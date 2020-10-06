Тіхановська - Меркель: Протести в Білорусі - це не боротьба проти Росії чи за Європу
Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська зустрілася з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Про зустріч пресслужба Тіхановської розповіла в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Світлана підкреслила, що протести в Білорусі - це не боротьба проти Росії чи Європи, це наслідок внутрішньобілоруського кризи. І головна мета народу зараз - нові вибори. Важливо, щоб вони були проведені найближчим часом, оскільки 26 років народ жив під тиском - і терпіти його більше не має наміру", - сказано в повідомленні.
Тіхановська додала, що "білоруський народ також очікує інвестиційної підтримки, допомогу незалежним медіа і громадським організаціям - для подолання наслідків кризи".
Повідомляється, що зустріч тривала 45 хвилин. Тіхановська подарувала Меркель біло-червоно-білу парасольку і книгу "Країна Білорусь" у німецькому перекладі.
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вы для начала перестаньте быть рабами - т.е. стоять раком перед вашим картофельным хозяином
а до того у вас даже шанса на что-то иное ,чем сейчас, не будет!
ты тупо не понимаешь, какие критерии у европейцев
причем клинический
2. бульбафюрер с 1994 г. несколько раз конституцию переписал
не знал? твои проблемы, бот
и луну с неба точно так же легко достали
российские флаги у вас в восточных областях были бы, если бы у вас революция победила и взяла курс на европу
но до этого у вас... как до луны
ты тяжко бредишь
какой коммунизм, идиот?
у ябатек с этим все в порядке
А во-вторых. Мне тоже очень многое, что происходит в Украине и с Украиной в последние полтора года понятно не очень. И часто, глядя на то, куда всё это катится, возникает вопрос: а ради чего тысячи и тысячи лучших сыновей и дочерей Украины положили свои жизни? Какой в этом был смысл?
Но я объясняю это себе тем, что я, видимо, будучи иностранкой, возможно, не до конца понимаю, что там у вас происходит. В отличии от любого украинца, лучше нас знающего, что происходит у нас.
Всё, что Вы написали, абсолютно мимо. И как бы несговорчивый Рыгорыч сговорчивее вокзальной шалавы, и Света не совсем то, что о ней пишут в украинском сегменте по заказу того же Пыни.
А объяснять что-то украинцам - нет смысла. Столько грязи о своей стране и своем народе как последние два месяца тут, я даже от рассеян не слышала.
И ведь абсолютно не глупый человек! Я бы даже сказала, думающий человек. Жаль...
Лучшее -- враг хорошего...
Желаю беларусам, шо б им побыстрей Голову колгоспу из Москвы поменяли -- тихо-мирно.
...впрочем, и без меня там догадаются, как восстановить неперестраиваемое и открыть границы -- я по своей Минчаночке соскучился ...*)
2. прогноз для Украины как раз благоприятен, общая динамика позитивна
просто легкого пути никто и не обещал
Она действительно олицетворяет мечты и чаянья большинства беларусов.
Чегой-то она дура? -- ...жалкий плод любви несчастной -- это да. *)
...возбухають иногда, так: Демократия лишь укрепляет наш родной крепостнический строй. (с)
Сябры пытаются самоутвердится за счет замены Луки, Лука самоутверждается за счет прогибания сябров.
Победит тот, у кого это лучше получится. И походу не стоит им мешать.
Не дай бог, шо б эта беспартийная, безыдейная, экономически и политически безграмотная масса, до власти дорвалась.
Нет у них Лидеров и Политиков национальной ориентации!
...все лайно крім сечі...
просто нынешний надоел
и все
...
ну понятно же, что сами вы, без помощи Запада, - обосрались
и во т теперь, вместо того, чтобы бить себя пяткой в грудь и вопить "Беларусь - это Европа", это убожество требует инвестиций... в лукашенковскую Белоруссию!
Понятно было уже через неделю, что ничего у цветочноголовых не выйдет. Только дискредитация народного протеста как такового.
Поскорее бы уже Лука все это в асфальт закатал, чтобы больше про них не слышать. Все равно эти импотентные бестолочи - пустоцветы, ничего ценного Белоруссии не дали бы (глупость про замену одного хозяина на доугого даже не комментирую).
иди лижи жопу твоему картофельному господину - это у вас, рабов белорусских, хорошо получается
2. Чому інші екс-кандидати не їздять ? Їх же кілька було ?
3. За чиї гроші дама вояжує (хто спонсорує), хто домовляється про зустрічі з главами держав, подаруночки прі-зі-дєнтці підганяє ?