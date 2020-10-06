Команда "Укроборонпрому" працює в штатному режимі, відставка Абромавичуса була запланованою, - Найєм
Заступник гендиректора концерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм прокоментував відставку Айвараса Абромавичуса з посади генерального директора концерну.
Про це Найєм написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Вибачте, що без інтриг, скандалів та гучних заяв - в принципі як і має бути в оборонній компанії", - зазначив він.
За словами Найєма, у звільненні Абромавичуса "немає ніякої загадки".
"Як ви пам’ятаєте, Айварас прийшов на посаду Генерального директора перебуваючи у Наглядовій раді Концерну. І ні він сам, ні наша команда не приховували, що його перебування на виконавчій посаді є тимчасовим", - написав Найєм.
Команда концерну продовжує роботу і не збирається звільнятися, підкреслив він.
"Стратегія реформування Концерну залишається незмінною: ми рухаємось у бік корпоратизації та створення шести галузевих холдингів, що дасть можливість залучати прямі інвестиції. Наша найближча мета – прийняття Верховною радою відповідного законопроекту", - додав Найєм.
Новий гендиректор "Укроборонпрому" Ігор Фоменко, за його словами, працював у концерні з листопада 2019 року і довго обіймав посаду заступника гендиректора з питань виробництва.
"Ігор має величезний стаж та досвід роботи на виробництві, а також ступінь MBA в Institute of International Business Relations (Німеччина) та пройшов курси Executive Education в Harvard Business School та INSEAD", - зазначив Найєм.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сало потребляет?
🤣🤣
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ
11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП
Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ