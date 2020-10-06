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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцина від COVID-19 може бути готова до кінця року, - гендиректор ВООЗ

Вакцина від COVID-19 може бути готова до кінця року, - гендиректор ВООЗ

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус у вівторок висловив сподівання на те, що вакцина від коронавірусу може бути готова до кінця року.

Про це він сказав на спеціальній сесії Виконавчого комітету ВООЗ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нам знадобляться вакцини, і є надія, що до кінця року у нас буде вакцина. Надія є", - сказав Гебреєсус.

Від початку пандемії у світі коронавірусом заразилися понад 35,8 млн осіб, з них видужали 26,9 млн осіб, померли – більш ніж 1 млн.

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Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
а не он ли пару недель назад гробовым голосом вещал,что вакцина не спасет?
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06.10.2020 19:57 Відповісти
+6
Тю ,то що тоді вкололи кляті москалі Медведчуку ??)))
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06.10.2020 19:59 Відповісти
+5
так речь о настоящей более-менее проверенной вакцине а не о раше-фуфломицине (да и сам факт "вкололи" я б так не принимал на веру... да и что-то шепчет.... что навряд ли мертвечук рисковал бы своей бесценной шкуркой ))))
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06.10.2020 20:02 Відповісти
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а не он ли пару недель назад гробовым голосом вещал,что вакцина не спасет?
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06.10.2020 19:57 Відповісти
А у него коронная фраза, как у Каневского в его передаче "Следствие вели":
Но это уже другая история.
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06.10.2020 20:00 Відповісти
Пусть этот ВОЗ себе и Гейтсу эту вакцину засунут в зад. Она уже давно готова, там не вакцина, а чипы и гадости, которые вызывают рак.
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06.10.2020 20:35 Відповісти
а поки вакцини немає, запаковуймося

Вакцина від COVID-19 може бути готова до кінця року, - гендиректор ВООЗ - Цензор.НЕТ 3314
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06.10.2020 20:18 Відповісти
Та брехуни там всі, вакцина давно є, просто чекає на свій час, коли можна буде за неї брати якомога більші гроші.
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08.10.2020 16:12 Відповісти
Тю ,то що тоді вкололи кляті москалі Медведчуку ??)))
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06.10.2020 19:59 Відповісти
так речь о настоящей более-менее проверенной вакцине а не о раше-фуфломицине (да и сам факт "вкололи" я б так не принимал на веру... да и что-то шепчет.... что навряд ли мертвечук рисковал бы своей бесценной шкуркой ))))
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06.10.2020 20:02 Відповісти
Неверю,це москалі хочут угробити Мертвечука , національного "хероя" !!!)))
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06.10.2020 20:07 Відповісти
Ви так вважеєте? )))
а якщо без гумору....то він їм ще може згодитися - його б мабудь хотіли на нашому троні бачити... ( тііпун мені на язика)... та..думаю, втравити і "новічком" його можуть будь коли , як вийде з під контролю...
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06.10.2020 20:16 Відповісти
Он вообще рассейские новости не читает? Наберут из деревни...
Вакцина от COVID-19 может быть готова к концу года, - гендиректор ВОЗ - Цензор.НЕТ 7689
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06.10.2020 20:01 Відповісти
Счас..)))
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06.10.2020 20:03 Відповісти
Вдруг, аткуда не вазьмись-
паявился ...вирусяк!!
🤣🤣
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06.10.2020 20:08 Відповісти
Популярным симптомом остается потеря обоняния и вкуса, хотя наблюдаться это может далеко не у всех больных. Новыми симптомами становятся расстройство желудка, рвота и диарея. В основном эти признаки характерны для жителей восточных стран.
Все эти симптомы говорят о том, что вирус постоянно мутирует.( не запутывайте себя, очень редкие вирусы могут самостоятельно мутировать, в основном их принудительно!!! программируют!!!) Это надо понять и осознать, что есть программист, который умышленно создает эти программные продукты.
COVID-19 проявляет себя очень по-разному, в зависимости от иммунитета человека. Некоторые говорят, он стал более агрессивен, другие уверены, что он ослабел.
По словам доктора Дуброва, практически 80% заболевших не требуют госпитализации и могут справиться с инфекцией дома. Об этом говорит мировая статистика отслеживания инфицированных людей.
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06.10.2020 20:13 Відповісти
"вакцину" из паРаши не учитывает даже такой продажный монстр, как наВОЗ. хотя тут возможен вариант, что ***** мало им занес.
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06.10.2020 20:35 Відповісти
Конкуренція... ВОЗу ще свою вакцину "толкати" потрібно.
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08.10.2020 16:14 Відповісти
помои из паРаши вакциной не являются, но конкуренцию наВОЗу не могут составить по другой причине, наВОЗ не разрабатывает никаких вакцин и не продает их.
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08.10.2020 16:30 Відповісти
наВОЗ не розробляє... але чомусь мені думається, що вони посередники, які будуть мати від цього велику вигоду) ВОЗ - ще ті шахраї, не здивуюсь, що вся ця затія з вірусом - їх рук справа.
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08.10.2020 16:37 Відповісти
в 1997г уже вакцинировали от простуды.. 20 лет смешно было, теперь придумали новую простуду )))
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06.10.2020 20:41 Відповісти
к концу года? вот только побочные эффекты от вакцины у 80% ее получивших . обычно это 40-50%
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06.10.2020 21:35 Відповісти
Вакцина, що не потрібна здоровим, бо вони видужують і так.
Вакцина, що небезпечна для групи ризику, бо перевіряють її лише на здорових добровольцях без хронічних патологій.
Вакцина, що не несе жодної користі для людей у групі ризику, бо їх слабкий імунітет не здатний дати відповідь на вакцину та виділити антитіла.
Вакцина, яка є використовує абсолютно нову РНК-технологію, є експериментальною та, можливо, викличе імунітет, що триватиме 2-3 місяці.
Вакцина, що у багатьох країнах вже є обов'язковою за законодавством. При тому, що летальність ковіду усього 0,2%.

Успішної всім вакцинації.
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06.10.2020 21:43 Відповісти
Вакцину на безопасность проверяют и испытывают годамми годами. Любой вирусолог скажет.
Но выступают политшаманы и санитары от секты. Где вирусологи их что на кострах сожгли?
Или заткнули рот зеленой бумагой. Вакцина это уничтожение быдла за счет быдла.
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07.10.2020 02:49 Відповісти
Нехай вколять собі першими всі члени ВОЗ. якщо виживуть, можна буде подумати чи колоти її іншим
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07.10.2020 09:34 Відповісти
 
 