3 001 22
Вакцина від COVID-19 може бути готова до кінця року, - гендиректор ВООЗ
Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус у вівторок висловив сподівання на те, що вакцина від коронавірусу може бути готова до кінця року.
Про це він сказав на спеціальній сесії Виконавчого комітету ВООЗ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Нам знадобляться вакцини, і є надія, що до кінця року у нас буде вакцина. Надія є", - сказав Гебреєсус.
Від початку пандемії у світі коронавірусом заразилися понад 35,8 млн осіб, з них видужали 26,9 млн осіб, померли – більш ніж 1 млн.
Топ коментарі
+6 Гыг с Вами
показати весь коментар06.10.2020 19:57 Відповісти Посилання
+6 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар06.10.2020 19:59 Відповісти Посилання
+5 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар06.10.2020 20:02 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но это уже другая история.
а якщо без гумору....то він їм ще може згодитися - його б мабудь хотіли на нашому троні бачити... ( тііпун мені на язика)... та..думаю, втравити і "новічком" його можуть будь коли , як вийде з під контролю...
паявился ...вирусяк!!
🤣🤣
Все эти симптомы говорят о том, что вирус постоянно мутирует.( не запутывайте себя, очень редкие вирусы могут самостоятельно мутировать, в основном их принудительно!!! программируют!!!) Это надо понять и осознать, что есть программист, который умышленно создает эти программные продукты.
COVID-19 проявляет себя очень по-разному, в зависимости от иммунитета человека. Некоторые говорят, он стал более агрессивен, другие уверены, что он ослабел.
По словам доктора Дуброва, практически 80% заболевших не требуют госпитализации и могут справиться с инфекцией дома. Об этом говорит мировая статистика отслеживания инфицированных людей.
Вакцина, що небезпечна для групи ризику, бо перевіряють її лише на здорових добровольцях без хронічних патологій.
Вакцина, що не несе жодної користі для людей у групі ризику, бо їх слабкий імунітет не здатний дати відповідь на вакцину та виділити антитіла.
Вакцина, яка є використовує абсолютно нову РНК-технологію, є експериментальною та, можливо, викличе імунітет, що триватиме 2-3 місяці.
Вакцина, що у багатьох країнах вже є обов'язковою за законодавством. При тому, що летальність ковіду усього 0,2%.
Успішної всім вакцинації.
Но выступают политшаманы и санитары от секты. Где вирусологи их что на кострах сожгли?
Или заткнули рот зеленой бумагой. Вакцина это уничтожение быдла за счет быдла.