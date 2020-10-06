Мінсоцполітики відмовляється від створення системи E-social за програмою Світового банку, - ГО "Розумна сила"

Дії Міністерства соціальної політики можуть призвести до розриву співпраці з Міжнародним банком реконструкції та розвитку в питанні створення інформаційно-аналітичної системи управління підтримкою населення України (E-social).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це випливає з низки розпоряджень Мінсоцполітики.

21 вересня міністр Марина Лазебна зі своїм заступником Валерієм Бушковим, а також віцепрем'єр Михайло Федоров презентували Стратегію цифрової трансформації Мінсоцполітики.

За словами заступника міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Валерія Бушкова, планується, що єдина інформаційна система соціальної сфери буде повністю впроваджена до кінця 2022 року. В рамках цифрової трансформації соцсфери будуть створені єдиний соціальний веб-ресурс на порталі "Дія", єдиний реєстр одержувачів соціальної допомоги, єдине соціальне казначейство та архів соціальної сфери.

Заступник міністра додав, що створювати єдину інформаційну систему соціальної сфері будуть на базі вже існуючих інформаційних систем, зокрема на базі Реєстру застрахованих осіб, який веде Пенсійний фонд України.

Таким чином, чиновники Мінсоцполітики декларують, що попередні напрацювання є незадовільними, а відтепер вся трансформація відбуватиметься на основі Пенсійного фонду.

Раніше створення системи e-Social здійснювалося за програмою Світового банку. Тендер на її реалізацію виграв "Консорціум" у складі: компанії Belintech Ltd, ПрАТ "Центр комп'ютерних технологій" ІНФОПЛЮС ", ТОВ "Лайм Системс" і ТОВ "Лайм Системс карт сервіс". На реалізацію програми було витрачено близько 900 тисяч доларів США .

На думку представника громадської організації "Розумна сила", останні заяви Мінсоцполітики свідчать про бажання повернути процес у корупційне русло.

Пенсійний фонд в інформаційному плані повністю обслуговується компанією ТОВ "НВО "Медірент". На запит громадської організації "Розумна сила", Рахункова палата надала висновок, що вони не можуть перевірити витрати на підтримку інформаційної системи Пенсійного фонду, оскільки фонд відніс всі ці витрати на свою адміністративну частину, а її можна перевірити виключно за заявою самого Пенсійного фонду. Від 2009 року на підтримку і модернізацію системи Пенсійний фонд витратив близько 1 млрд гривень.

"Це підтвердження, що розробку системи e-Social цілеспрямовано хочуть припинити. А подальшу розробку продовжити на базі Пенсійного фонду України виключно з корупційних міркувань. При цьому вони гроблять роботу з Світового банку. На сьогодні, це єдиний кредитор, який надає гроші Україні. Світовий банк дав кредит за однієї умови - модернізувати соціальну сферу, тобто ввести електронний облік. На сьогодні людина, яка має право на пільгу, може отримати пільгу в одному районі Києва, виписатися, прописатися в іншому районі, і повторно отримати цю ж пільгу. Невідомо, скільки "мертвих душ" отримують пенсії, субсидії. Чому? Тому що немає єдиної інформаційної системи", - зазначив керівник організації Геннадій Абрамчук.

Була створена міжвідомча робоча група, в яку входять чиновники всіх профільних органів. Вона звинуватила "Консорціум" у тому, що він не справляється з поставленим завданням, хоча висновки Рахункової палати свідчать про інше, і прямо звинувачують співробітників Мінсоц у завданні економічного збитку Україні при реалізації e-Social.

Як випливає з наявних документів, "Консорціум" звертався в парламентський Комітет з питань соціальної політики до Третьякової Г.Н. і в комітет з питань бюджету до Арістова Ю.Ю. Відповіді не було. Громадська організація "Розумна сила" зверталася до президента, прем'єр-міністра, спікера парламенту, віцепрем'єра Федорова, але всюди мовчання. Єдину відповідь отримано з Мінфіну - про те, що вони нічого не знають про спробу розірвання договору.

"На сьогодні проходять переговори зі Світовим банком про збільшення суми кредиту: "29 вересня відбулася нарада, на якій представники Міжнародного банку заявили, що питання про збільшення суми кредиту розглядається, але вони порушили питання про виконання Україною своїх зобов'язань. Вперше Свіовий банк зажадав, щоб питання щодо Е-social було внесено до протоколу. Прямо не було сказано, що грошей не дадуть, але люди, які розуміють культуру переговорів, збагнуть, що це означає: "Ми дали вам гроші, а ви нас обдурили", - зазначив Геннадій Абрамчук.

Юристи Мінсоцполітики у своїх висновках від 22 вересня вказували на те, що підстав для розірвання договору з "Консорціумом" немає, а також застерігали щодо необхідності повернення Свіовому банку вже витрачених грошей (близько 900 тисяч доларів США) і сплати штрафу.

Однак, як свідчать нещодавні заяви, вони не були враховані.

Цензор.НЕТ направив запити в Міністерство соціальної політики та профільний парламентський комітет з проханням роз'яснити причину анонсованих змін.