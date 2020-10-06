У частині Нацгвардії у Вишгороді помер солдат, батьки кажуть, що від побоїв, - ЗМІ
Солдат помер 3 жовтня у в/ч 3027 Національної гвардії України, розташованої у Вишгороді. Батьки покійного стверджують, що інший солдат змушував його віджиматися, а потім ударив ногою в груди.
Інформацію про смерть військовослужбовця журналістам "ТСН" підтвердили у військовій частині, інформує Цензор.НЕТ.
"Так, дійсно, 3 жовтня помер військовослужбовець. Зараз Військова прокуратура і ДБР проводять слідство. Я не маю права більше коментарів з цього приводу давати. Слідство проводиться. Взаємозв'язок між причинами і наслідками встановить слідство", - сказав Ігор Юрченко, в. о. командира військової частини 3027.
Батьки покійного вважають, що їхній син став жертвою дідівщини.
За їхніми словами, хлопця змусили віджиматися, а потім інший військовий "вдарив його ногою в груди, після чого у солдата обірвався тромб, і він помер".
Батьки військовослужбовця кажуть, що померлий служив всього три місяці, а той, хто з нього познущався, був на службі вже рік. На їхню думку, такі нестатутні відносини в цій військовій частині відбуваються регулярно.
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В нашому випадку потрібно розуміти свої можливості і об'єми загроз. Мобілізаційний потенціал ерефії рази в три вищий ніж у України. Технічне оснащення вище на голову. Економічний потенціал вище на дві голови, як і науковий.
Єдине на що, Україна може покластися це, на милість божу, патриотизм громадян та допомогу союзників. Контрактне військо може тільки стримувати лінію розмежування під час перемирря. У випадку загострення і повномаштабних бойових дій навіть в ОРДЛО призов неминучий. А не дай боже почнеться вторгнення військ московії то, єдиний вихід буде в роздачі зброї населенню для забезпечення народного спротиву. І тут виникає питання масової військової підготовки. Наскільки підготовленими до бойових дій виявляться широкі маси народу. То ж, не потрібно мені тут розповідати про переваги контрактного війська над призовним, а краще намалюйте картину, яким чином ви збираєтеся забезпечити оборону.
Байки про те що, ерефія не здатна вести звичайну повномаштабну війну в Україні залиште своїм діточкам. Просто, виявивши весною 2014 року що, її план "А" був побудований на хибній інформації від здавалося б довірених джерел, вони перейшли до плану "Б"- вимотування і знищення економіки України. Недооцінюйте противника і уважно читайте "Мистецтво війни". Все що робить ***** він робить згідно цьому класичному твору. І тільки сліпі цього не бачать.
Это элитное подразделение, которое раньше базировалось на Печерске и никогда там дедовщины не было.
Наоборот, родители давали взятки военкомам, что бы туда устроить своих детей.
И этот случай на дедовщину не совсем смахивает.
Скорее всего из-за разгильдяйства одного солдата постоянно наказывали все подразделение.
На территорию части можно попасть свободно и все с тобой доброжелательно и вежливо потрындят на любые темы, вплоть до командира
Это учебная часть, куда возят на стрельбы весь Киев
Бывал там много раз.
А доступ родителей там, вообще, почти свободный.
А значит его можно было просто крякнуть? Это дедовщина, а вы просто психопат и ее защищаете
А срочника убили и это дедовщина, т.е. неуставные отношения
И будет опять: Слава Украине!!!