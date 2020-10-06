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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Російський авіаексперт Лукашевич розповів, "як був збитий рейс МН17, який переплутали з Ан-26 ВПС України". ФОТО

Російський авіаексперт Лукашевич розповів,

Російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич у своїй книзі "Трагедія МН17: правда і брехня" розповів, як найманцями РФ був збитий малайзійський Боїнг.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив російський авіаексперт Вадим Лукашевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого вівторка я закінчив публікацію глави про "капітана Волошина" з першого тому моєї книги "Трагедія МН17: правда і брехня". Тепер настала черга глави з другого тому. Для цього підійде глава "Фатальна помилка", що розповідає і показує, як підвищувалися можливості сепаратистів протистояти українській авіації, навіщо їм знадобився ЗРК "Бук", як здійснювалася пропагандистська підготовка появи "Бука" у сепаратистів, і як конкретно був збитий рейс МН17, який переплутали з Ан-26 ВПС України", - йдеться в повідомленні.

В основу цієї глави покладено матеріал, опублікований Лукашевичем ще в першій половині 2015 року, але кардинально перероблений і значно доповнений.

Також дивіться: Російський авіаексперт Лукашевич опублікував повний маршрут "Бука", що збив МН17, від місця дислокації під Курськом до точки пуску на Донбасі. ФОТО

"Авторський аналіз ситуації на Донбасі літа 2014 року з описом причин драматичної помилки екіпажу ракетної установки "Бук" не втратив своєї актуальності і сьогодні, і тому ця глава в істотно оновленому вигляді увійшла до другого тому", - підкреслив автор.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.

Читайте також: Обвинувачений у справі МН17 Пулатов хоче приїхати в Нідерланди і виступити на суді попри загрозу арешту, - адвокатка Дуссхате

Російський авіаексперт Лукашевич розповів, як був збитий рейс МН17, який переплутали з Ан-26 ВПС України 01
Російський авіаексперт Лукашевич розповів, як був збитий рейс МН17, який переплутали з Ан-26 ВПС України 02
Російський авіаексперт Лукашевич розповів, як був збитий рейс МН17, який переплутали з Ан-26 ВПС України 03
Російський авіаексперт Лукашевич розповів, як був збитий рейс МН17, який переплутали з Ан-26 ВПС України 04
Російський авіаексперт Лукашевич розповів, як був збитий рейс МН17, який переплутали з Ан-26 ВПС України 05
Російський авіаексперт Лукашевич розповів, як був збитий рейс МН17, який переплутали з Ан-26 ВПС України 06
Російський авіаексперт Лукашевич розповів, як був збитий рейс МН17, який переплутали з Ан-26 ВПС України 07

Автор: 

Боїнг-777 Malasia Airli... (757) Лукашевич Вадим (38)


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Топ коментарі
+39
Лукашевіч мудак! Ватніки хотіли збити свій літак, щоб звинуватити Україну і розв'язати собі руки!
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06.10.2020 17:43 Відповісти
+39
Рукожопые свинорылы хотели сбить свой борт, чтобы начать вторжение в Украину. Бук для этого секретно притащили в Снежное, но бухие запоребрики перепутали район и бахнули по малазийскому самолету вместо кацапского борта. Пукин так обосрался, что ночью начал обзванивать всех и оправдываться. БУК сразу вывезли обратно в парашу. Гитлер и Сралин также начинали вторжения.
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06.10.2020 17:49 Відповісти
+30
не за АН-26-м його переплутали, а з бортом "Москва-Ларнака", і ще переплутали Первомайськ та Первомайське у стартовому орієнтуванні... https://tverezo.info/post/99909
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06.10.2020 17:53 Відповісти
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Легкая степень малоумия с очевидными дефектами в абстрактном мышлении не дают человеку понять ИСТИНУ!
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06.10.2020 17:42 Відповісти
мои соболезнования. Но ты старайся.
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06.10.2020 19:17 Відповісти
Лукашевіч мудак! Ватніки хотіли збити свій літак, щоб звинуватити Україну і розв'язати собі руки!
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06.10.2020 17:43 Відповісти
Не даром ***** звонило Обамі серед ночі І виглядало обісраним!
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06.10.2020 17:51 Відповісти
даунбасцы хотели контроля в "собственном небе"! поэтому ***** и выдало им бук
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06.10.2020 18:06 Відповісти
Он не мудак. Он достаточно грамотно пытается отмазать }{уйло от более серьёзного преступления в пользу "роковой ошибки". Если бы это было не так, он бы уже давно поел бы "Новичка" и запил бы его чайком с полонием.
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06.10.2020 18:50 Відповісти
Ясное дело что мудак!
"....причин драматической ошибки экипажа ракетной установки "Бук"..." Это все что нужно знать об авторе! Если бы по его мнению сбили украинский АН, то это не была бы "драматическая ошибка"...
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06.10.2020 18:51 Відповісти
Ну да)))
Это же ты, а не Лукашевич имеешь научную степень по боевой живучести))))
Это он - долбодятел, а не ты с тремя классами церковно- приходской школы
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06.10.2020 21:32 Відповісти
Да он не мудак, готовит мнение, что сбили случайно, уроды, но все же, это намного лучше ведь по сравнению, что стреляли именно в пассажирский самолет, просто перепутали в какой стрелять, там дебилы и убийцы, тут - психопаты, маньяки, из двух зол выбирают меньшее да и все!
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07.10.2020 00:20 Відповісти
Рукожопые свинорылы хотели сбить свой борт, чтобы начать вторжение в Украину. Бук для этого секретно притащили в Снежное, но бухие запоребрики перепутали район и бахнули по малазийскому самолету вместо кацапского борта. Пукин так обосрался, что ночью начал обзванивать всех и оправдываться. БУК сразу вывезли обратно в парашу. Гитлер и Сралин также начинали вторжения.
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06.10.2020 17:49 Відповісти
В то время там не было никаких своих самолетов в том квадрате, хотели сбить именно украинский транспортник АН-26
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07.10.2020 00:49 Відповісти
Никакая это не трагическая ошибка.
Это военное преступление.
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06.10.2020 17:49 Відповісти
14.06.14г в аэропорту Луганска из ПЗРК был сбит самолет с десантниками.Стало ясно,что тамошний аэропорт Украина потеряла.Об этом знали и **********.Вопрос:-куда мог направляться в ту сторону спустя месяц наш транспортник? Ответ:-никуда.В той стороне просто не было больше наших аэродромов. Ну не в Ростове на Дону, Элисте или Волгограде же он собирался садиться Об этом знали и кацапы. Тогда зачем там ,,Бук,,,если фронтовую авиацию достает,,Стрела,,и ,,Игла,,а самолет с потолком не досягаемым для ПЗРК,там не может летать в ринципе? Цели были не наша авиация,а что-то другое. Скорее всего для провокациии сбития кацапского самолета гражданского,но идиоты,как всегда накосячили.
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06.10.2020 19:23 Відповісти
Они выполняли другие боевые задачи.
В частности транспортники сбрасывали груза находящимся в окружении частям.
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06.10.2020 21:05 Відповісти
Не смеши!
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06.10.2020 23:32 Відповісти
Ничего смешного не вижу.
Видел как это делалось наяву.А ты меньше художественных фильмов про войну смотри.
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07.10.2020 10:52 Відповісти
Экипаж Бука прекрасно видел высоту, и эта высота недосягаема для Ан 26. Так что искали что-то другое
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07.10.2020 10:03 Відповісти
не за АН-26-м його переплутали, а з бортом "Москва-Ларнака", і ще переплутали Первомайськ та Первомайське у стартовому орієнтуванні... https://tverezo.info/post/99909
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06.10.2020 17:53 Відповісти
Все давно известно и без него. И не по предположениям ,а на основании экспертиз. Причем западных. А он...Пусть пишет. Кацапы кацапу скорее поверят ))
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06.10.2020 17:55 Відповісти
Он как раз и есть один из экспертов чьи слова весомы на Западе. И привлекался экспертом международной следственной группой.
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06.10.2020 19:19 Відповісти
Kazjdoje slovo kozlomordnih eks[pertov dolzjno proverjatsia i dazje jesli vsio sovpodajet stoit otnositsa s podozrenijem. Jesli net zjelanija kljunutj na nazjivku, ubedis i otkazjis ot togo shto ne jestj obiknovenij.
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06.10.2020 17:56 Відповісти
А шотама Ыыксперды з катастрофою польського керівництва??
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06.10.2020 17:57 Відповісти
Нельзя было перепутать ан26 с максимальной высотой 6500 и огромную корову на высоте 10000, летящей в транзитном эшелоне 330.
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06.10.2020 17:58 Відповісти
А вот можна аказуєцця! ))
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06.10.2020 18:01 Відповісти
такая техника у лаптей в упор ничего не видит
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06.10.2020 18:03 Відповісти
Ну іранці ж перепутали літак МАУ з американським винищувачем... А тут кацапи!
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06.10.2020 18:18 Відповісти
ничего иранцы не перепутывали... они специально сбили самолёт МАУ, чтобы, после того как американцы обстреляют Иран, свернуть катастрофу на них
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06.10.2020 20:08 Відповісти
это невозможно.
человеческий фактор остается актуальным всегда.
Люди не совершенны и способны ошибаться. Вон - Навального недотравили. До этого - в Лондоне своего шпиёна недотравили.
никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны.
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06.10.2020 20:15 Відповісти
надо быть полным идиотом, чтобы перепутать истребитель и пассажирский самолёт
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06.10.2020 20:17 Відповісти
Можно. Штаты в 1988 пассажирский A300 вальнули, перепутав с истребителем. На экране радара это просто точки.
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06.10.2020 18:44 Відповісти
Команда корабля мала недостатній рівень взаємодії з цивільними авіадиспетчерами, що було викликано як напруженими відносинами між американською та іранською сторонами, так і недостатнім рівнем тренування персоналу.
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06.10.2020 21:35 Відповісти
Че реально?
Это не максимальная высота,это высота коридора для военной авиации.
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06.10.2020 21:12 Відповісти
Ты служил оператором бук?
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06.10.2020 21:35 Відповісти
Цікаво було б почути коментарі щодо рейсу МН17 від Зеленського, або ж хоча б Арахамії...
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06.10.2020 17:59 Відповісти
Ну ти садист...
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06.10.2020 18:16 Відповісти
))) Цікаво, куди це міг летіти АН-26 на висоті 10 тисяч у цей час і у цьому місці? В Ростов за пивом?.. Тупа брехня. Версію штовхають, щоби хоч якось прикрити брудну голу дупу владімвладімича. Всі вже все давно зрозуміли. Я тільки не розумію, чому відморожується "світова спільнота". Так ніби Путін їм всім пообіцяв у газпром взяти ))
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06.10.2020 18:00 Відповісти
Реально интересно?
Вот карта
https://images.app.goo.gl/j8ATw5C2Hd6LDakP7
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06.10.2020 21:28 Відповісти
І шо карта?.. МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА, "ПОТОЛОК" для тупих, у АН-26 - це 7300 м.
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07.10.2020 10:45 Відповісти
Карта это для умных ответ на вопрос куда мог лететь АН 26
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07.10.2020 10:46 Відповісти
Та вже тисячі "умних" пробували відмити чорного кобеля. Але не виходить.
Бо один дурень може стільки напартачити, що сто мудреців зійдуть з глузду.
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07.10.2020 11:21 Відповісти
У умных не возникает дурацких вопросов.
В тот день когда был сбит Боинг украинская военная авиация не летала вообще.

"в связи с расследованием обстоятельств крушения самолета до специального распоряжения остановлены все полеты авиации Вооруженных сил в зоне конфликта. В настоящее время продолжается операция по поиску шести членов экипажа Ан-26.

Напомним, 14 июля в Луганской области в зоне проведения антитеррористической операции был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ан-26, перевозивший руз невоенного назначения, в частности воду и продукты для украинских силовиков."

В какой аэропорт летел сбитый АН 26 у "умных" есть вопросы еще или достаточно?
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07.10.2020 11:36 Відповісти
Лишнехромосомные перепутали 7 с 11
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07.10.2020 14:49 Відповісти
дело было так , притащили Бук , следи за небом , увидели литак и ******* , если был бы свой и свой сбили
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06.10.2020 18:06 Відповісти
Ну а що, якщо помилились то можна? Бук з екіпажем тайком переправити, по літаках стріляти? Це як, таке можна, пілять? А потім верещати іхтамнєт?! Суки кацапські!
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06.10.2020 18:20 Відповісти
Та хто знає випадково чи спеціально збили. На випадково був час на "зізгнання", навіть Чуркін га другий день після катастрофи почав говорити про помилку "Они думали, что сбили военный самолет, это был конфуз, а не терроризм"
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06.10.2020 18:23 Відповісти
Терроризм не в том что они сбили гражданский самолет,а в том что они тайно переправили БУК через границу на территорию другого государства.
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06.10.2020 21:54 Відповісти
чувак захотел поднять бабла на книге
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06.10.2020 18:27 Відповісти
Детальное расследование хронология ка рюзьке сбивали Боинг
https://www.youtube.com/watch?v=R04nCLIqy4E&t=616s
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06.10.2020 18:41 Відповісти
А чи це не відмазка, від сакрального «Ейрбас» Москва -Ларнака ?
Шото дуже смєлий цей «спєціаліст»...
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06.10.2020 18:45 Відповісти
Зачем Лукашевич проталкивает версию о Бук М1 , когда стреляли из чисто российской установки Бук М1-2 ? Только ее могли привезти из Курска , да и осколочньіе єлементьі єто подтверждают.
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06.10.2020 18:50 Відповісти
Зачем кремлебот проталкивает лаптеногую версию? Так он звание и жалование отрабатывает. Всем известно, что планировали сбить не украинский самолет, а РОССИЙСКИЙ пассажирский. Чтоб задним числом оправдать агрессию. О чем там в кацапских "книгах" беседовать. Это мразь и подонок, ваш лукашевич.
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06.10.2020 18:56 Відповісти
... вот-вот, народ пишет про "сакрального «Ейрбас» Москва -Ларнака". Это и была цель операции.
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06.10.2020 18:57 Відповісти
Я не авиа эксперт, но что то мне подсказывает что пассажирские лайнеры оснащены системой опознавания по типу "Свой-Чужой". А значит стреляли заранее зная по кому, просто попали не в тот лайнер.
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06.10.2020 19:10 Відповісти
пассажирские самолёты не оснащены такими системами - очень часто они пролетают над десятками стран, если бы у них стояли такие системы - их должно быть с десяток для каждой страны
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06.10.2020 20:11 Відповісти
Нет сигнала "чужой".
Есть сигнал " свой".
Если сигнала свой нет значит он чужой.
Все гражданские самолеты чужие.
Просто у них есть регулярность рейсов,а так же у пво- шных наблюдателей есть связь с гражданским узлами упоавления воздушным движением.
Если бы БУКом российские военные не пользовались в режиме ихтамнет,то такой " ошибки" бы не произошло.
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06.10.2020 21:17 Відповісти
Вообще это нормально, притаскивать тайно БУК и пулять из него по самолетам этого гос-ва или по случайно пролетающим, так как войны агрессором объявлено не было?
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06.10.2020 19:12 Відповісти
Конечно не нормально.
Так как это опасно для гражданской авиации.
БуК не может различать военные и граждаеские суда.
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06.10.2020 21:22 Відповісти
Бук як установка складається з трьох частин - одну ракетну установку і дві електроні станції, без цих двух електроних станцій Бук бачить тільки цільу повітрі і що воно є він не розрізняє, тому сєпари і поцілили у звичайний літак замість військового, хоча у першу годину волали на весь донбас що збили Ан, пост п*дараса Стрєлкова про це :

Російський авіаексперт Лукашевич розповів, "як був збитий рейс МН17, який переплутали з Ан-26 ВПС України" - Цензор.НЕТ 3610
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07.10.2020 13:17 Відповісти
6 октября 2020 г., AEX.RU - В Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка поступило уточненное исковое заявление к Сбербанку и ВТБ, которых родственники подростка, погибшего в катастрофе рейса МН17 в Украине, подозревают в причастности к финансированию терроризма. Об этом сообщает РАПСИ.

Цензор важную новость прлпустил.
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06.10.2020 21:57 Відповісти
Кацапський погляд на катастрофу - замість "військовий злочин" він каже просто "ошибка", так ніби то якщо б сєпари сбили Ан 26 то це була б "нє ошибка" а гарна статистика
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06.10.2020 22:59 Відповісти
ну он же в начале статьи приводить аргументи что его и уволили и начали угрожать-ну млин читайте прежде чем комментировать
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06.10.2020 23:55 Відповісти
Ти з дубу впав товаріщ?
В Україні всі знають як збили Боїнг у 2014 і "ошибкой" це ніхто не вважає збиття літаків на Донбасі.
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07.10.2020 13:12 Відповісти
Ребят уж вибачайте, но сюдя по коментам, многие даже статью не читали )), єксперт привел как минимум три обстоятельства сбития укр самолетов - рф, ответственность за сбитие которих взяли на себя сепари, а самолети находились на такой висоте, что ни пзрк ни там пулемети и т.д. не могли их сбить, кроме бука или другого самолета, норм статья, верю автору
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06.10.2020 23:53 Відповісти
А паралельно кацапи пофарбували техніку зосереджену на кордоні у білий (миротворчій) колір?
Фігня це усе. Вони помилились, але не з нашим транспортником, а з власним пасажирським літаком. Уявіть собі, якби вони не помилились? Гине російській борт, явно від засобів ППО, ***** вводить війська, місце загибелі під їх контролем, усе вичищають і зараз, з усіх би трибун, вони би доводили, що то ми, наш літак і т.п. вчинив акт тероризму, а вони змушені були захистити себе від цього.
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07.10.2020 09:32 Відповісти
Нет.
Это конспирологическая теория опровергается одним фактом.Они запустили в телеэфир сюжет про сбитый транспортник.
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07.10.2020 11:00 Відповісти
Я сумніваюсь, що ті, хто запустив сюжет, були в курсі операції. Навіть більше, я сумніваюсь, що ті, що безпосередньо стріляли, усі були в курсі... А ось *****, був у курсі відразу, бо їх літак нікуди ж радарів не зник? Пуск пішов, мішень неушкоджена, а щось там впало...
Вони могли спочатку думати, що помилково збили наш транспортник...
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07.10.2020 11:53 Відповісти
У них единое руководство и сюжеты в эфир по его команде запускают,никаких "не в курсе" не могло быть.
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07.10.2020 13:02 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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07.10.2020 09:53 Відповісти
В Рязани сильные взрывы и пожар
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07.10.2020 15:45 Відповісти
скорее всего да, на месте боинга должен был быть кацапский борт. чисто на вскидку,не гуглясь, думаю, у АНов и у боингов высота полётов разная. турбовинтовой и турбореактивный. история всегда повторяется. думали такой себе "гляйвицкий инцидет" сбацать, замочить свой борт, идущий на той же высоте, как и боинг. и как и тогда, получить "реальный" повод для агрессии. но рукожопость руцких "голов" привела к тому что произошло. вторглись всёравно,попозже, но пришлось уже гибридно это делать, стрельбой из за границы, с бурятами, чичекадырками и прочей мордорской шалупенью.
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07.10.2020 17:16 Відповісти
 
 