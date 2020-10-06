ДБР більше цікавлять джерела інформації, а не хто "злив" спецоперацію, - Ар'єв про допит в бюро щодо справи "вагнерівців"

Народний депутат фракції "Євросолідарності" Володимир Ар'єв повідомив, що він був на тригодинному допиті в Держбюро розслідувань у справі про "розголошення секретної інформації" про операцію СБУ та Головного управління розвідки Міноборони України щодо затримання членів ПВК "Вагнер".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Ар'єв зазначив: "Провів три години на допиті в ДБР у справі "розголошення таємної інформації" по "вагнерівцям". Їх більше цікавить звідки я отримав матеріали, ніж хто злив спецоперацію з офіса президента. Логічно, бо якщо розслідувати неупереджено, ДБР вийде на хазяїна. Тому це розслідує саме ДБР. Але далі буде..."

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

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Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.