ЄСПЛ просить Туреччину та інші залучені в конфлікт в Нагірному Карабасі держави не здійснювати дій проти цивільного населення

Європейський суд з прав людини закликав усі сторони, залучені в конфлікт у Нагірному Карабаху, утриматися від дій, які можуть загрожувати цивільному населенню.

Про це йдеться в рішенні ЄСПЛ на запит Вірменії проти Туреччини щодо запровадження відносно Анкари тимчасових заходів з метою запобігання порушенням Європейської конвенції з прав людини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Беручи до уваги ескалацію конфлікту, суд вирішив знову застосувати правило 39. Нині він закликає усі держави, які прямо або не прямо втягнуті до конфлікту, включаючи Туреччину, утриматися від дій, які можуть порушувати за Конвенцією права цивільних", - заявили у ЄСПЛ.

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Суд також закликав усі сторони дотримуватися зобов'язань за Європейською конвенцією з прав людини.

Нагадаємо, Вірменія подала клопотання до ЄСПЛ проти Туреччини 4 жовтня. Це другий її запит. На перший Суд ухвалив аналогічне рішення, у якому закликав Вірменію і Азербайджан утриматися від дій, які несуть загрозу для цивільного населення.