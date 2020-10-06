Лідери ЄС запевнили, що санкції ЄС проти РФ діятимуть до повернення Криму і Донбасу Україні, - Зеленський

Санкції Євросоюзу проти Російської Федерації діятимуть до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

У цьому, за словами президента Володимира Зеленського, його запевнили лідери Європейського союзу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Спільно з партнерами ми вкотре закликали Російську Федерацію забезпечити повне виконання Мінських домовленостей. Я також отримав запевнення, що санкції Європи діятимуть до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", - сказав він на підсумковій пресконференції після завершення саміту Україна-ЄС у вівторок.

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Зеленський вказав, що європейські партнери високо оцінили зусилля України на шляху до миру на Донбасі, активну і конструктивну позицію в Нормандському форматі.

Нагадаємо, 6 жовтня в Брюсселі почався 22-й саміт ЄС-Україна.