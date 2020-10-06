Медведчук зробив собі щеплення російською вакциною і приїхав розповісти про це своєму куму Путіну
Голова політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук розповів своєму куму Путіну, що він сам, а також його дружина і син зробили щеплення від COVID-19 вакциною російського виробництва.
Про це Медведчук розповів Путіну під час особистої зустрічі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство "ТАСС".
"Я цю вакцину (російську. - Ред.) перевірив на собі. Відпочиваючи в Криму в серпні місяці, вакцинувався я, дружина Оксана, наш син Богдан, і дуже добре її перенесли. І вважаю, що це найефективніший засіб на сьогодні в боротьбі з коронавірусом", - сказав Медведчук.
Глава політради ОПЗЖ попросив Путіна направити російську вакцину проти коронавірусу в Україну.
"Я хотів перед вами поставити питання про можливість розгляду того, щоб ця вакцина потрапила в Україну", - сказав він.
"Відразу можу сказати, що така можливість існує", - відповів Путін.
"Потрібно, щоб офіційна влада України відповідним чином сформулювали свої запити, свої потреби. Ми до цієї роботи готові, незважаючи ні на які політичні складності. Все-таки це питання чисто гуманітарного характеру, питання охорони здоров'я, питання турботи про людей, які небайдужі як Росії, так і Україні", - додав президент держави-агресора.
Будь ласка, зачекайте...
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Мразь кучма и сегодня имеет немалое влияние в Украине, ездит кортежем, живет толи в украденом, толи в государственном дворце, дети прекрасно пристроены к нашим с вами налогам, враги Украины ющенко, порошенко, янукович и зеленский не брезговали пачкаться об этого уголовника - кучму, который плюет в лицо нам с вами, пока мы(все-таки, вы - с 91 те, за кого голосовал я ни разу не избирались).
а нормальные бы уже... ээээ, были бы уже без него...
что у кума его подцепил" )))
Рейтинг партии Оппозиционная платформа - За жизнь почти сравнялся с рейтингом Слуги народа, свидетельствуют данные опроса Центра Социальный мониторинг.
Согласно ему, за ОПЗЖ проголосовали бы 22% избирателей, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в начале октября. При этом Слугу народа готовы поддержать 25,9% опрошенных.
Всего в парламент, согласно опросу, проходят четыре партии. 5-процентный барьер преодолевают также Европейская солидарность (14,2%) и Батькивщина (9,5%).
Только вчера видел в роСМИ статистику опроса, что 75% россиян не хотят прививаться этой вакциной.
Вчера же была новость о ее поствавках в Венесуэлу.
Пуйло ищет дурачков, на ком бы можна было бы провести массовые испытания не доделанной вакцины .
(фото Радио Свобода) https://www.radiosvoboda.org/a/news-putin-medvedchuk/30878659.html
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Selvestor Vivat
@S_vivat
·https://twitter.com/S_vivat/status/1313506419652661248 2 ч
В ответ
https://twitter.com/InfoResist @InfoResist
Шёл 1942 год войны. Кум фюрера, представитель Британского Парламента (2-е место в Британском парламенте, фракция любителей фюрера), встретился с фюрером.
https://twitter.com/inellis09
Хеl
@inellis09
Никогда не поверю , что Медведчук встречается с Путиным без ведома и согласия Зеленского . Если бы было иначе , на Медведчука бы уже давно дело завели . Кто он такой , что от имени Украины проводит встречи с президентом России ?
https://twitter.com/OdessaTatiana
МАЙДАНбандерівка
@OdessaTatiana
·https://twitter.com/OdessaTatiana/status/1313523266120753155 1 ч
А зараз починається націкавіше-вакциніровать почнуть примусово в школах,садках та інших навчальних закладах...гроші отримає *****, Медведчук та Степанов...!
Ви ж уже чергу зайняли ?
Не в курсі, хто там у них за ким.