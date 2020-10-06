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Новини Коронавірус і карантин
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Німеччина вперше з квітня зафіксувала 3,1 тис. нових випадків COVID-19 за добу

Німеччина вперше з квітня зафіксувала 3,1 тис. нових випадків COVID-19 за добу

Німеччина вперше з середини квітня за добу зареєстровано 3,1 тис. нових випадків зараження коронавірусом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані американського університету Джонса Хопкінса.

Агентство Bloomberg зазначає, що кількість нових заражень на коронавірус у Німеччині зростає з серпня, що відповідає загальній тенденції в регіоні. Влада попередила, що обмежувальні заходи продовжать діяти і наступного року.

Загальна кількість заражених в країні становить понад 300 тис. осіб, 9,5 тис. осіб з коронавірусом померли.

Читайте: Апатія до пандемії коронавірусу в Європі набирає обертів, - ВООЗ

Автор: 

Німеччина (7496) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Після відпусток нарІд напривозив з собою « подарунки» до дому..
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06.10.2020 18:03 Відповісти
+1
Как дети, ей Богу. На 80 миллионов населения Германии 3 тысячи больных в сутки...

А вот в стране победившего ЗЕбилизма на 40 миллионов 5 тысяч больных в сутки.
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06.10.2020 17:35 Відповісти
+1
* Всё, как любят некоторые идиоты с цензора.
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06.10.2020 18:25 Відповісти
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Это еще ерунда, во Франции 17 тыс в сутки при населении 60 млн. а население Германии 80 млн
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06.10.2020 17:34 Відповісти
В Украине 40 миллионов с приписками и округлениями в бОльшую сторону.
И суточный прирост больных уже около 5 тысяч.
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06.10.2020 17:36 Відповісти
Как дети, ей Богу. На 80 миллионов населения Германии 3 тысячи больных в сутки...

А вот в стране победившего ЗЕбилизма на 40 миллионов 5 тысяч больных в сутки.
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06.10.2020 17:35 Відповісти
После выборов короновирус будет побежден.
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06.10.2020 17:43 Відповісти
Після відпусток нарІд напривозив з собою « подарунки» до дому..
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06.10.2020 18:03 Відповісти
Німеччина вперше з квітня зафіксувала 3,1 тис. нових випадків COVID-19 за добу - Цензор.НЕТ 7351
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06.10.2020 18:21 Відповісти
Лохи. Учитесь у Нидерландов! 4,5 тыс новых случаев за сутки на 18 лямов населения.
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06.10.2020 18:23 Відповісти
И да, маски не надо, карантина нет. Всё, как любят идиоты с цензора. Только реанимации почти заполнены и закончились запасы какого-то очень важного лекарства, на котором все тяжёлые ковидники сидели.
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06.10.2020 18:24 Відповісти
* Всё, как любят некоторые идиоты с цензора.
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06.10.2020 18:25 Відповісти
Слабаки. В Чехии 3500 при 10.5 млн.
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06.10.2020 19:24 Відповісти
В Нюрнберге, уже на улице -- в центре -- надлежит в маске находится.
Подскок пошёл сперва в Вюрцбурге -- 65 заболевших в день на 100 000 чел. Потом в Мюнхене -- 55 чел. При норме в 50. Сейчас все уже перестраховываются.
Отпускники и каникулярщики планочку подняли...
Носим масочки, моем ручки, абштанд хальтэн... ...а шо делать?

И вам всем советую.
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06.10.2020 20:13 Відповісти
 
 