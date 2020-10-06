В угоди про асоціацію з Україною є "додатковий потенціал", - президент Євроради Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що в Угоди про асоціацію України і ЄС є додатковий потенціал, і зазначив реформи в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в українській делегації.

"Триває пленарна сесія саміту. Шарль Мішель дуже високо оцінив реформи в Україні, які впроваджуються президентом України Володимиром Зеленським та його командою. Зокрема, він зазначив децентралізацію, реформу виборчого кодексу і банківську реформу", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, Мішель зазначив, що ЄС бачить "додатковий потенціал" Угоди про асоціацію з Україною і вважає, що треба сильніше використовувати можливості асоціативної частини з Україною.

Президент Євроради також вказав, що розуміє, як важко впроваджувати реформи в Україні, і вважає, що ЄС має заохочувати Україну до подальших змін. За його словами, контакти, інвестиції, торгівля між Україною та ЄС зростають.

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