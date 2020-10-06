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ДБР більше цікавлять джерела інформації, а не хто "злив" спецоперацію, - Ар'єв про допит в бюро щодо справи "вагнерівців"

ДБР більше цікавлять джерела інформації, а не хто

Народний депутат фракції "Євросолідарності" Володимир Ар'єв повідомив, що він був на тригодинному допиті в Держбюро розслідувань у справі про "розголошення секретної інформації" про операцію СБУ та Головного управління розвідки Міноборони України щодо затримання членів ПВК "Вагнер".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Ар'єв зазначив: "Провів три години на допиті в ДБР у справі "розголошення таємної інформації" по "вагнерівцям". Їх більше цікавить звідки я отримав матеріали, ніж хто злив спецоперацію з офіса президента. Логічно, бо якщо розслідувати неупереджено, ДБР вийде на хазяїна. Тому це розслідує саме ДБР. Але далі буде..."

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

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Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Автор: 

Ар’єв Володимир (320) ПВК Вагнер (1542) ДБР (3570)


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Топ коментарі
+20
Яніна Соколова розкрила, завдки в неї взялись мвтеріали по "вагнергейту"

Журналістка та ведуча Яніна Соколова розповіла, як саме до неї потрапили аудіозаписи вербування "вагнерівців". Цим вона поділилася у шоу народного депутата Олексія Гончаренка на "5 каналі" "Гончаренко рулить".
"У нас було дві серії плівок та два різних джерела. Мені подзвонили та запитали, де я буду ввечері. І в той же день я сиділа на зустрічі, до мене підійшла людина, начебто впізнала мене, а насправді поклала на стілець флешку. Це було зроблено дуже талановито. Я навіть спершу не зрозуміла, а потім я під коліном знайшла цю флешку. Потім протягом чотирьох днів ми досліджували ці аудіозаписи, аби переконатися, що вони автентичні. Це була колосальна робота перед тим, як виставити в мережу. Адже це репутація", - підкреслила Соколова.

https://www.5.ua/polityka/yanina-sokolova-rozpovila-khto-peredavav-ii-plivky-vahnerivtsiv-honcharenko-rulyt-224930.html Подивіться всю передачу. там ще вона розказує , як їй надійшла друга частина матеріалів.
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06.10.2020 18:30 Відповісти
+19
Это анти-украинская власть. И они будут уничтожать всё украинское.
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06.10.2020 18:23 Відповісти
+17
Государственное бюро репрессий выполняет команды из офиса шута. А там точно знают кто слил инфу про операцию. а им хочется знать кто тот патриот , который осмелился об этом рассказать
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06.10.2020 18:33 Відповісти
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Бо ніякої операції не було,від слова--зовсім))
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06.10.2020 18:23 Відповісти
Тебе теж нема! От зовсім нема! Не віриш? 😁
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06.10.2020 18:34 Відповісти
просто кто слил и так понятно - ермак
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06.10.2020 19:53 Відповісти
То нам не вірити тепер американцям (які фактично визнали проведення операції),а вірити ноунейму https://censor.net/ru/user/476283
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06.10.2020 18:38 Відповісти
Де можно побачити офіційний документ від так званих "Американців"?На сайті ЦРУ,чи Госдепа?
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06.10.2020 18:41 Відповісти
Ти ідіот?
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06.10.2020 18:51 Відповісти
Тобто не було ні яких "Американців"))
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06.10.2020 18:53 Відповісти
Не тупи.
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06.10.2020 19:04 Відповісти
Були-були. У всьому розбереться депутатська комісія.
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06.10.2020 19:04 Відповісти
знак запитання є зайвим.
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06.10.2020 21:53 Відповісти
Заява посольства підходить? Була ж...
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06.10.2020 19:54 Відповісти
Это анти-украинская власть. И они будут уничтожать всё украинское.
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06.10.2020 18:23 Відповісти
Зеленский верной дорогой ведёт легковерных 🐑🐏🤢🤡 во времена 1937 г
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06.10.2020 18:25 Відповісти
Яніна Соколова розкрила, завдки в неї взялись мвтеріали по "вагнергейту"

Журналістка та ведуча Яніна Соколова розповіла, як саме до неї потрапили аудіозаписи вербування "вагнерівців". Цим вона поділилася у шоу народного депутата Олексія Гончаренка на "5 каналі" "Гончаренко рулить".
"У нас було дві серії плівок та два різних джерела. Мені подзвонили та запитали, де я буду ввечері. І в той же день я сиділа на зустрічі, до мене підійшла людина, начебто впізнала мене, а насправді поклала на стілець флешку. Це було зроблено дуже талановито. Я навіть спершу не зрозуміла, а потім я під коліном знайшла цю флешку. Потім протягом чотирьох днів ми досліджували ці аудіозаписи, аби переконатися, що вони автентичні. Це була колосальна робота перед тим, як виставити в мережу. Адже це репутація", - підкреслила Соколова.

https://www.5.ua/polityka/yanina-sokolova-rozpovila-khto-peredavav-ii-plivky-vahnerivtsiv-honcharenko-rulyt-224930.html Подивіться всю передачу. там ще вона розказує , як їй надійшла друга частина матеріалів.
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06.10.2020 18:30 Відповісти
ясный перец...
кто слил рашке они и сами знают ))) как жеж самих себя не знать то? )))))
а вот как об этом другие узнали....а-я-яй ))))
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06.10.2020 18:32 Відповісти
"Логіка цієї влади - це логіка дурня": Ар'єв розказав усі подробиці "вагнергейту" та про свою повістку до ДБР

Він наголосив, що влада заперечує факт проведення спецоперації, але при цьому відкривають кримінальне провадження за розголошення державної таємниці
Нардеп Володимир Ар'єв розповів, чому влада намагається "зам'яти" справу "вагнерівців". Цим він поділився в шоу народного депутата Олексія Гончаренка на "5 каналі" "Гончаренко рулить".
"Дуже важко зрозуміти логіку дурня. Влада заперечує факт проведення спецоперації, але при цьому відкривають кримінальне провадження за розголошення державної таємниці. Я виклав документи, які підтверджують, що всі папери були розсекречені. Тому що прокуратура подавала у суд, тож їх вивели з грифу "таємно". Питання, що ж тоді я розголошував? Те, що зараз відбувається у владі, - це паніка", - сказав Ар'єв.
Також нардеп підкреслив, що якби операцію не зірвали, то Україна б отримала багато офіційної інформації, з якою можна було йти в Гаагу та притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини та терористичні акти в інших державах.
"На моє відчуття, зрив операції був задуманий на найвищому рівні поблизу першого кабінету", - додав Ар'єв.
Шоу "Гончаренко рулить" виходить на "5 каналі". Нардеп Олексій Гончаренко за кермом машини спілкується зі своїми гостями і розпитує їх про важливі теми, а також обговорює ексклюзив щодо резонансних подій.
https://www.5.ua/polityka/lohika-tsiiei-vlady-tse-lohika-durnia-ariev-rozkazav-usi-podrobytsi-vahnerheitu-ta-pro-svoiu-povistku-do-dbr-225545.html
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06.10.2020 18:32 Відповісти
А як збирались захоплювати іноземний літак?
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06.10.2020 18:39 Відповісти
Зебилам это не осилить
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06.10.2020 18:46 Відповісти
Тобто ніяк))Фуфло ця вся "спецопирація"))
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06.10.2020 18:49 Відповісти
На цензоре уже была информация - как, но ты не старайся, сказали же - зебилам - не осилить
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06.10.2020 18:52 Відповісти
Не захопити, а посадити. Коли літак заходить в повітряний простір України, пілотам диспетчер говорить, що в салоні літака, ймовірно терористи і бомба. І саджає його де хоче і коли хоче, навіть за допомогою винищувачів. Пілот зобов'язаний виконувати вимоги диспетчера країни , над якою пролітає
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06.10.2020 19:05 Відповісти
В материалах на цензоре как раз все и объяснялось, но как и предсказывалось зебилы не поняли.
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06.10.2020 19:08 Відповісти
у зебилов память как у гупи - ровно на одну "мыслю"
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06.10.2020 19:56 Відповісти
Є офіційна вимога народних депутатів створити парламентський коміте. Твої висери на Цензорі нікому не цікаві, кацапе.
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06.10.2020 18:52 Відповісти
Між іншим, не факт, що літак мав примусово сісти в українському аеропорту. Міг би, наприклад, на базі НАТО десь по курсу на Стамбул... Та й навіть в самій Туреччині, а аеропортву брати всіх вагнерівців, так само, як ото їх в Мінську пов'язали.
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06.10.2020 19:41 Відповісти
Государственное бюро репрессий выполняет команды из офиса шута. А там точно знают кто слил инфу про операцию. а им хочется знать кто тот патриот , который осмелился об этом рассказать
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06.10.2020 18:33 Відповісти
Зельцман должен был не допускать секретута д'Ермака к секретной инфо , вот он и иуда лично слил ! Факт .
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06.10.2020 19:49 Відповісти
ГБР больше интересуют источники информации, а не кто "слил" спецоперацию, - Арьев о допросе в бюро по делу "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 5210
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06.10.2020 18:35 Відповісти
Депутати Європарламенту: «Ми не можемо не бачити, що деякі члени "Слуги народу" поширюють кремлівську дезінформацію, координуючи добре організовані напади на незалежні установи, такі як НБУ, НАБУ та САП. Ті самі члени не цураються дружити з олігархами...».
Це все , що потрібно знати про ,, слуг кремля"
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06.10.2020 18:37 Відповісти
А можно побачити призвіща тих "депутвтів" Європарламенту?
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06.10.2020 18:42 Відповісти
А можна тобі здоистнути, дебілятко?! Тобі тут хтось винаймався тягати інформацію?!
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06.10.2020 18:54 Відповісти
https://violavoncramon.eu/2020/10/05/open-letter-to-arakhamia-head-of-sluha-narodu/

На, читай, патц.
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06.10.2020 18:59 Відповісти
The joint address was signed by Viola von Cramon, Vice-Chair of the EP delegation to the Ukraine-EU Commission, Michael Gahler, EP rapporteur on Ukraine, and MEP Rasa Juknevičienė.
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06.10.2020 19:00 Відповісти
НююНюююНююю..
Ваще...Таакой фєйкап..
Шо , в це вірите??
Кожному - своє..))
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06.10.2020 18:41 Відповісти
Скоро клоун будет сидеть в одной камере с беней и беня будет его петушарить
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06.10.2020 18:45 Відповісти
Гбр кацапо-портновская помойка.которую первую щачистим.после гонения зеленых
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06.10.2020 18:45 Відповісти
Только сдержите слово, А не так , как Аваков армяшка продажный , сопроводил безнаказанно убийцу Януковича в Ростов
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06.10.2020 19:52 Відповісти
Шоколадная мафия финансируется ФСБ.Потому у них путлер умней Зе.
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06.10.2020 18:51 Відповісти
ГБР больше интересуют источники информации, а не кто "слил" спецоперацию, - Арьев о допросе в бюро по делу "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 1743
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06.10.2020 19:27 Відповісти
Та ви як діти малі.
Вони точно знаю ХТО передав данні нагору, в кремль. Їх цікавить, хто той кріт- патріот, який проліз в зелену владу, та провалив їх "многоходовочку", зливши данні про спецоперацію українцям.
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06.10.2020 18:53 Відповісти
У нас нет государственных служб сбу и гбр, они сегодня в кармане у клоуна.
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06.10.2020 19:06 Відповісти
"ГБР больше интересуют источники информации, а не кто "слил" спецоперацию" - Источники информации и кто слил - это одно и то же. Похоже сказавший это то ли сам олигофрен, то ли держит за олигофренов тех, кому это втирает...
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06.10.2020 19:19 Відповісти
???
Ви не зрозуміли ?
Джерело інформації - це ті люди (патріоти), які повідомили Яніну, ЮБ, Ар*єва, що операція була і готувалася (після того, як оп-а це спростувала)
А =кто слил= - це вже чи Єрмак, чи блазень, чи хтось інший з їхнього кагалу. Злили москалям.
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07.10.2020 07:54 Відповісти
Великий лідер **********, членограй оманський - дуже дорого обходиться Україні!
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06.10.2020 19:28 Відповісти
Долой Зе-команду!
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06.10.2020 19:30 Відповісти
Проойдёт немного времени и все эти ермаки(швондеры) будут бегать по Израилям и рф.
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06.10.2020 20:08 Відповісти
 
 