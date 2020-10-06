Російський авіаексперт Лукашевич розповів, "як був збитий рейс МН17, який переплутали з Ан-26 ВПС України". ФОТО

Російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич у своїй книзі "Трагедія МН17: правда і брехня" розповів, як найманцями РФ був збитий малайзійський Боїнг.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив російський авіаексперт Вадим Лукашевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого вівторка я закінчив публікацію глави про "капітана Волошина" з першого тому моєї книги "Трагедія МН17: правда і брехня". Тепер настала черга глави з другого тому. Для цього підійде глава "Фатальна помилка", що розповідає і показує, як підвищувалися можливості сепаратистів протистояти українській авіації, навіщо їм знадобився ЗРК "Бук", як здійснювалася пропагандистська підготовка появи "Бука" у сепаратистів, і як конкретно був збитий рейс МН17, який переплутали з Ан-26 ВПС України", - йдеться в повідомленні.

В основу цієї глави покладено матеріал, опублікований Лукашевичем ще в першій половині 2015 року, але кардинально перероблений і значно доповнений.

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"Авторський аналіз ситуації на Донбасі літа 2014 року з описом причин драматичної помилки екіпажу ракетної установки "Бук" не втратив своєї актуальності і сьогодні, і тому ця глава в істотно оновленому вигляді увійшла до другого тому", - підкреслив автор.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.

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