Найманці РФ від початку доби один раз порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС

Від початку поточної доби, 6 жовтня, у районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Так, неприцільний постріл із підствольного гранатомета ворог здійснив неподалік населеного пункту Зайцеве. Українські воїни вогонь у відповідь не відкривали. На інших ділянках лінії розмежування спостерігається тиша. Бойових втрат і поранень серед наших воїнів немає.

Військовослужбовці Об’єднаних сил продовжують допомагати мешканцям Луганської області долати наслідки пожеж. Зокрема, у селищі Воронове наші захисники за три дні опрацювали 42 заявки на допомогу із 90 наданих.

У районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, військовослужбовцями Збройних Сил спільно з вогнеборцями ДСНС локалізовано осередок загоряння площею 7 гектарів поблизу Майорська. Ще триває гасіння пожеж поблизу таких населених пунктів, як Катеринівка, Попасна та Болотене.

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У районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 7 гектарів території та передано на знищення 49 вибухонебезпечних предметів.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 10 будинків, ще на 5 об’єктах роботи тривають.

Підрозділи Об’єднаних сил сумлінно виконують завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії противника.

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