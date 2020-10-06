У частині Нацгвардії у Вишгороді помер солдат, батьки кажуть, що від побоїв, - ЗМІ

Солдат помер 3 жовтня у в/ч 3027 Національної гвардії України, розташованої у Вишгороді. Батьки покійного стверджують, що інший солдат змушував його віджиматися, а потім ударив ногою в груди.

Інформацію про смерть військовослужбовця журналістам "ТСН" підтвердили у військовій частині, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, дійсно, 3 жовтня помер військовослужбовець. Зараз Військова прокуратура і ДБР проводять слідство. Я не маю права більше коментарів з цього приводу давати. Слідство проводиться. Взаємозв'язок між причинами і наслідками встановить слідство", - сказав Ігор Юрченко, в. о. командира військової частини 3027.

Батьки покійного вважають, що їхній син став жертвою дідівщини.

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За їхніми словами, хлопця змусили віджиматися, а потім інший військовий "вдарив його ногою в груди, після чого у солдата обірвався тромб, і він помер".

Батьки військовослужбовця кажуть, що померлий служив всього три місяці, а той, хто з нього познущався, був на службі вже рік. На їхню думку, такі нестатутні відносини в цій військовій частині відбуваються регулярно.