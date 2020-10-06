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Новини Справа Ярослава Дубневича
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Захисту Дубневича не вдалося повернути 90 млн грн застави - ВАКС залишив запобіжний захід без змін, - САП

Захисту Дубневича не вдалося повернути 90 млн грн застави - ВАКС залишив запобіжний захід без змін, - САП

Вищий антикорупційний суд відмовився змінити запобіжний захід народному депутату IX скликання, підозрюваному в заволодінні державними коштами в сумі понад 93 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання захисника про зміну запобіжного заходу, який було обрано народному депутату України 9 скликання, підозрюваному в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Таким чином, суд залишив без змін раніше обраний депутату запобіжний захід - заставу в розмірі 90 млн гривень", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що за версією слідства, цей народний депутат лобіював виділення коштів із бюджету ВАТ "Укрзалізниця" на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємств. Фінансові втрати від реалізації схеми проведення процедур відкритих торгів стрілочних переводів, запасних частин до них і комплектів роздільного скріплення згідно з матеріалами експертизи становили понад 93 млн гривень.

Захисту Дубневича не вдалося повернути 90 млн грн застави - ВАКС залишив запобіжний захід без змін, - САП 01

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Нагадаємо, у жовтні минулого року Верховна Рада дала згоду на зняття недоторканності з Ярослава Дубневича, його затримання та арешт.

31 жовтня народному депутату повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. А на початку листопада, він вийшов із СІЗО під заставу 90 млн грн.

Автор: 

Дубневич Ярослав (162) Антикорупційний суд ВАКС (1986)


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Дубневич это часом не тот патриот и торговый портнер, против которого не голосовала соевая фракция и бют?😷
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06.10.2020 21:49 Відповісти
 
 