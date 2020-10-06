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Новини
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Стоматологу, внаслідок дій якого в Києві загинула жінка, повідомлено про підозру, - Нацполіція

Стоматологу, внаслідок дій якого в Києві загинула жінка, повідомлено про підозру, - Нацполіція

Лікар зробив пацієнтці ін’єкції анестезії, після чого їй стало зле. Однак чоловік не надав їй необхідної екстреної допомоги, у результаті чого жінка померла. За скоєне йому загрожує до двох років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

У серпні 2018 року до Подільського управління поліції надійшла інформація про смерть жінки у приміщенні стоматологічного центру на вулиці Воздвиженській. Для з’ясування обставин за вказаною адресою виїжджали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції та судово-медичний експерт.

На місці правоохоронці виявили тіло 48-річної жінки та опитали медпрацівників і лікаря. Стоматолог пояснив, що зробив пацієнтці три ін’єкції препарату для місцевої анестезії. Однак через деякий час пацієнтка знепритомніла і в неї почалися судоми. Також встановлено, що замість введення необхідних медичних препаратів, лікар розпочав проведення серцево-легеневої реанімації та штучне дихання, які провів із порушенням клінічного протоколу та стандартів надання медичної допомоги.

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що під час дії анестезії у жінки виникла анафілактоїдна реакція, яка свідчила про виникнення загрозливого стану для її життя, а відтак вона потребувала спеціалізованої медичної допомоги. Працівники швидкої допомоги, які згодом приїхали на виклик, почали надавати необхідну екстрену медичну допомогу, але лише через 30 хвилин після виникнення загрозливого стану, у результаті чого жінка померла.

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Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною першою статті 140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, а також щодо відсторонення чоловіка від виконання ним лікарської діяльності.

Автор: 

Київ (19694) Нацполіція (15292) смерть (6782) лікарі (1290)


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Топ коментарі
+2
И эта падаль в белом халате даже два года не отсидит же, откупиться и продлжит рубить лаве на зубах. На месте мужа этой женщины я бы замочил эту тварь, именно потому что когда то работал медиком и знаю что это не халатность, а убийство.
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06.10.2020 17:56 Відповісти
+1
Узкопрофильная специальность... реанимировать не учили...
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06.10.2020 17:41 Відповісти
+1
видать первый раз столкнулся с анафилаксией.
Недостаток опыта...
печально, но анестезия - это лотерея...
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06.10.2020 17:44 Відповісти
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Цеж треба! Так подозрительно убить человека!
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06.10.2020 17:18 Відповісти
Все стоматологи спрашивают, есть ли реакция на ледокаин у пациентов.
Ну и сама женщина должна была предупредить.
Короче, так себе история.
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06.10.2020 17:41 Відповісти
Не думаю, что женщина впервые попала к стоматологу. Т.е. , если бы знала, что есть реакция на ледокаин, то точно сказала бы..
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06.10.2020 17:43 Відповісти
не факт что он колол ей лидокаин. Да она и не обязана знать.
Просто в каждом кабинете должен быть антидот на случай анафилактического шока.
Врач по неопытности пропустил симптомы анафилаксии.
бывает, к сожалению...
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06.10.2020 17:45 Відповісти
Детям расскажите этой женщины что бывает....Нет "бывает" не катит мы в РФ живем. Это азы, которые не только врач а даже санитарка знает, ладно санитарка не каждая но с медучилища реально раньше выгоняли за две вещи, если говорили что кальций колят внутривенно и если не спрашивали при антибиотиках и анастезии про переносимость. ЭТо не халатность - это настоящее полноценное преступление и два года за чью то жизнь нещадно мало.
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06.10.2020 17:51 Відповісти
"Мы НЕ в РФ живем"
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06.10.2020 17:52 Відповісти
Кальций колят внутривенно
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07.10.2020 08:29 Відповісти
У моего друга никогда не было реакций на любые препараты, а года 2 назад чуть не умер от обычного анальгина. С возрастом в организме могут происходить изменения, о которых мы не догадываемся. А доктор обязан был знать как выглядит анафилактический шок и иметь под рукой антиаллергический препарат или адреналин.
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06.10.2020 18:44 Відповісти
Узкопрофильная специальность... реанимировать не учили...
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06.10.2020 17:41 Відповісти
Все врачи проходят подготовку для оказания экстренной помощи в типовых ситуациях. Стоматолог обязан знать что делать с пациентами у которых возникает аллергическая реакция на анестезию.
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06.10.2020 17:48 Відповісти
видать первый раз столкнулся с анафилаксией.
Недостаток опыта...
печально, но анестезия - это лотерея...
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06.10.2020 17:44 Відповісти
Нифига не впервые он столкнулся. Их этому учат. И если этот «доктор» диплом свой не за сало купил, он ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ.
Второе. Раз он там был сам, а он был один, иначе коллеги бы помогли, то это был частный кабинет, а не клиника. А раз частный кабинет, значит стоматолог получил допуск к самостоятельной работе. Тем кто вчера институт закончил, такой допуск не дают.
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06.10.2020 19:27 Відповісти
За диплом врача заплатил, а на знания денег не осталось.
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06.10.2020 17:47 Відповісти
ви хотіли сказати на пересадку мізків не вистачило ...
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07.10.2020 08:23 Відповісти
И эта падаль в белом халате даже два года не отсидит же, откупиться и продлжит рубить лаве на зубах. На месте мужа этой женщины я бы замочил эту тварь, именно потому что когда то работал медиком и знаю что это не халатность, а убийство.
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06.10.2020 17:56 Відповісти
Главное быстро разобрались, всего-то два года прошло.
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06.10.2020 18:37 Відповісти
Как то не правильно,водитель который по неосторожности сбивает пешехода,запросто может 5 лет получить,а стоматолог ,который за взятки купил диплом, 2 года и то наверняка условно.
И там и там непреднамеренное убийство,срок наказания должен быть одинаков!
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06.10.2020 18:49 Відповісти
наша "юриспруденція" взагалі викликає багато запитань.
Недарма наші технічні дипломи ще чогось варті за кордоном, а медичні чи юридичні - ні
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07.10.2020 08:22 Відповісти
Или зажлобился тест провести
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06.10.2020 19:55 Відповісти
Які повинні бути лікарі в державі, де чверть населення вимушена кожний місяць дзвонити передавати показники лічильників, бо все обвалиться, зупиниться комунальна сфера. Мабуть так у всьому світі й ми - Європа?! Отакі лікарі й відправляють самостійно здавати аналізи людей, у яких яскраво виражені симптоми Ковід-19. А потім всі дивуються, що росте захворюваність і вітають медиків зі святом, як героїв. А ці герої продовжують вимагати гроші у пацієнтів. Тьфу, суцільне лайно!
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07.10.2020 00:19 Відповісти
ну тут лікарів ставлять в такі умови, хоча дехто з них і сам не проти такого
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07.10.2020 08:20 Відповісти
надо срочно вводить эпинефрин, преднизолон.

скорая долго ехала.
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07.10.2020 04:01 Відповісти
а служба "екстрєнной" допомоги, що приїхала через 30 хвилин якось буде відповідати?
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07.10.2020 08:19 Відповісти
А кто вам сказал, что стоматолог это ВРАЧ!!!🤣🤣🤣
Это барыга!
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24.11.2020 22:40 Відповісти
Хорошая статья как https://podbor-poisk.ru/zdorove-meditsina-kosmetika/kak-najti-khoroshego-stomatologa правильно выбрать стоматолога
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30.11.2020 11:45 Відповісти
 
 