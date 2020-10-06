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Новини Окуповані території
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Рада в грудні може пролонгувати закон про "особливий статус" ОРДЛО, - Разумков

Рада в грудні може пролонгувати закон про

Верховна Рада за потреби може до кінця 2020 року продовжити чинність закону щодо "особливого статусу" окремих районів Донецької та Луганської областей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Альтернативних законопроєктів, які б урегульовували це питання, станом на сьогодні у Верховній Раді не розглядалося. Якщо буде необхідно, якщо не відбудуться додаткові зустрічі та не будуть напрацьовані інші варіанти виходу з цієї ситуації або не буде запропоновано інших законодавчих ініціатив від народних депутатів, від Президента України щодо врегулювання аспектів управління частиною Донецької та Луганської області, то скоріше за все, буде прийматися рішення щодо продовження дії цього закону – так, як і минулого року, як і раніше. І це відбудеться, я думаю, ближче до кінця року, виходячи з необхідності", - сказав голова парламенту.

При цьому на уточнювальне запитання, чи може це відбутися у грудні, спікер відповів ствердно.

Читайте також: На порядку денному ВР немає постанови про місцеві вибори, яка може поставити під сумнів їхню легітимність, - Разумков

Автор: 

статус (125) Донбас (22358) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+6
Пройшло вже 6 років з часу окупації, який на. може бути статус.
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06.10.2020 22:09 Відповісти
+6
чем они такие особые и особенее нпример за закарпатье или харьковскую область из за того что захватили кацапы и хотят боевики и поэтому исполнить хотелку ихнию ?
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06.10.2020 22:12 Відповісти
+5
Рада в грудні може пролонгувати закон про "особливий статус" ОРДЛО, - Разумков - Цензор.НЕТ 9727
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06.10.2020 22:21 Відповісти
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Пройшло вже 6 років з часу окупації, який на. може бути статус.
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06.10.2020 22:09 Відповісти
А що така інтрига? 😊 Ясний пень, що пролонгує. 😁
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06.10.2020 22:10 Відповісти
Коли подадуть в міжнародний суд скаргу щодо відшкодування збитків за окупацію Донбасу? Росіяни мають заплатити за вбивства та окупацію!
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06.10.2020 22:11 Відповісти
Рада в грудні може пролонгувати закон про "особливий статус" ОРДЛО, - Разумков - Цензор.НЕТ 690

Передайте хтось недоношеному мамою рімою шо готелі прибутки приносять,а не збитки....
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06.10.2020 22:26 Відповісти
чем они такие особые и особенее нпример за закарпатье или харьковскую область из за того что захватили кацапы и хотят боевики и поэтому исполнить хотелку ихнию ?
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06.10.2020 22:12 Відповісти
Оттягивать или "пролонгировать" свой " конец"..
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06.10.2020 22:15 Відповісти
Рада в грудні може пролонгувати закон про "особливий статус" ОРДЛО, - Разумков - Цензор.НЕТ 9727
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06.10.2020 22:21 Відповісти
Рада в декабре может пролонгировать закон об "особом статусе" ОРДЛО, - Разумков

========================
може вже назвемо не ордло ,а тимчасово окуповані території?
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06.10.2020 22:33 Відповісти
может пролонгировать /а может и не пролонгировать.Хрен её, эту Раду, знает. Философствует барыга. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
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06.10.2020 22:42 Відповісти
Что за хрень "особый статус" ОРДЛО? Чем особые донецкие урки и мокши? С ними правильно только ПНХ. Они же враги Украины и троянский конь рашенфашистов, все же это понимают и все равно виляют между струйками.
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06.10.2020 23:00 Відповісти
Особый статус с самого начала был ошибкой.
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07.10.2020 08:12 Відповісти
Так ви ж падлюки кричали з піною на губах і стукали себе в груди своїми зрадницькими кулачками - що це дуже поганий закон прийняла попередня влада і мудрєйший нарід скинув ту владу. То де ваш мудріший закон? Який їм особливий статус? Час змінився і вони не можуть нам нав*язувати своє. На юх їх і статус. Особливий статус має бути в Дніпрі (найбільше загинули, захищаючи цю країну, щоб малороси роздавали землі), Львові, Києві,Тернополі, і Полтаві. Можна подумати і за інші області, наприклад Вінниця, спецназ якої спас Харків, затримавши там "ХНР"рівців, бо всі місцеві поліцаї пішли на бік ворога. А даунбас має бути закритою зоною без права голосувати і бути обраними не менше, як 10 років і тільки після здання іспитів на знання історії України і мови.
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07.10.2020 08:51 Відповісти
+100500!! однозначно!!
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07.10.2020 11:22 Відповісти
ничего удивительного, страной правят зеленые дегенераты.как по мне, досрочные всей зеленой шобле!!!
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07.10.2020 11:24 Відповісти
 
 