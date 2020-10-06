Стоматологу, внаслідок дій якого в Києві загинула жінка, повідомлено про підозру, - Нацполіція

Лікар зробив пацієнтці ін’єкції анестезії, після чого їй стало зле. Однак чоловік не надав їй необхідної екстреної допомоги, у результаті чого жінка померла. За скоєне йому загрожує до двох років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

У серпні 2018 року до Подільського управління поліції надійшла інформація про смерть жінки у приміщенні стоматологічного центру на вулиці Воздвиженській. Для з’ясування обставин за вказаною адресою виїжджали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції та судово-медичний експерт.

На місці правоохоронці виявили тіло 48-річної жінки та опитали медпрацівників і лікаря. Стоматолог пояснив, що зробив пацієнтці три ін’єкції препарату для місцевої анестезії. Однак через деякий час пацієнтка знепритомніла і в неї почалися судоми. Також встановлено, що замість введення необхідних медичних препаратів, лікар розпочав проведення серцево-легеневої реанімації та штучне дихання, які провів із порушенням клінічного протоколу та стандартів надання медичної допомоги.

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що під час дії анестезії у жінки виникла анафілактоїдна реакція, яка свідчила про виникнення загрозливого стану для її життя, а відтак вона потребувала спеціалізованої медичної допомоги. Працівники швидкої допомоги, які згодом приїхали на виклик, почали надавати необхідну екстрену медичну допомогу, але лише через 30 хвилин після виникнення загрозливого стану, у результаті чого жінка померла.

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Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною першою статті 140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, а також щодо відсторонення чоловіка від виконання ним лікарської діяльності.