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Євросоюз принципово готовий приєднатися до Кримської платформи з деокупації півострова, - Зеленський

Євросоюз принципово готовий приєднатися до Кримської платформи з деокупації півострова, - Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз принципово готовий приєднатися до ініціативи щодо формату міжнародної Кримської платформи.

Про це він розповів під час пресконференції в рамках 22-го саміту Україна-ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я радий, що Європейський Союз принципово готовий приєднатися до нашої ініціативи щодо формату "Кримська платформа", - зазначив Зеленський.

За його словами, на саміті детально обговорили регулярні порушення прав людини в Криму і залучення ЄС до захисту кримчан, які страждають від тимчасової окупації і політичних переслідувань.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24413) Крим (14192) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+6
И почему ЗЕ все время вещает то, чего Евросоюз не заявлял...
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06.10.2020 21:45 Відповісти
+3
Бо він іде по категорії "сільський дурник", якому можна заявоят все і всюди, лише в церкві матюкатися не можна. З таких дивкються тільки чужі. Свої не дивкються - звикли.
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06.10.2020 22:16 Відповісти
+2
А мені цікаво, на якому вокзалі є та Кримська платформа? Якщо серйозно, то як можна приєднатися до того, чого не існує. 😊
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07.10.2020 00:02 Відповісти
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Я теж..
))
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06.10.2020 21:43 Відповісти
И почему ЗЕ все время вещает то, чего Евросоюз не заявлял...
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06.10.2020 21:45 Відповісти
Бо він іде по категорії "сільський дурник", якому можна заявоят все і всюди, лише в церкві матюкатися не можна. З таких дивкються тільки чужі. Свої не дивкються - звикли.
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06.10.2020 22:16 Відповісти
Ишь, как Зеля церемониально замаршировал галопом по Европам...!
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06.10.2020 21:56 Відповісти
А мені цікаво, на якому вокзалі є та Кримська платформа? Якщо серйозно, то як можна приєднатися до того, чого не існує. 😊
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07.10.2020 00:02 Відповісти
КИП

Деятельность Крымской инновационной платформы направлена на объединение усилий партнеров Платформы в лице субъектов инновационной сферы на ускорение инновационного развития Республики Крым на основе создания благоприятных условий для их развития и обеспечения их расширенного воспроизводства.
...ссылку не дам,(прша) бо это не про Зелю, но всё, как у него...*)
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07.10.2020 00:11 Відповісти
ПральнА. Потрібно обговорити поступки та компроміси.
Організувати спільне використання криму.
Україна анулює санкції та знімає торгову і транспортну блокаду, подає воду, приймає закон про подвійне громадянство.
Росія залишає в криму воєнну базу до .020 року.
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06.10.2020 22:03 Відповісти
На балтик+ и каком-то там треугольнике это обсудить нельзя?
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06.10.2020 22:16 Відповісти
Вся це балабольство,причому від всіх.Московит звідти вже не вийде.Там вже повно приїхало жити з московщини і багато тисяч військових завезено.Хіба хтось буде бомбити Крим?
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06.10.2020 22:20 Відповісти
"Скажите, погромы будут? - Будуть, будуть" (c)
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06.10.2020 22:35 Відповісти
Все забыли про глубокие озабоченности, перед тем как присоединяться... Так Кто, к Чему, и Зачем будет присоединяться... Если точнее - присоединиться можно к чему и к кому угодно, а вот вопросы возникают: Цель присоединения?, Перспектива?, Политическая ответственность за результат? Кто из присоединившихся сможет ГАРАНТИРОВАТЬ решение ВСЕХ вопросов в КРАТЧАЙШЕЕ время? Или опять наращивать замороженные конфликты? А что потом?...
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06.10.2020 22:22 Відповісти
В настоящее время такие споры необходимо решать либо КРАТКО политически при помощи дипломатии с МГНОВЕННЫМ усилием ВСЕХ дем.стран, либо исключительно военным путем, если одна из стран хоть как то нарушила международные соглашения... А трактовку этих соглашений, которая позволяет нарушать нормы международного права и захватывать чужие территории - приписывать к международному терроризму со всеми ДЕЙСТВЕННЫМИ последствиями и САНКЦИЯМИ не только в отношении этой страны, но и в отношении НАСЕЛЕНИЯ этой страны, для наказания среды подкупных избирателей...
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06.10.2020 22:36 Відповісти
 
 