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ЄСПЛ просить Туреччину та інші залучені в конфлікт в Нагірному Карабасі держави не здійснювати дій проти цивільного населення

ЄСПЛ просить Туреччину та інші залучені в конфлікт в Нагірному Карабасі держави не здійснювати дій проти цивільного населення

Європейський суд з прав людини закликав усі сторони, залучені в конфлікт у Нагірному Карабаху, утриматися від дій, які можуть загрожувати цивільному населенню.

Про це йдеться в рішенні ЄСПЛ на запит Вірменії проти Туреччини щодо запровадження відносно Анкари тимчасових заходів з метою запобігання порушенням Європейської конвенції з прав людини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Беручи до уваги ескалацію конфлікту, суд вирішив знову застосувати правило 39. Нині він закликає усі держави, які прямо або не прямо втягнуті до конфлікту, включаючи Туреччину, утриматися від дій, які можуть порушувати за Конвенцією права цивільних", - заявили у ЄСПЛ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через обстріли в Нагірному Карабасі є жертви серед мирного населення. ВIДЕО

Суд також закликав усі сторони дотримуватися зобов'язань за Європейською конвенцією з прав людини.

Нагадаємо, Вірменія подала клопотання до ЄСПЛ проти Туреччини 4 жовтня. Це другий її запит. На перший Суд ухвалив аналогічне рішення, у якому закликав Вірменію і Азербайджан утриматися від дій, які несуть загрозу для цивільного населення.

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Туреччина (3630) Європейський суд з пр... (453)


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Топ коментарі
+7
Что мешает ЕСПЧ выяснить кто конкретно сознательно подвергает обстрелам гражданские обьекты? Сегодня советник Пашиняна в интервью телеканалу Россия1, открыто заявил что будут обстреливатся гражданские обьекты в тылу Азербайджана, для создания там паники среди мирного населения. С 27сен по 5окт в результате обстрелов армянами гражданских обьектов в тылу Азербайджана, было убито 27 и ранено 143 гражданских лиц. Повреждено и разрушено 163 жилых здания. Пусть ЕСПЧ проверит эти факты. Это ведь их работа?
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06.10.2020 22:08 Відповісти
+6
Это работа прокурора международного уголовного суда.Европа прогнила и продала все свои принципы и ценности за вонючий газ и грязные кровавые деньги.
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06.10.2020 22:11 Відповісти
+5
А в Сирии уже призывали или нет еще?
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06.10.2020 22:03 Відповісти
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Хто армию кормит и содержит, тот и выгребает результат...
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06.10.2020 22:00 Відповісти
При диктаторе ердогане Турции не видеть Европы. Просрал всё что сделал Ататюрк.
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06.10.2020 22:03 Відповісти
Нахрен ему та Европа?
Германию он вертит на одном месте и хватит.
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06.10.2020 22:06 Відповісти
Не все так однозначно.
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06.10.2020 22:17 Відповісти
А в Сирии уже призывали или нет еще?
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06.10.2020 22:03 Відповісти
Бред какой то. Мало того, что Турция не сторона конфликта, но и Армения тоже не сторона. А пусть ЕСПЧ такое же предписание РФ вынесет.
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06.10.2020 22:05 Відповісти
Это написал от себя Бутусов. Это что, проверенная информация? Это его личное мнение. Что ЕСПЧ руководствуется мнением главреда?. А вот то, что Армения отозвала посла из Израиля, основного и многолетнего поставщика боевых дронов Азербайджану-факт. Чего же на Израиль не подали?
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06.10.2020 22:37 Відповісти
Армения не сторона конфликта?
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06.10.2020 22:18 Відповісти
Некий комментатор vismavista выше.
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06.10.2020 22:38 Відповісти
Официально нет. Официально, войск Армении на территории НК-нет. И Армения всячески будет отхрещиватся от этого признания. Пока война идет на международно признанной территории Азербайджана. Где последний воюет с войсками непризнаной НКР
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06.10.2020 22:43 Відповісти
Вы что-то путаете. Это так на Донбассе с войсками РФ.
Войска же Армении в НК присутствуют совершенно открыто.
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06.10.2020 22:49 Відповісти
Я ничего не путаю. Физически присутствуют. Но официально-это войска НКР. Еще раз. Военные действия на ведутся пока ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА территории международно признанной (4 резолюции СБ ООН) территории Азербайджана. Как только прозвучит официально-Армания вводит войска на территорию Азербайджана, для Армении откроется два новых фронта:-на юге с Турцией, на севере еще фронт с Азербайджаном. И никакое ОДКБ не впишется. На Армению не нападали, она САМА вошла на чужие земли.
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06.10.2020 22:58 Відповісти
Но Армения ведь публикует заявления "армия Армении уничтожила хренадцать единиц беспилотников и бронетехники". С территории Армении?
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06.10.2020 23:41 Відповісти
Мало ли кто что публикует. Вон и Пашинян выступает. Никто не хочет перейти грань "официального" неприсутствия Армении. Никто в Армении не хочет ракетных обстрелов Еревана, которые можно усторить как дважды два. И Алиев не хочет ракетных обстрелов Баку и нефтепромыслов. И Турция не хочет быть официально вовлеченной( а придется вписываться за Нахичевань) и также не хочет обстрелов своей территории. Все играют в игру под условным названием "только Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана). Поэтому обстрел Гянжи, с жертвами населения официально берет на себя армия НК, а не Армении, все прикидываются дурачками и соглашаются..
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06.10.2020 23:56 Відповісти
Офигеть "Мало ли кто что публикует" от официальных источников.
Нет никакого "официального неприсутствия" Армении в Арцахе.
А что Армения не хочет ракетных обстрелов Еревана, их не будет.
Это застарелый конфликт со своим статус-кво, и война идет вокруг этого статуса.
Никто не будет бомбить Ереван и Баку, потому что это бессмысленно.
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07.10.2020 00:18 Відповісти
Перечитай все "источники". Там нигде не будет указано про"вооруженные силы Армении". А впрочем-думай как хочешь.
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07.10.2020 09:19 Відповісти
Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что вооруженные силы Азербайджана начали крупномасштабное наступление в Нагорном Карабахе.

Источник: Ованнисян в Facebook

Детали: По его словам, Азербайджан начал наступление на участках долины реки Аракс и Матагис-Талыш в Карабахе, указано в сообщении. Ованнисян уверяет, что армия обороны Карабаха успешно противостоит нападениям.
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07.10.2020 00:01 Відповісти
Рашисты 7 лет заваливают Украину (Крым , Луганск , Донецк) оружием ! Толку от ваших призывов
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06.10.2020 22:23 Відповісти
Это не призывы. Это сарказм.
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06.10.2020 22:44 Відповісти
Ясно, что Путин и Кремль предали Армению. Теперь Армении нужно хорошо подумать куда им идти. А идти надо в Европу от паРашки толку никакого
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06.10.2020 22:07 Відповісти
У Армении остался один друг - Иран.
Пусть присоединится.
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06.10.2020 22:22 Відповісти
от импотентной Европы тоже толку мало. Не могут сбрендившего диктатора Эрдогана приструнить.
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07.10.2020 00:52 Відповісти
Что мешает ЕСПЧ выяснить кто конкретно сознательно подвергает обстрелам гражданские обьекты? Сегодня советник Пашиняна в интервью телеканалу Россия1, открыто заявил что будут обстреливатся гражданские обьекты в тылу Азербайджана, для создания там паники среди мирного населения. С 27сен по 5окт в результате обстрелов армянами гражданских обьектов в тылу Азербайджана, было убито 27 и ранено 143 гражданских лиц. Повреждено и разрушено 163 жилых здания. Пусть ЕСПЧ проверит эти факты. Это ведь их работа?
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06.10.2020 22:08 Відповісти
Это работа прокурора международного уголовного суда.Европа прогнила и продала все свои принципы и ценности за вонючий газ и грязные кровавые деньги.
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06.10.2020 22:11 Відповісти
Айзербайджан на весь мир уже обделался, обстреливая гражданские объекты в Карабахе, даже ранив 2 французских журналистов. Так что про "обстрелы гражданских объектов" вам лучше молчать в тряпочку.
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07.10.2020 00:53 Відповісти
Пример Украина !
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06.10.2020 22:26 Відповісти
Цей ЄСПЧ, що з глузду з"їхав? Захищають агресора. Позбавляють країну права на самозахист
Тим більше до чого тут Турція? Вона, взагалі, не сторона. Зброю продавала? Так і РФ з Ізраїлем. Маразм якись.
P.S.І тому іще раз згадую? як Порошенко з командою подолав цей маразм і заручився підтримкою
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06.10.2020 22:36 Відповісти
А причем здесь Турция, ихтамнет!
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06.10.2020 22:48 Відповісти
Саме ціково, що Байрактари - високоточна зброя вибіркового застосування, за цю зброю і "просять" Турцію, а Кремль за системи залпового вогню по площам і касетні ********** - ні.
Ні чорта не розумію
Логіка відсутня, що до ЄСПЧ, що до Канади
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06.10.2020 22:53 Відповісти
Думаю, Ердоган дасть гідну відповідь
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06.10.2020 23:12 Відповісти
да, примерно как Ъйло. Два брата-близнеца, оба сбрендившие диктаторы которых ждет Гаага.
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07.10.2020 00:54 Відповісти
 
 