"На митницю повертаються тіньові керманичі від минулої влади", - ексголова Держмитслужби Ігор Муратов

Ексголова Держмитслужби Ігор Муратов розповів про те, що стало причиною його звільнення та хто зараз монополізував контрабанду в Україні.

Зокрема, він розповів про схеми на Одеській митниці, яку наразі очолює Ігор Резнік, повідомляє УНІАН.

В інтерв’ю виданню "Ділова столиця" ексочільник митниці Ігор Муратов розповів, як сьогодні влаштована контрабанда на митниці та як тіньові керманичі повертають свій вплив на службу.

Зокрема Муратов розповів про схеми, які знову працюють на митниці: "Схема так званої "товарної контрабанди" лише одна - підміна документів на товар. А вже ступінь нахабства цієї підміни і впливає на збитки бюджету. Наприклад, можна в контейнері взуття змінити вагу на 20% і написати, що не 20 тонн, а 16. Від цього податкове навантаження на цей вантаж зменшиться на 20%. А можна, наприклад, вагу залишити незмінною, а підмінити номенклатуру, назву товару. Веземо 20 тонн телевізорів, а за документами це 20 тонн вживаного одягу. Звідси і втрати бюджету через недоотримання платежів не 20%, а вже 10 000%".

В першу чергу це стосується Одеської митниці, яку очолює Ігор Резнік (ЗМІ пов’язують його з одіозним Сеяром Куршутовим). Щодо Резніка екс-очільник митниці розповів, що "якщо провести справжню перевірку на "доброчесність", то йому, думаю, буде складно пройти її. Запитайте, чому він при мені втік в декретну відпустку, перевірте всі його публічні перемоги, про які він пише у Фейсбуці, і запитайте, чому його департамент контрабанди не помічає монополії турецької контрабанди в Одесі. Все стане на свої місця".

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За словами Муратова, перед призначенням на цю посаду відбулася зустріч з президентом Зеленським, на якій він озвучив пропозиції щодо налагодження роботи митниці. "Перша - це відновлення керованістю системою, зміна керівництва місцевих митниць, певних структурних підрозділів центрального апарату. Це дало б чіткий сигнал усім іншим: недоторканих не буде, ми працюємо по закону, - каже Муратов. - Що, власне, і було зроблене: спільно з міністром ми провели декілька колегій, змінили керівників половини митниць. Для мене було важливо знати людину і бути впевненим, що ця людина професійна і має "хороше ім’я", тобто не причетна до якихось скандалі". Муратов зазначає, що все реалізувати він не встиг, "але вектор був вірний і перемоги на цьому шляху були. Бюджет наповнювали, керованість відновили, "мінімізаторів" почали притискати".