відповісти
ПРроститутка чёткая ..
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06.10.2020 18:40 Відповісти
на святое дело отправил- грабить, воровать , заниматься корупцией, даже перекрестил и трусы одела, стиранные в святой воде
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06.10.2020 16:56 Відповісти
Саме так виглядає звичайний цинізм -- ЖРИ-ТЕ.
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06.10.2020 17:02 Відповісти
та нехай би йшла в політику - але ж не з зеленою же шоблою! Та ще й попереду...
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06.10.2020 17:03 Відповісти
А шоєнтобуло??
Психіатри мовчать..
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06.10.2020 17:05 Відповісти
будут кулебить на пару, так быстрее заработают на курятник где-то в европе
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06.10.2020 17:09 Відповісти
СН - это клеймо на всю оставшуюся жизнь.
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06.10.2020 17:10 Відповісти
зеле-подряд !
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06.10.2020 17:24 Відповісти
Даже комментировать сложно.Уроды.
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06.10.2020 17:36 Відповісти
Одним словом ...благословив на закат кар'єри, бо СН це вже просто клоунада. Теж непогано.
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06.10.2020 17:43 Відповісти
Судя по его риторике- Кулеба нормальный чувак. Не думаю,что жена иных взглядов. Как говорится,подобное притягивается к подобному. Непонятны нападки на него. У нас шо в правительстве много нормальных ??? - Вам фокин с сивохой милее ?
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06.10.2020 17:46 Відповісти
Вы будете сидеть в разных заведениях.и жена найдет быстрее себе партнёра
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06.10.2020 17:55 Відповісти
Чушь несёте ! Кулеба не слабоумный , понимая ,что «слуги « рашистов вытворяют, сознательно продаются с женой бандитам Каломойши А фокин ,кравчук ,сивуха это назначенцы *********** - прикрытие ,ширма , дымовая завеса планам 🤢🤮💩🎪 капитулировать
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06.10.2020 17:59 Відповісти
Соціальний ліфт працює!!! А кума в яку міськраду відправив?
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06.10.2020 18:03 Відповісти
Всё родство собралось в ВР, в СН, а зелёный обещал, что ничего подобного не должно быть, значит выходит, что он нас нагло обманул.
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06.10.2020 18:04 Відповісти
Очень нагло..мерзкая тварь
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06.10.2020 18:17 Відповісти
Таких наївних по-дитячому і довірливих лохів, ну як не обманути...
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06.10.2020 18:25 Відповісти
Валенки..
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06.10.2020 18:12 Відповісти
Вони й без димової завіси прийшли капітулювати, тільки називали це "прекратить войну", і план був у них приготований заздалегідь.
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06.10.2020 18:23 Відповісти
 
 