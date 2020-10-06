ДБР більше цікавлять джерела інформації, а не хто "злив" спецоперацію, - Ар'єв про допит в бюро щодо справи "вагнерівців"
Народний депутат фракції "Євросолідарності" Володимир Ар'єв повідомив, що він був на тригодинному допиті в Держбюро розслідувань у справі про "розголошення секретної інформації" про операцію СБУ та Головного управління розвідки Міноборони України щодо затримання членів ПВК "Вагнер".
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Ар'єв зазначив: "Провів три години на допиті в ДБР у справі "розголошення таємної інформації" по "вагнерівцям". Їх більше цікавить звідки я отримав матеріали, ніж хто злив спецоперацію з офіса президента. Логічно, бо якщо розслідувати неупереджено, ДБР вийде на хазяїна. Тому це розслідує саме ДБР. Але далі буде..."
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
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Журналістка та ведуча Яніна Соколова розповіла, як саме до неї потрапили аудіозаписи вербування "вагнерівців". Цим вона поділилася у шоу народного депутата Олексія Гончаренка на "5 каналі" "Гончаренко рулить".
"У нас було дві серії плівок та два різних джерела. Мені подзвонили та запитали, де я буду ввечері. І в той же день я сиділа на зустрічі, до мене підійшла людина, начебто впізнала мене, а насправді поклала на стілець флешку. Це було зроблено дуже талановито. Я навіть спершу не зрозуміла, а потім я під коліном знайшла цю флешку. Потім протягом чотирьох днів ми досліджували ці аудіозаписи, аби переконатися, що вони автентичні. Це була колосальна робота перед тим, як виставити в мережу. Адже це репутація", - підкреслила Соколова.
https://www.5.ua/polityka/yanina-sokolova-rozpovila-khto-peredavav-ii-plivky-vahnerivtsiv-honcharenko-rulyt-224930.html Подивіться всю передачу. там ще вона розказує , як їй надійшла друга частина матеріалів.
кто слил рашке они и сами знают ))) как жеж самих себя не знать то? )))))
а вот как об этом другие узнали....а-я-яй ))))
Він наголосив, що влада заперечує факт проведення спецоперації, але при цьому відкривають кримінальне провадження за розголошення державної таємниці
Нардеп Володимир Ар'єв розповів, чому влада намагається "зам'яти" справу "вагнерівців". Цим він поділився в шоу народного депутата Олексія Гончаренка на "5 каналі" "Гончаренко рулить".
"Дуже важко зрозуміти логіку дурня. Влада заперечує факт проведення спецоперації, але при цьому відкривають кримінальне провадження за розголошення державної таємниці. Я виклав документи, які підтверджують, що всі папери були розсекречені. Тому що прокуратура подавала у суд, тож їх вивели з грифу "таємно". Питання, що ж тоді я розголошував? Те, що зараз відбувається у владі, - це паніка", - сказав Ар'єв.
Також нардеп підкреслив, що якби операцію не зірвали, то Україна б отримала багато офіційної інформації, з якою можна було йти в Гаагу та притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини та терористичні акти в інших державах.
"На моє відчуття, зрив операції був задуманий на найвищому рівні поблизу першого кабінету", - додав Ар'єв.
Шоу "Гончаренко рулить" виходить на "5 каналі". Нардеп Олексій Гончаренко за кермом машини спілкується зі своїми гостями і розпитує їх про важливі теми, а також обговорює ексклюзив щодо резонансних подій.
https://www.5.ua/polityka/lohika-tsiiei-vlady-tse-lohika-durnia-ariev-rozkazav-usi-podrobytsi-vahnerheitu-ta-pro-svoiu-povistku-do-dbr-225545.html
Це все , що потрібно знати про ,, слуг кремля"
На, читай, патц.
Ваще...Таакой фєйкап..
Шо , в це вірите??
Кожному - своє..))
Вони точно знаю ХТО передав данні нагору, в кремль. Їх цікавить, хто той кріт- патріот, який проліз в зелену владу, та провалив їх "многоходовочку", зливши данні про спецоперацію українцям.
Ви не зрозуміли ?
Джерело інформації - це ті люди (патріоти), які повідомили Яніну, ЮБ, Ар*єва, що операція була і готувалася (після того, як оп-а це спростувала)
А =кто слил= - це вже чи Єрмак, чи блазень, чи хтось інший з їхнього кагалу. Злили москалям.