УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11539 відвідувачів онлайн
Новини
3 724 15

"На митницю повертаються тіньові керманичі від минулої влади", - ексголова Держмитслужби Ігор Муратов

Ексголова Держмитслужби Ігор Муратов розповів про те, що стало причиною його звільнення та хто зараз монополізував контрабанду в Україні.

Зокрема, він розповів про схеми на Одеській митниці, яку наразі очолює Ігор Резнік, повідомляє УНІАН.

В інтерв’ю виданню "Ділова столиця" ексочільник митниці Ігор Муратов розповів, як сьогодні влаштована контрабанда на митниці та як тіньові керманичі повертають свій вплив на службу.

Зокрема Муратов розповів про схеми, які знову працюють на митниці: "Схема так званої "товарної контрабанди" лише одна - підміна документів на товар. А вже ступінь нахабства цієї підміни і впливає на збитки бюджету. Наприклад, можна в контейнері взуття змінити вагу на 20% і написати, що не 20 тонн, а 16. Від цього податкове навантаження на цей вантаж зменшиться на 20%. А можна, наприклад, вагу залишити незмінною, а підмінити номенклатуру, назву товару. Веземо 20 тонн телевізорів, а за документами це 20 тонн вживаного одягу. Звідси і втрати бюджету через недоотримання платежів не 20%, а вже 10 000%".

В першу чергу це стосується Одеської митниці, яку очолює Ігор Резнік (ЗМІ пов’язують його з одіозним Сеяром Куршутовим). Щодо Резніка екс-очільник митниці розповів, що "якщо провести справжню перевірку на "доброчесність", то йому, думаю, буде складно пройти її. Запитайте, чому він при мені втік в декретну відпустку, перевірте всі його публічні перемоги, про які він пише у Фейсбуці, і запитайте, чому його департамент контрабанди не помічає монополії турецької контрабанди в Одесі. Все стане на свої місця".

Читайте також: Кабмін змінив главу митниці, призначивши Павловського замість Муратова

За словами Муратова, перед призначенням на цю посаду відбулася зустріч з президентом Зеленським, на якій він озвучив пропозиції щодо налагодження роботи митниці. "Перша - це відновлення керованістю системою, зміна керівництва місцевих митниць, певних структурних підрозділів центрального апарату. Це дало б чіткий сигнал усім іншим: недоторканих не буде, ми працюємо по закону, - каже Муратов. - Що, власне, і було зроблене: спільно з міністром ми провели декілька колегій, змінили керівників половини митниць. Для мене було важливо знати людину і бути впевненим, що ця людина професійна і має "хороше ім’я", тобто не причетна до якихось скандалі". Муратов зазначає, що все реалізувати він не встиг, "але вектор був вірний і перемоги на цьому шляху були. Бюджет наповнювали, керованість відновили, "мінімізаторів" почали притискати".

Автор: 

митниця (1884) Муратов Ігор (5)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
"На таможню возвращаются теневые руководители от прошлой власти", - экс-председатель Гостаможслужбы Муратов

От какой это от прошлой? Вот же ж, брехун. Все знают, что при Петрусе никакой коррупции на таможне не было.
показати весь коментар
06.10.2020 17:33 Відповісти
+4
Пудрик тебе с помощь.

"На митницю повертаються тіньові керманичі від минулої влади", - ексголова Держмитслужби Ігор Муратов - Цензор.НЕТ 1668
показати весь коментар
06.10.2020 17:48 Відповісти
+4
"На митницю повертаються тіньові керманичі від минулої влади", - ексголова Держмитслужби Ігор Муратов - Цензор.НЕТ 2624
показати весь коментар
06.10.2020 17:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нашел чем удивить, так везде во всей стране...
показати весь коментар
06.10.2020 17:33 Відповісти
"На митницю повертаються тіньові керманичі від минулої влади", - ексголова Держмитслужби Ігор Муратов - Цензор.НЕТ 2624
показати весь коментар
06.10.2020 17:49 Відповісти
"На таможню возвращаются теневые руководители от прошлой власти", - экс-председатель Гостаможслужбы Муратов

От какой это от прошлой? Вот же ж, брехун. Все знают, что при Петрусе никакой коррупции на таможне не было.
показати весь коментар
06.10.2020 17:33 Відповісти
Пудрик тебе с помощь.

"На митницю повертаються тіньові керманичі від минулої влади", - ексголова Держмитслужби Ігор Муратов - Цензор.НЕТ 1668
показати весь коментар
06.10.2020 17:48 Відповісти
Все це фігня , порівняно із новопризначеним Пудриком , який працював при ЯнукОвощі 😄
показати весь коментар
06.10.2020 17:37 Відповісти
Якось ні про що...Де ж перемоги? Знову зелені шмарклі?
показати весь коментар
06.10.2020 17:37 Відповісти
руский мир лезет во все щели
показати весь коментар
06.10.2020 17:40 Відповісти
Голова політради партії ОПЗЖ Віктор Медведчук зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним
Про це повідомляє ТАСС.

"Дуже раді, що в Україні є такі політичні сили, які чесно і відкрито висловлюють свою позицію. Росія за вибудовування російсько-українських відносин", - сказав Путін.

Вони зустрілися в Росії у Ново-Огарьово.

Путін заявив про готовність сприяти "відновленню відносин" Росії та України. Про приїзд Медведчука в Росію написали усі російські державні ЗМІ.

Політик з "ОПЗЖ" попросив російського президента надати Україні вакцини від COVID-19. Той погодився.

Також Медведчук просив у свого кума обдумати "можливе часткове зняття санкції з України", зокрема, щодо українських промислових підприємств.
показати весь коментар
06.10.2020 17:42 Відповісти
"На митницю повертаються тіньові керманичі від минулої влади", - ексголова Держмитслужби Ігор Муратов - Цензор.НЕТ 6367
показати весь коментар
06.10.2020 17:55 Відповісти
белорусь армения киргизия это тоже руский мир.
показати весь коментар
06.10.2020 17:44 Відповісти
Общее у всех дорог дураков только одно - хреновый конец…
🤗
показати весь коментар
06.10.2020 17:48 Відповісти
империя зла должна быть разрушена.р.рейган.
показати весь коментар
06.10.2020 17:51 Відповісти
Лимит доверия к клоуну исчерпан, уже все убедились, что клоун патологический лжец, следовательно предатель интересов украинского народа, и должен сидеть в тюрьме.
показати весь коментар
06.10.2020 18:35 Відповісти
"На митницю повертаються тіньові керманичі від минулої влади", - ексголова Держмитслужби Ігор Муратов - Цензор.НЕТ 4785
показати весь коментар
06.10.2020 18:36 Відповісти
Это же "новые лица" для зелёной шоблы.
показати весь коментар
07.10.2020 13:21 Відповісти
 
 