Команда "Укроборонпрому" працює в штатному режимі, відставка Абромавичуса була запланованою, - Найєм

Заступник гендиректора концерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм прокоментував відставку Айвараса Абромавичуса з посади генерального директора концерну.

Про це Найєм написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибачте, що без інтриг, скандалів та гучних заяв - в принципі як і має бути в оборонній компанії", - зазначив він.

За словами Найєма, у звільненні Абромавичуса "немає ніякої загадки".

"Як ви пам’ятаєте, Айварас прийшов на посаду Генерального директора перебуваючи у Наглядовій раді Концерну. І ні він сам, ні наша команда не приховували, що його перебування на виконавчій посаді є тимчасовим", - написав Найєм.

Команда концерну продовжує роботу і не збирається звільнятися, підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив Абромавичуса з поста гендиректора "Укроборонпрому" і призначив в.о. Фоменка, - указ

"Стратегія реформування Концерну залишається незмінною: ми рухаємось у бік корпоратизації та створення шести галузевих холдингів, що дасть можливість залучати прямі інвестиції. Наша найближча мета – прийняття Верховною радою відповідного законопроекту", - додав Найєм.

Новий гендиректор "Укроборонпрому" Ігор Фоменко, за його словами, працював у концерні з листопада 2019 року і довго обіймав посаду заступника гендиректора з питань виробництва.

"Ігор має величезний стаж та досвід роботи на виробництві, а також ступінь MBA в Institute of International Business Relations (Німеччина) та пройшов курси Executive Education в Harvard Business School та INSEAD", - зазначив Найєм.



