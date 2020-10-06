УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6670 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
16 140 185

Медведчук зробив собі щеплення російською вакциною і приїхав розповісти про це своєму куму Путіну

Медведчук зробив собі щеплення російською вакциною і приїхав розповісти про це своєму куму Путіну

Голова політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук розповів своєму куму Путіну, що він сам, а також його дружина і син зробили щеплення від COVID-19 вакциною російського виробництва.

Про це Медведчук розповів Путіну під час особистої зустрічі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство "ТАСС".

"Я цю вакцину (російську. - Ред.) перевірив на собі. Відпочиваючи в Криму в серпні місяці, вакцинувався я, дружина Оксана, наш син Богдан, і дуже добре її перенесли. І вважаю, що це найефективніший засіб на сьогодні в боротьбі з коронавірусом", - сказав Медведчук.

Глава політради ОПЗЖ попросив Путіна направити російську вакцину проти коронавірусу в Україну.

"Я хотів перед вами поставити питання про можливість розгляду того, щоб ця вакцина потрапила в Україну", - сказав він.

Читайте також: У РФ заявляють про запуск першої партії вакцини проти COVID-19 у цивільний обіг

"Відразу можу сказати, що така можливість існує", - відповів Путін.

"Потрібно, щоб офіційна влада України відповідним чином сформулювали свої запити, свої потреби. Ми до цієї роботи готові, незважаючи ні на які політичні складності. Все-таки це питання чисто гуманітарного характеру, питання охорони здоров'я, питання турботи про людей, які небайдужі як Росії, так і Україні", - додав президент держави-агресора.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Медведчук Віктор (1711) щеплення (174) путін володимир (24143) росія (66193) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+63
Мразота кацапская!
Придет время и всю эту падаль будем выжигать под корень!
и это время - очень скоро будет.
показати весь коментар
06.10.2020 18:07 Відповісти
+46
Брехня,Мертвенчук хто завгодно,але не дурень,шоб колоти собі ту мікстуру.
показати весь коментар
06.10.2020 18:07 Відповісти
+30
Медведчук редкая мразь, не не полный идиот. Прививку он себе наверняка давно сделал, но явно не кацапской вакциной, а американскай или европейской и бабла на то, чтобы достать ее при первой возможности, явно не жалел. А ватным овощам уже можно рассказывать, что угодно.
показати весь коментар
06.10.2020 18:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Медведчук привитий московською вакциною вже років двадцять. Але помітили це тільки шість років тому.
показати весь коментар
06.10.2020 18:54 Відповісти
Гадаю що з дитинства,ото як в жовтенята прийняли ,так і пішло !!!))
показати весь коментар
06.10.2020 19:06 Відповісти
Коллаборантов нужно уничтожать!
показати весь коментар
06.10.2020 18:54 Відповісти
Як колорадську гидоту,гасом та вогнем !!))
показати весь коментар
06.10.2020 19:02 Відповісти
Эй, Чучело, не пора ли баканову звонить по поводу этого Чорта???
показати весь коментар
06.10.2020 18:56 Відповісти
Що то є Баканов, лялька з ганчір"я !!!))))
показати весь коментар
06.10.2020 19:01 Відповісти
Пора признать, мертвечук - это опасная заноза в теле украинского государства, и является очагом хронического вируса, который необходимо как можно быстрее изолировать от здорового организма.
показати весь коментар
06.10.2020 18:56 Відповісти
Безумовно,це реальна загроза Україні та українцям !!)))
показати весь коментар
06.10.2020 19:04 Відповісти
Начинать нужно с истоков - старого уголовника кучмы, это из меж его рогов выросли эти все медведчуки с рыгами и суркисами.
Мразь кучма и сегодня имеет немалое влияние в Украине, ездит кортежем, живет толи в украденом, толи в государственном дворце, дети прекрасно пристроены к нашим с вами налогам, враги Украины ющенко, порошенко, янукович и зеленский не брезговали пачкаться об этого уголовника - кучму, который плюет в лицо нам с вами, пока мы(все-таки, вы - с 91 те, за кого голосовал я ни разу не избирались).
показати весь коментар
06.10.2020 20:46 Відповісти
*пока мы(все-таки, вы - с 91 те, за кого голосовал я ни разу не избирались) голосуем за такое дерьмо. И так редко - раз в 5 лет.
показати весь коментар
06.10.2020 20:49 Відповісти
мы уникальны - слабости Мертвечуку, ура!
а нормальные бы уже... ээээ, были бы уже без него...
показати весь коментар
06.10.2020 19:03 Відповісти
Вколов, так і радуйся, поки ще не здох. Україні та вакцина непотрібна. Блін, іде війна, а він вакцину просить в агресора!
показати весь коментар
06.10.2020 19:03 Відповісти
Ніхто в Україні ту вакцину не зареєструє. А без реєстрації не ввезе на нашу територію. Тому нехай йому ***** хоч "Новічок" вколе, нам до того діла немає.
показати весь коментар
06.10.2020 22:12 Відповісти
Можуть і ввезти без регістраціі і на нашу територію - в ОРДЛО для дослідів. Не одній же Україні по словам Сивохо ставити "досліди" на прифронтових територіях.
показати весь коментар
07.10.2020 07:23 Відповісти
Чем летел, как летел? Кто выпустил и впустил? Где разведка? Кто прокурор? А такие зарплаты получают дармоеды....
показати весь коментар
06.10.2020 19:03 Відповісти
Шоб ти здох **** Мертвечуківська разом із своїм домашнім кодлом!!!
показати весь коментар
06.10.2020 19:08 Відповісти
От Зе всё можно ожидать
показати весь коментар
06.10.2020 19:08 Відповісти
Воно непередбачуване !!)))
показати весь коментар
06.10.2020 19:19 Відповісти
а почему Х#йло не под следствием? Овоща вон заочно осудили. похоже, торговые партнеры, однако, стараются.
показати весь коментар
06.10.2020 19:08 Відповісти
Ху*ло будут судить, когда власть в раше поменяется
показати весь коментар
06.10.2020 19:11 Відповісти
посмертно значит
показати весь коментар
06.10.2020 20:23 Відповісти
дык претензии к "нашим" "властям", почему Овоща заочно судить - можно, а Х#йла - нет? - значит власти не очень то и "наши".
показати весь коментар
10.10.2020 06:02 Відповісти
Медведчук зробив собі щеплення російською вакциною і приїхав розповісти про це своєму куму Путіну - Цензор.НЕТ 7314
показати весь коментар
06.10.2020 19:10 Відповісти
Самая лучшая вакцина, это баварское пиво!
показати весь коментар
06.10.2020 19:13 Відповісти
Мне ирландское виски помогает.
показати весь коментар
06.10.2020 19:19 Відповісти
А якщо йорша замутити ,ефект подвоїться??)))
показати весь коментар
06.10.2020 19:20 Відповісти
Для девушек советую мексиканское "Корона"
показати весь коментар
06.10.2020 19:24 Відповісти
Може кокошник на голові виросте...
показати весь коментар
06.10.2020 19:14 Відповісти
Он что нас за дураков считает?
показати весь коментар
06.10.2020 19:17 Відповісти
Эту тварь уже давно пора валить. Редчайшая мразь, предатель, человеческий мусор.
показати весь коментар
06.10.2020 19:18 Відповісти
Не Верю! (по Станиславскому) Он не идиот сто-бы так рисковать!!
показати весь коментар
06.10.2020 19:19 Відповісти
Це все локшина для 73%-вого лохтората !!)))
показати весь коментар
06.10.2020 19:22 Відповісти
Уявляю, як Х&ло ржало над ідітом!😆
показати весь коментар
06.10.2020 19:20 Відповісти
представитель отряда пресмыкающихся и семейства холоднокровных гадов приехал на поклон к представителю класса членистоногих насекомых - бледной моли платяной.
показати весь коментар
06.10.2020 19:21 Відповісти
Зеля! Чому ворог України, шпигун Кремля Мертвечук і К ще на волі і псують повітря України? Чому вони не знищенні? Ви що, з ними заодно?!
показати весь коментар
06.10.2020 19:30 Відповісти
А що на це скаже Ірина Геращенко?
показати весь коментар
06.10.2020 19:33 Відповісти
Последний аргумент рускага мира.Медведчук зробив собі щеплення російською вакциною і приїхав розповісти про це своєму куму Путіну - Цензор.НЕТ 6684
показати весь коментар
06.10.2020 19:39 Відповісти
погано що не так як Навального...
показати весь коментар
06.10.2020 19:48 Відповісти
Пусть хоть полчаса пройдет
показати весь коментар
06.10.2020 19:50 Відповісти
Ну и сколько ещё эта погань будет топтать землю Украины ??????????????????????
показати весь коментар
06.10.2020 19:49 Відповісти
Коли воно здохне це падло ?
показати весь коментар
06.10.2020 19:59 Відповісти
медведчук щеплений російською вакциною вже давним давно
показати весь коментар
06.10.2020 20:01 Відповісти
Перевацинируй всю опзж, сдохнут быстрее.
показати весь коментар
06.10.2020 20:03 Відповісти
"медведчук спиртом сифилис лечит
что у кума его подцепил" )))
показати весь коментар
06.10.2020 20:03 Відповісти
Весь электорат мертведчуков-шарийов голосовал на выборах за зеленского! А вы думаете почему враги Украины так радовались, когда дебилы избрали клоуна презом
показати весь коментар
06.10.2020 20:04 Відповісти
Ну шо 73% поддержавшие бубочку разачаровоны им теперь примкнутся к Мертвечуку-малоросы и вата неизлечима!!! Рейтинг ОПЗЖ догоняет Слугу народа - опрос Разрыв в электоральных симпатиях на выборах в парламент между ОПЗЖ и Слугой народа сократился до 4%.
Рейтинг партии Оппозиционная платформа - За жизнь почти сравнялся с рейтингом Слуги народа, свидетельствуют данные опроса Центра Социальный мониторинг.
Согласно ему, за ОПЗЖ проголосовали бы 22% избирателей, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в начале октября. При этом Слугу народа готовы поддержать 25,9% опрошенных.
Всего в парламент, согласно опросу, проходят четыре партии. 5-процентный барьер преодолевают также Европейская солидарность (14,2%) и Батькивщина (9,5%). Медведчук зробив собі щеплення російською вакциною і приїхав розповісти про це своєму куму Путіну - Цензор.НЕТ 641
показати весь коментар
06.10.2020 20:07 Відповісти
я зіпсую
показати весь коментар
06.10.2020 21:03 Відповісти
Позор...рождені повзати .., судячи літати не зможуть ...
показати весь коментар
06.10.2020 22:14 Відповісти
ПНХ
показати весь коментар
06.10.2020 20:08 Відповісти
Вакцина не прошла 3-й самый долгий и важный этап исследований .
Только вчера видел в роСМИ статистику опроса, что 75% россиян не хотят прививаться этой вакциной.
Вчера же была новость о ее поствавках в Венесуэлу.

Пуйло ищет дурачков, на ком бы можна было бы провести массовые испытания не доделанной вакцины .
показати весь коментар
06.10.2020 20:15 Відповісти
А как вам шнобель у )(уйловского куманька?
Медведчук зробив собі щеплення російською вакциною і приїхав розповісти про це своєму куму Путіну - Цензор.НЕТ 9339

(фото Радио Свобода) https://www.radiosvoboda.org/a/news-putin-medvedchuk/30878659.html
показати весь коментар
06.10.2020 20:16 Відповісти
Бг-ггг... даже шнобель пистоном мастырит , шобы выказать свое подхалимничество...
показати весь коментар
06.10.2020 20:36 Відповісти
Ото нехай і здохнуть від тієї вакцини,обоє,Нам буде легше. Тільки,щоб помучились подовше,щоби встигли відсповідатися за свої гріхи на цьому світі,хоча й там їм не буде прощення,горіть в адовому вогні,падлюки!
показати весь коментар
06.10.2020 20:17 Відповісти
не пускати в Україну!
показати весь коментар
06.10.2020 20:24 Відповісти
от як би це падло здохло від того зчеплення.
показати весь коментар
06.10.2020 20:28 Відповісти
ему нужно было делать прививку от москальского ымпериализма и русского бешенства!
показати весь коментар
06.10.2020 20:28 Відповісти
"Я пришёл к тебе с приветом,рассказать,что солнце встало"
показати весь коментар
06.10.2020 20:29 Відповісти
Мертвечук еще и косолапый... Вижу как оно косолапо будет пятками накивать, когда пыня ласты склеит или шмаркля пролетит мимо выборов.
показати весь коментар
06.10.2020 20:30 Відповісти
Кста, напарашу с Китаем будут судить гаагским судом за коронавирус, бо еще в январе2020, напараша заявила , шо уже имеет 5 вариантов вакцин.. Таукитай прскромничал, заявив, шо тока 2... А ведь прикольно смотреть на мертвечука с пыней, когда орки даже не заикнутся забеспечитилаптеунтов той горе вакциной, шобы они выздыхалы со своими выводками.
показати весь коментар
06.10.2020 20:34 Відповісти
В открытую лоббирует интересы России.Под предлогом благих намериней договаривается с врагом Украины,о тут надо быть бдительным украинскому народу,не известно какую отраву под видом вакцины эти кумовья задумали вколоть народу.
показати весь коментар
06.10.2020 20:34 Відповісти
А вы заметили , шо мертвечук, шо ваша Светлана, шо ваш Рыгорач тянутся к пыне,. Настораживает...э оч настораживает...
показати весь коментар
06.10.2020 20:43 Відповісти
Медведчук зробив собі щеплення російською вакциною і приїхав розповісти про це своєму куму Путіну - Цензор.НЕТ 8970
показати весь коментар
06.10.2020 21:09 Відповісти
Слева гном, в правой руке чудо-вакцина, а в левой кум ?
показати весь коментар
06.10.2020 21:16 Відповісти
Медведчук зробив собі щеплення російською вакциною і приїхав розповісти про це своєму куму Путіну - Цензор.НЕТ 7832Медведчук зробив собі щеплення російською вакциною і приїхав розповісти про це своєму куму Путіну - Цензор.НЕТ 7943Говорите куда глава СБУ смотрит что Мертвечук летает к главному убийце украинцев?
показати весь коментар
06.10.2020 21:20 Відповісти
а дурики олькуполякову гнобят!! тут же -смачно плюнули в харю ,и велели обтекать.
показати весь коментар
06.10.2020 21:34 Відповісти
Медведчук зробив собі щеплення російською вакциною і приїхав розповісти про це своєму куму Путіну - Цензор.НЕТ 4968
показати весь коментар
06.10.2020 21:41 Відповісти
https://twitter.com/S_vivat
https://twitter.com/S_vivat
https://twitter.com/S_vivat


https://twitter.com/S_vivat
https://twitter.com/S_vivat

Selvestor Vivat

@S_vivat

·https://twitter.com/S_vivat/status/1313506419652661248 2 ч

В ответ
https://twitter.com/InfoResist @InfoResist

Шёл 1942 год войны. Кум фюрера, представитель Британского Парламента (2-е место в Британском парламенте, фракция любителей фюрера), встретился с фюрером.
показати весь коментар
06.10.2020 21:42 Відповісти
Мертветчук решило само без разрешения прислать сюда непроверенную блевотину забодяженную кремлевским зеленым говном....ню-ню, ню-ню...мертвячина.....
показати весь коментар
06.10.2020 21:42 Відповісти
Та ніхто ту вакцину через наш кордон не пропустить без її реєстрації. Не переймайтеся.
показати весь коментар
06.10.2020 22:21 Відповісти
https://twitter.com/inellis09
https://twitter.com/inellis09

Хеl

@inellis09


Никогда не поверю , что Медведчук встречается с Путиным без ведома и согласия Зеленского . Если бы было иначе , на Медведчука бы уже давно дело завели . Кто он такой , что от имени Украины проводит встречи с президентом России ?
показати весь коментар
06.10.2020 21:43 Відповісти
https://twitter.com/OdessaTatiana
https://twitter.com/OdessaTatiana

МАЙДАНбандерівка

@OdessaTatiana

·https://twitter.com/OdessaTatiana/status/1313523266120753155 1 ч

А зараз починається націкавіше-вакциніровать почнуть примусово в школах,садках та інших навчальних закладах...гроші отримає *****, Медведчук та Степанов...!
показати весь коментар
06.10.2020 21:52 Відповісти
Валянок ..,реально Медведчук ..для чого пере смикаеться ..,? Позор кожному українцю який дозволив , під час агресії, щоб валянок опинився в раді ..
показати весь коментар
06.10.2020 22:18 Відповісти
Після російської вакцини медведчука потрібно відправити на місячний карантин. Бо вакцина в Україні не зареєстрована і результат її використання невідомий. Можливо, медведчук тепер є суперносієм коронавірусу. Тому його заяву про вакцинацію вважати явкою з повинною.
показати весь коментар
06.10.2020 22:26 Відповісти
Щоб уже з гарантією - в скотомогильник.
показати весь коментар
07.10.2020 07:27 Відповісти
Зебілки, а я про це писала ...

Ви ж уже чергу зайняли ?
показати весь коментар
07.10.2020 04:10 Відповісти
За Яюльками?
показати весь коментар
07.10.2020 04:20 Відповісти
За вакциною.
показати весь коментар
07.10.2020 04:30 Відповісти
Я это и имел ввиду, мол в очереди за юлеботами. Бо Юля с мертвечуками одного поля ягодка, все хихоньки справляла с пыней.
показати весь коментар
07.10.2020 04:32 Відповісти
Сорі, не зрозуміла зразу ...
Не в курсі, хто там у них за ким.
показати весь коментар
07.10.2020 04:30 Відповісти
То я намотал на ус, как сябры зовут приверженцев Рыгорача, мол, Ябатьки, мабуть, сами скопировали с Яйобиков.
показати весь коментар
07.10.2020 04:34 Відповісти
В какую европу вы хотите с такими гнидами?Жалко всех жертв которые погибли от окупантов.
показати весь коментар
07.10.2020 09:50 Відповісти
и есть же питары, голосующие за эту мразь
показати весь коментар
07.10.2020 09:53 Відповісти
Гля на него ... та не чiпайте лайно, а то мертвечук не расскажет пыне, чи сдала Оксанка кал на яйцеглист и чи крепкий у нее стул.
показати весь коментар
07.10.2020 13:26 Відповісти
НЕ может нищая и отсталая россия, так быстро изготовить вакцину от короновируса!! Трамп не даром сказал, что такую российскую вакцину, нельзя применять даже на обезьянах!! Этот старый пердун- медведчук, как всегда врёт! Также, как и его кум -брехло путин!! Ни семья медведчуков, ни дочка пуйла конечно же не прививались этой российской вакциной-дрянью!! Всё это расчитано на украинских лохов и бывших комуняк!! Заметьте!! Что путин-пуйло, много раз повторял в своей речи про братский украинский народ, но ни разу не сказал , что даст брату, вакцину бесплатно или по себестоимости!! И конечно украина для российской вакцины-дряни, станет огромным рынком сбыта! Даже если цена вакцины будет по 1000-1500 гривен (А я думаю, что пуйло загнёт цену в 5000-6000), да на 20-30 миллионов доз, то нищая и отсталая россия планирует получить от бедных украинцев 20-45 миллиардов гривен!! Поэтому россия и старается первой выпустить эту вакцину- дрянь, потому, что сразу цена на эту дрянь будет огромная!! А ЧЕРЕЗ ГОД ,на эту дрянь- вакцину, НИКТО СМОТРЕТЬ НЕ БУДЕТ!! Вот в чём весь секрет медведчука и пуйла! При этом медведчук наверняка будет иметь огромную долю с этого пирога!! Какая на хрен дружба между народа !! Сплошной наглый грабёж и обогащение Медведчука и его шобла-****, за счёт украинского народа!!
показати весь коментар
07.10.2020 14:08 Відповісти
Ну, что медведчук!! Вылизал путину анус хорошо?? теперь можешь трандеть на всех каналах УкрТВ какой ты и твой рабинович хорошие -гандоны!!
показати весь коментар
07.10.2020 18:53 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 