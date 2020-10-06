Вакцина від COVID-19 може бути готова до кінця року, - гендиректор ВООЗ

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус у вівторок висловив сподівання на те, що вакцина від коронавірусу може бути готова до кінця року.

Про це він сказав на спеціальній сесії Виконавчого комітету ВООЗ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нам знадобляться вакцини, і є надія, що до кінця року у нас буде вакцина. Надія є", - сказав Гебреєсус.

Від початку пандемії у світі коронавірусом заразилися понад 35,8 млн осіб, з них видужали 26,9 млн осіб, померли – більш ніж 1 млн.

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