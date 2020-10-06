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Новини Підписання асоціації з ЄС
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В угоди про асоціацію з Україною є "додатковий потенціал", - президент Євроради Мішель

В угоди про асоціацію з Україною є

Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що в Угоди про асоціацію України і ЄС є додатковий потенціал, і зазначив реформи в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в українській делегації.

"Триває пленарна сесія саміту. Шарль Мішель дуже високо оцінив реформи в Україні, які впроваджуються президентом України Володимиром Зеленським та його командою. Зокрема, він зазначив децентралізацію, реформу виборчого кодексу і банківську реформу", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, Мішель зазначив, що ЄС бачить "додатковий потенціал" Угоди про асоціацію з Україною і вважає, що треба сильніше використовувати можливості асоціативної частини з Україною.

Президент Євроради також вказав, що розуміє, як важко впроваджувати реформи в Україні, і вважає, що ЄС має заохочувати Україну до подальших змін. За його словами, контакти, інвестиції, торгівля між Україною та ЄС зростають.

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Автор: 

Євросоюз (13707) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+2
медведчук-путинчук-москванчук
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06.10.2020 19:20 Відповісти
+1
Бесспорньій успех Украиньі , так держать!
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06.10.2020 19:19 Відповісти
+1
Потенциал есть, да... Например, потенциально можно еще денег в долг взять
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06.10.2020 19:24 Відповісти
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Бесспорньій успех Украиньі , так держать!
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06.10.2020 19:19 Відповісти
медведчук-путинчук-москванчук
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06.10.2020 19:20 Відповісти
Потенциал есть, да... Например, потенциально можно еще денег в долг взять
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06.10.2020 19:24 Відповісти
Потенціал може і є, але для його реалізації владі потрібно багато віагри
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06.10.2020 19:44 Відповісти
ножки буша и тушонка рузвельта улетели в москву.
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06.10.2020 19:25 Відповісти
Він що блазню родич, один мир в очах )(уйла бачит , а другий якісь потенціал від якихось рехворм побачив !!!)))
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06.10.2020 19:27 Відповісти
Потенциал для ЕС, или для Украины?
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06.10.2020 19:28 Відповісти
Маячня якась..
"Потенціал"- не всі ще покинули Неньку, щоб на хліб для сім'ї заробити??
Щиро ,***, дякуємо!
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06.10.2020 19:28 Відповісти
Нема в зеленою плісняви не потенціала ,не потенціі !!)))
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06.10.2020 19:32 Відповісти
Таки так..😥
Імбридінг, мля..))
ЗЕ=ПЕ
))
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06.10.2020 19:35 Відповісти
А що гарного зеленський вніс в банківську справу? Тільки погіршив. Децентралізацію теж, бо забрав в них всі гроші. Новий виборчий кодекс теж має купу недоліків. Зрозуміло, що воно взагалі не знає, що робить зебанда в Україні.
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06.10.2020 19:44 Відповісти
И какой же это потенциал? Почему этот евро-деятель его не назвал?
Людей мы на панщину уже продали, ископаемые ресурсы продали давно, плодородную землю в ближайшем будущем продадим, все наши государственные структуры уже(!) находятся под внешним управлением...
Какой ещё потанциал имел ввиду этот европейский "деятель", который ещё не продала Украина? Хотелось бы более детальных разъяснений.
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06.10.2020 19:45 Відповісти
"да какая разница!" (с) В.А. Зеленский
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06.10.2020 20:01 Відповісти
Ну вроде с урожаем по прод группе в мире всё не очень хорошо. Вот квоты то и расширят. ИМ пашаничку, а нам -перемогу и хлеб дороже чем в ЕС.
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06.10.2020 20:33 Відповісти
есть- поднять тарифы еще на 500% и проводить гей парады через день
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06.10.2020 19:48 Відповісти
 
 