Тіхановська - Меркель: Протести в Білорусі - це не боротьба проти Росії чи за Європу

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська зустрілася з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про зустріч пресслужба Тіхановської розповіла в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Світлана підкреслила, що протести в Білорусі - це не боротьба проти Росії чи Європи, це наслідок внутрішньобілоруського кризи. І головна мета народу зараз - нові вибори. Важливо, щоб вони були проведені найближчим часом, оскільки 26 років народ жив під тиском - і терпіти його більше не має наміру", - сказано в повідомленні.

Тіхановська додала, що "білоруський народ також очікує інвестиційної підтримки, допомогу незалежним медіа і громадським організаціям - для подолання наслідків кризи".

Повідомляється, що зустріч тривала 45 хвилин. Тіхановська подарувала Меркель біло-червоно-білу парасольку і книгу "Країна Білорусь" у німецькому перекладі.

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