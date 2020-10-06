Медведчук зробив собі щеплення російською вакциною і приїхав розповісти про це своєму куму Путіну

Голова політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук розповів своєму куму Путіну, що він сам, а також його дружина і син зробили щеплення від COVID-19 вакциною російського виробництва.

Про це Медведчук розповів Путіну під час особистої зустрічі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство "ТАСС".

"Я цю вакцину (російську. - Ред.) перевірив на собі. Відпочиваючи в Криму в серпні місяці, вакцинувався я, дружина Оксана, наш син Богдан, і дуже добре її перенесли. І вважаю, що це найефективніший засіб на сьогодні в боротьбі з коронавірусом", - сказав Медведчук.

Глава політради ОПЗЖ попросив Путіна направити російську вакцину проти коронавірусу в Україну.

"Я хотів перед вами поставити питання про можливість розгляду того, щоб ця вакцина потрапила в Україну", - сказав він.

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"Відразу можу сказати, що така можливість існує", - відповів Путін.

"Потрібно, щоб офіційна влада України відповідним чином сформулювали свої запити, свої потреби. Ми до цієї роботи готові, незважаючи ні на які політичні складності. Все-таки це питання чисто гуманітарного характеру, питання охорони здоров'я, питання турботи про людей, які небайдужі як Росії, так і Україні", - додав президент держави-агресора.