Рада в грудні може пролонгувати закон про "особливий статус" ОРДЛО, - Разумков

Верховна Рада за потреби може до кінця 2020 року продовжити чинність закону щодо "особливого статусу" окремих районів Донецької та Луганської областей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Альтернативних законопроєктів, які б урегульовували це питання, станом на сьогодні у Верховній Раді не розглядалося. Якщо буде необхідно, якщо не відбудуться додаткові зустрічі та не будуть напрацьовані інші варіанти виходу з цієї ситуації або не буде запропоновано інших законодавчих ініціатив від народних депутатів, від Президента України щодо врегулювання аспектів управління частиною Донецької та Луганської області, то скоріше за все, буде прийматися рішення щодо продовження дії цього закону – так, як і минулого року, як і раніше. І це відбудеться, я думаю, ближче до кінця року, виходячи з необхідності", - сказав голова парламенту.

При цьому на уточнювальне запитання, чи може це відбутися у грудні, спікер відповів ствердно.

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