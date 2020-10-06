В угоди про асоціацію з Україною є "додатковий потенціал", - президент Євроради Мішель
Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що в Угоди про асоціацію України і ЄС є додатковий потенціал, і зазначив реформи в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в українській делегації.
"Триває пленарна сесія саміту. Шарль Мішель дуже високо оцінив реформи в Україні, які впроваджуються президентом України Володимиром Зеленським та його командою. Зокрема, він зазначив децентралізацію, реформу виборчого кодексу і банківську реформу", - сказав співрозмовник агентства.
За його словами, Мішель зазначив, що ЄС бачить "додатковий потенціал" Угоди про асоціацію з Україною і вважає, що треба сильніше використовувати можливості асоціативної частини з Україною.
Президент Євроради також вказав, що розуміє, як важко впроваджувати реформи в Україні, і вважає, що ЄС має заохочувати Україну до подальших змін. За його словами, контакти, інвестиції, торгівля між Україною та ЄС зростають.
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"Потенціал"- не всі ще покинули Неньку, щоб на хліб для сім'ї заробити??
Щиро ,***, дякуємо!
Імбридінг, мля..))
ЗЕ=ПЕ
))
Людей мы на панщину уже продали, ископаемые ресурсы продали давно, плодородную землю в ближайшем будущем продадим, все наши государственные структуры уже(!) находятся под внешним управлением...
Какой ещё потанциал имел ввиду этот европейский "деятель", который ещё не продала Украина? Хотелось бы более детальных разъяснений.