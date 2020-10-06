Євросоюз принципово готовий приєднатися до Кримської платформи з деокупації півострова, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз принципово готовий приєднатися до ініціативи щодо формату міжнародної Кримської платформи.

Про це він розповів під час пресконференції в рамках 22-го саміту Україна-ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я радий, що Європейський Союз принципово готовий приєднатися до нашої ініціативи щодо формату "Кримська платформа", - зазначив Зеленський.

За його словами, на саміті детально обговорили регулярні порушення прав людини в Криму і залучення ЄС до захисту кримчан, які страждають від тимчасової окупації і політичних переслідувань.

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