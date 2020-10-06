Німеччина вперше з квітня зафіксувала 3,1 тис. нових випадків COVID-19 за добу

Німеччина вперше з середини квітня за добу зареєстровано 3,1 тис. нових випадків зараження коронавірусом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані американського університету Джонса Хопкінса.

Агентство Bloomberg зазначає, що кількість нових заражень на коронавірус у Німеччині зростає з серпня, що відповідає загальній тенденції в регіоні. Влада попередила, що обмежувальні заходи продовжать діяти і наступного року.

Загальна кількість заражених в країні становить понад 300 тис. осіб, 9,5 тис. осіб з коронавірусом померли.

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