Експоліцейського, який збив двох жінок на переході у Броварах, взяли під варту, - прокуратура

Затриманому і звільненому після ДТП у Броварах Київської області 4 жовтня співробітнику поліції суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

Згідно з повідомленням, затриманому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть людини або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Процесуальне керівництво за фактом ДТП у Броварах здійснює Київська обласна прокуратура, сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 4 жовтня близько 18:00 на нерегульованому пішохідному переході в місті Бровари машина збила двох жінок - 1977 і 1998 року народження. Від отриманих травм одна з потерпілих померла на місці події, інша - з важкими травмами - перебуває в лікарні. За даними Нацполіції, за кермом автомобіля був поліцейський.

Голова НПУ Ігор Клименко повідомив, що цього поліцейського (дільничного офіцера поліції Деснянського управління поліції ГУ Нацполіції в місті Києві) вже звільнено з органів внутрішніх справ, а його безпосереднього керівника "після проведення службового розслідування буде знято з посади".

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