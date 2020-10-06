Лідери ЄС запевнили, що санкції ЄС проти РФ діятимуть до повернення Криму і Донбасу Україні, - Зеленський
Санкції Євросоюзу проти Російської Федерації діятимуть до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.
У цьому, за словами президента Володимира Зеленського, його запевнили лідери Європейського союзу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Спільно з партнерами ми вкотре закликали Російську Федерацію забезпечити повне виконання Мінських домовленостей. Я також отримав запевнення, що санкції Європи діятимуть до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", - сказав він на підсумковій пресконференції після завершення саміту Україна-ЄС у вівторок.
Зеленський вказав, що європейські партнери високо оцінили зусилля України на шляху до миру на Донбасі, активну і конструктивну позицію в Нормандському форматі.
Нагадаємо, 6 жовтня в Брюсселі почався 22-й саміт ЄС-Україна.
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В итоге надоело и началось реальное восстановление территориальной целостности Азербайджана военным путём.
Никогда в истории человечества, оккупанты мирным путём или путём санкций против них, не оставляли оккупированные территории.
Только военным путём... так всегда было, есть и будет. Аминь.
Самое страшное в истории людоедское государство СССР, где миллионы людей сидели в лагерях за иностранную валюту, за анекдоты, за джинсы, жвачку, купленную или обменянную у иностранцев - накрылось медным тазом именно после санкций.
Единственное отличие от сегодняшней ситуации - это наличие сильных лидеров у Запада.
Когда две глыбы: Рейган и Тэтчер явились в политике - кому-то очень тяжело пришлось.
та колись ... хтось ... чомусь ... не проголосує ...
наприклад от так
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%92%D1%8D%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%E2%80%94%20%D0%92%D1%8D%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.,%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.
Так ето лидери, а ти тут с какого боку?
Завтра в Европейскую политику вломятся левые коммунисты и вся риторика этих напыщеных особей выбросится в мусорное ведро. Что стоят их слова и их заверения, кода они нас, нашу страну, няб...ли уже десятки раз? (То шо они это делали благодаря нашим манкуртам - яйценюкам, турчиновым, кличкам, парашенкам - мы этому живые свидетели)
А если завтра Китай накроет эту шоблу-**** своим каким-то ультиматумом? И эти рыхлые поросята обосрутся и громко заскулят?!
Все такие воЕны в газетных постах и комментах... Когда самому лично рисковать ничем не нужно и можно сточить шо попало, не вылазиючи из под тёплого, домашнего одеяла.
Так и сказали "Чем больше ты подмахиваешь Коломойскому, тем скорее Украина вступит в ЕС".
Лідери ЄС запевнили, що санкції ЄС проти РФ діятимуть до повернення Криму і Донбасу Україні. Так це відмінно! І якщо ще врахувати те що ..резидент ЗЕбіл - капітулянт буде на всіх зустрічах з фашистом )(уйлом пильно дивитися тому виродку в очі, і маніакально кричати про мир будь-якого цінною. Тоді все, наступить повний піzдец проклятій паРаші вона злякається і запанікує. І ці наші самі люті вороги окупанти в світі, вони негайно аж бігом повернуть тимчасово злочинно окуповану нашу святу, суверенну українську землю Криму і Донбасу і виплатять справедливу компесацію за цю криваву фашистську окупацію.