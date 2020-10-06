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Євросоюз принципово готовий приєднатися до Кримської платформи з деокупації півострова, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз принципово готовий приєднатися до ініціативи щодо формату міжнародної Кримської платформи.
Про це він розповів під час пресконференції в рамках 22-го саміту Україна-ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я радий, що Європейський Союз принципово готовий приєднатися до нашої ініціативи щодо формату "Кримська платформа", - зазначив Зеленський.
За його словами, на саміті детально обговорили регулярні порушення прав людини в Криму і залучення ЄС до захисту кримчан, які страждають від тимчасової окупації і політичних переслідувань.
Топ коментарі
+6 Герхард
показати весь коментар06.10.2020 21:45 Відповісти Посилання
+3 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар06.10.2020 22:16 Відповісти Посилання
+2 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар07.10.2020 00:02 Відповісти Посилання
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Деятельность Крымской инновационной платформы направлена на объединение усилий партнеров Платформы в лице субъектов инновационной сферы на ускорение инновационного развития Республики Крым на основе создания благоприятных условий для их развития и обеспечения их расширенного воспроизводства.
...ссылку не дам,(прша) бо это не про Зелю, но всё, как у него...*)
Організувати спільне використання криму.
Україна анулює санкції та знімає торгову і транспортну блокаду, подає воду, приймає закон про подвійне громадянство.
Росія залишає в криму воєнну базу до .020 року.