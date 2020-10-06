УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10283 відвідувача онлайн
Новини
2 693 38

Команда "Укроборонпрому" працює в штатному режимі, відставка Абромавичуса була запланованою, - Найєм

Команда

Заступник гендиректора концерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм прокоментував відставку Айвараса Абромавичуса з посади генерального директора концерну.

Про це Найєм написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибачте, що без інтриг, скандалів та гучних заяв - в принципі як і має бути в оборонній компанії", - зазначив він.

За словами Найєма, у звільненні Абромавичуса "немає ніякої загадки".

"Як ви пам’ятаєте, Айварас прийшов на посаду Генерального директора перебуваючи у Наглядовій раді Концерну. І ні він сам, ні наша команда не приховували, що його перебування на виконавчій посаді є тимчасовим", - написав Найєм.

Команда концерну продовжує роботу і не збирається звільнятися, підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив Абромавичуса з поста гендиректора "Укроборонпрому" і призначив в.о. Фоменка, - указ

"Стратегія реформування Концерну залишається незмінною: ми рухаємось у бік корпоратизації та створення шести галузевих холдингів, що дасть можливість залучати прямі інвестиції. Наша найближча мета – прийняття Верховною радою відповідного законопроекту", - додав Найєм.

Новий гендиректор "Укроборонпрому" Ігор Фоменко, за його словами, працював у концерні з листопада 2019 року і довго обіймав посаду заступника гендиректора з питань виробництва.

"Ігор має величезний стаж та досвід роботи на виробництві, а також ступінь MBA в Institute of International Business Relations (Німеччина) та пройшов курси Executive Education в Harvard Business School та INSEAD", - зазначив Найєм.

Команда Укроборонпрому працює в штатному режимі, відставка Абромавичуса була запланованою, - Найєм 01
Команда Укроборонпрому працює в штатному режимі, відставка Абромавичуса була запланованою, - Найєм 02

Автор: 

відставка (1471) Найєм Мустафа (387) Укроборонпром (1739) Абромавичус Айварас (211)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
"Все нормально. Падаем..."
показати весь коментар
06.10.2020 21:47 Відповісти
+9
О морду нажрал, душман.
Сало потребляет?
показати весь коментар
06.10.2020 21:48 Відповісти
+8
Команда "Укроборонпрома" работает в штатном режиме, отставка Абромавичуса была запланированной, - Найем - Цензор.НЕТ 6700
показати весь коментар
06.10.2020 21:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Все нормально. Падаем..."
показати весь коментар
06.10.2020 21:47 Відповісти
О морду нажрал, душман.
Сало потребляет?
показати весь коментар
06.10.2020 21:48 Відповісти
Пуштун.Не зря стояли-да.😂
показати весь коментар
06.10.2020 22:08 Відповісти
Команда "Укроборонпрома" работает в штатном режиме, отставка Абромавичуса была запланированной, - Найем - Цензор.НЕТ 6700
показати весь коментар
06.10.2020 21:50 Відповісти
НАЕМники с военным обреза..образованием..
🤣🤣
показати весь коментар
06.10.2020 21:51 Відповісти
Вотети "антикоррупционеры", резко потерявшие голос как только всунули рыла в корыто, вызывают омерзение даже больше чем зеленая слизь
показати весь коментар
06.10.2020 21:56 Відповісти
Вот эти "антико-ко-ко-коррупционеры" топили, чтобы безвиз Украине не давали
показати весь коментар
07.10.2020 01:36 Відповісти
кто нами рулит....
показати весь коментар
06.10.2020 21:57 Відповісти
уже больше года-шуты, лакеи, умственно отсталые дебилы и т.д.
показати весь коментар
06.10.2020 22:04 Відповісти
Оборонка в предсмертном состоянии, а у них - "четкая цель".
показати весь коментар
06.10.2020 21:58 Відповісти
«Вы знаете, Шура, - зашептал Паниковский, - я очень уважаю Бендера, но я вам должен сказать: Бендер -осел! Ей-богу, жалкая, ничтожная личность!»©
показати весь коментар
06.10.2020 21:58 Відповісти
У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ

11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП

Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
показати весь коментар
06.10.2020 23:04 Відповісти
Не могу видеть НАйме и Лещенко живыми. Надеюсь весьма верноятно еще бует возможность принетсти им колорадские ленточки повязать на могилы.
показати весь коментар
06.10.2020 22:02 Відповісти
Повязать ленточки на могилы, вместо стопаря поставить зеркальце на нем из мела насыпать красиво десяток типа дорожек кокса, и обманок стодоларовых накидать вокруг накидать - вот это то, что реально заслужила эта парочка негодяев.
показати весь коментар
06.10.2020 22:16 Відповісти
А провести аудит в оборонпроме, слабо? Или ждать пока опять повторится история, как с Новаком из Польши?
показати весь коментар
06.10.2020 22:05 Відповісти
Давайте посмеемся Есть повод Руководителем Укроборо становится Наем !Летим в тарт тары Можно ожидать следующий шаг-руководителем жд дорог станет Серж
показати весь коментар
06.10.2020 22:06 Відповісти
Найем ,шакал запроданец 🤑 , коррупцию победил ?
показати весь коментар
06.10.2020 22:06 Відповісти
І падіння виробництва було заплановане, і криза теж, і навіть повалення Порошенка теж. І план цей має назву "Русско-імпер ький реванш".
показати весь коментар
06.10.2020 22:06 Відповісти
оу лысый пуштуний подал голос
показати весь коментар
06.10.2020 22:18 Відповісти
Афганці і інші керують різними підприємствами.І не кажіть,що це якийсь расизм.В нас є домінуючий етнос і саме він має керувати країною.
показати весь коментар
06.10.2020 22:23 Відповісти
Остается спросить лишь, почему тогда Укроборонпром проваливает все показатели работы? Что это за реформы, если работают хуже?
показати весь коментар
06.10.2020 22:33 Відповісти
Смотри выше мой пост.
показати весь коментар
06.10.2020 23:05 Відповісти
Об этом и речь.
показати весь коментар
07.10.2020 09:23 Відповісти
Бред, один говорит другому. Ни одного документа. Неназванный источник сообщил ТСН, что по тайным контрактам за покраску ларька было авансом заплачено 5 млрд грн/дол. Сколько был весь контракт???
показати весь коментар
06.10.2020 23:28 Відповісти
Режим штатный- бабло на карту!
показати весь коментар
06.10.2020 23:24 Відповісти
Это что за клоун, эксперт по оружию? За какой хер такие зарплаты?
показати весь коментар
06.10.2020 23:46 Відповісти
Верните суки свинарчуков !!!
показати весь коментар
06.10.2020 23:48 Відповісти
С 91 по сей день у власти одни шакалы, придурки и недодёпы и даже пороху это оказалось не по плечу одолеть ,он как бы лучший из этого всего говна ,но это не решило проблему
показати весь коментар
07.10.2020 00:22 Відповісти
Найем присосался к госкормушке не оторвешь.
показати весь коментар
07.10.2020 01:18 Відповісти
"В штатном режиме"? А куда-же делись сразу несколько заместителей Абромавичуса?
показати весь коментар
07.10.2020 05:58 Відповісти
Наэм став, а може він і був агентом чужих інтересів. Айвараса Абромавичус добре впакувався, він іноземець, але його наша влада поставила до керма оборонки, яка є конкурент західним і східним корпораціям виробникам зброї, тому Айваріс за методичкою, за рахунок податків зубожілих українців за заплату в 1,5 мльйони гривень в місяць, все розвалив і тепер, коли мавр зробив своє чорнге діло він може просто піти. Доки у руля України будуть креатури чужих інтересів то буде повна туфта і поразка. Де вони їх знаходять таких спеціалістив чи їм за борги підсовує МВФ?
показати весь коментар
07.10.2020 06:30 Відповісти
Ох як сильно сказав пуштун. Все в них нормально і ніяких проблем, що скоротили велику кількість спеціалістів і немає ракетних програм і немає замовлень для армії у воюючій країні. То при Порошенко вони базікали, а зараз їм роти позактивали мільйонними зарплатами грошей із бюджету і в них все добре.
показати весь коментар
07.10.2020 08:26 Відповісти
Знатно ему там в комментах напихали ))))
показати весь коментар
07.10.2020 09:42 Відповісти
На вопрос почему не ликвидирована и даже выросла задолженность по зарплате ответил, "динамика роста задолженности значительно снизилась" ))))))
показати весь коментар
07.10.2020 09:49 Відповісти
прикольно," непримеримый" борцун с коррупцией при делах и у хорошего корыта. а главное офигенный специалист по производству и разработке оружия. вот как надо устраиваться в жизни, свалил душман со своей страны и в чужой не хило пристроился. хитрожопость не порок, но большое свинситво
показати весь коментар
07.10.2020 11:30 Відповісти
 
 