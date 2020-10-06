Російський авіаексперт Лукашевич розповів, "як був збитий рейс МН17, який переплутали з Ан-26 ВПС України". ФОТО
Російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич у своїй книзі "Трагедія МН17: правда і брехня" розповів, як найманцями РФ був збитий малайзійський Боїнг.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив російський авіаексперт Вадим Лукашевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Минулого вівторка я закінчив публікацію глави про "капітана Волошина" з першого тому моєї книги "Трагедія МН17: правда і брехня". Тепер настала черга глави з другого тому. Для цього підійде глава "Фатальна помилка", що розповідає і показує, як підвищувалися можливості сепаратистів протистояти українській авіації, навіщо їм знадобився ЗРК "Бук", як здійснювалася пропагандистська підготовка появи "Бука" у сепаратистів, і як конкретно був збитий рейс МН17, який переплутали з Ан-26 ВПС України", - йдеться в повідомленні.
В основу цієї глави покладено матеріал, опублікований Лукашевичем ще в першій половині 2015 року, але кардинально перероблений і значно доповнений.
"Авторський аналіз ситуації на Донбасі літа 2014 року з описом причин драматичної помилки екіпажу ракетної установки "Бук" не втратив своєї актуальності і сьогодні, і тому ця глава в істотно оновленому вигляді увійшла до другого тому", - підкреслив автор.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.
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"....причин драматической ошибки экипажа ракетной установки "Бук"..." Это все что нужно знать об авторе! Если бы по его мнению сбили украинский АН, то это не была бы "драматическая ошибка"...
Это же ты, а не Лукашевич имеешь научную степень по боевой живучести))))
Это он - долбодятел, а не ты с тремя классами церковно- приходской школы
Это военное преступление.
В частности транспортники сбрасывали груза находящимся в окружении частям.
Видел как это делалось наяву.А ты меньше художественных фильмов про войну смотри.
человеческий фактор остается актуальным всегда.
Люди не совершенны и способны ошибаться. Вон - Навального недотравили. До этого - в Лондоне своего шпиёна недотравили.
никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны.
Это не максимальная высота,это высота коридора для военной авиации.
Вот карта
https://images.app.goo.gl/j8ATw5C2Hd6LDakP7
Бо один дурень може стільки напартачити, що сто мудреців зійдуть з глузду.
В тот день когда был сбит Боинг украинская военная авиация не летала вообще.
"в связи с расследованием обстоятельств крушения самолета до специального распоряжения остановлены все полеты авиации Вооруженных сил в зоне конфликта. В настоящее время продолжается операция по поиску шести членов экипажа Ан-26.
Напомним, 14 июля в Луганской области в зоне проведения антитеррористической операции был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ан-26, перевозивший руз невоенного назначения, в частности воду и продукты для украинских силовиков."
В какой аэропорт летел сбитый АН 26 у "умных" есть вопросы еще или достаточно?
https://www.youtube.com/watch?v=R04nCLIqy4E&t=616s
Шото дуже смєлий цей «спєціаліст»...
Есть сигнал " свой".
Если сигнала свой нет значит он чужой.
Все гражданские самолеты чужие.
Просто у них есть регулярность рейсов,а так же у пво- шных наблюдателей есть связь с гражданским узлами упоавления воздушным движением.
Если бы БУКом российские военные не пользовались в режиме ихтамнет,то такой " ошибки" бы не произошло.
Так как это опасно для гражданской авиации.
БуК не может различать военные и граждаеские суда.
Цензор важную новость прлпустил.
В Україні всі знають як збили Боїнг у 2014 і "ошибкой" це ніхто не вважає збиття літаків на Донбасі.
Фігня це усе. Вони помилились, але не з нашим транспортником, а з власним пасажирським літаком. Уявіть собі, якби вони не помилились? Гине російській борт, явно від засобів ППО, ***** вводить війська, місце загибелі під їх контролем, усе вичищають і зараз, з усіх би трибун, вони би доводили, що то ми, наш літак і т.п. вчинив акт тероризму, а вони змушені були захистити себе від цього.
Это конспирологическая теория опровергается одним фактом.Они запустили в телеэфир сюжет про сбитый транспортник.
Вони могли спочатку думати, що помилково збили наш транспортник...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!