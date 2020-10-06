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Німеччина вперше з квітня зафіксувала 3,1 тис. нових випадків COVID-19 за добу
Німеччина вперше з середини квітня за добу зареєстровано 3,1 тис. нових випадків зараження коронавірусом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані американського університету Джонса Хопкінса.
Агентство Bloomberg зазначає, що кількість нових заражень на коронавірус у Німеччині зростає з серпня, що відповідає загальній тенденції в регіоні. Влада попередила, що обмежувальні заходи продовжать діяти і наступного року.
Загальна кількість заражених в країні становить понад 300 тис. осіб, 9,5 тис. осіб з коронавірусом померли.
Топ коментарі
+2 Igor Lemke #390467
показати весь коментар06.10.2020 18:03 Відповісти Посилання
+1 Герхард
показати весь коментар06.10.2020 17:35 Відповісти Посилання
+1 Зэлэный_Змий
показати весь коментар06.10.2020 18:25 Відповісти Посилання
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И суточный прирост больных уже около 5 тысяч.
А вот в стране победившего ЗЕбилизма на 40 миллионов 5 тысяч больных в сутки.
Подскок пошёл сперва в Вюрцбурге -- 65 заболевших в день на 100 000 чел. Потом в Мюнхене -- 55 чел. При норме в 50. Сейчас все уже перестраховываются.
Отпускники и каникулярщики планочку подняли...
Носим масочки, моем ручки, абштанд хальтэн... ...а шо делать?
И вам всем советую.