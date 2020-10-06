ЄСПЛ просить Туреччину та інші залучені в конфлікт в Нагірному Карабасі держави не здійснювати дій проти цивільного населення
Європейський суд з прав людини закликав усі сторони, залучені в конфлікт у Нагірному Карабаху, утриматися від дій, які можуть загрожувати цивільному населенню.
Про це йдеться в рішенні ЄСПЛ на запит Вірменії проти Туреччини щодо запровадження відносно Анкари тимчасових заходів з метою запобігання порушенням Європейської конвенції з прав людини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Беручи до уваги ескалацію конфлікту, суд вирішив знову застосувати правило 39. Нині він закликає усі держави, які прямо або не прямо втягнуті до конфлікту, включаючи Туреччину, утриматися від дій, які можуть порушувати за Конвенцією права цивільних", - заявили у ЄСПЛ.
Суд також закликав усі сторони дотримуватися зобов'язань за Європейською конвенцією з прав людини.
Нагадаємо, Вірменія подала клопотання до ЄСПЛ проти Туреччини 4 жовтня. Це другий її запит. На перший Суд ухвалив аналогічне рішення, у якому закликав Вірменію і Азербайджан утриматися від дій, які несуть загрозу для цивільного населення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Германию он вертит на одном месте и хватит.
Войска же Армении в НК присутствуют совершенно открыто.
Нет никакого "официального неприсутствия" Армении в Арцахе.
А что Армения не хочет ракетных обстрелов Еревана, их не будет.
Это застарелый конфликт со своим статус-кво, и война идет вокруг этого статуса.
Никто не будет бомбить Ереван и Баку, потому что это бессмысленно.
Источник: Ованнисян в Facebook
Детали: По его словам, Азербайджан начал наступление на участках долины реки Аракс и Матагис-Талыш в Карабахе, указано в сообщении. Ованнисян уверяет, что армия обороны Карабаха успешно противостоит нападениям.
Пусть присоединится.
Тим більше до чого тут Турція? Вона, взагалі, не сторона. Зброю продавала? Так і РФ з Ізраїлем. Маразм якись.
P.S.І тому іще раз згадую? як Порошенко з командою подолав цей маразм і заручився підтримкою
Ні чорта не розумію
Логіка відсутня, що до ЄСПЧ, що до Канади