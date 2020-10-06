Катастрофа Ан-26: Олександра Скочкова - сина штурмана збитого над Луганськом у 2014-му Іл-76 - поховають поруч із батьком

Загиблого під час падіння Ан-26 під Чугуєвом курсанта Олександра Скочкова поховають у Мелітополі поруч із батьком. Штурман Ігор Скочков загинув у 2014 році під час авіакатастрофи літака Іл-74 на Луганщині.

Похорон Скочкова-молодшого пройдуть 7 жовтня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Він був гідним льотчиком, щирим, добрим, справедливим. Насті (сестрі. - Ред.) він замінив батька. Я просто не знаю... Його батько теж був таким. Він був гідним свого батька", - сказала Оксана Скочкова.

У Скочкова-молодшого залишилися мама, сестра і старенькі дідусь із бабусею. Востаннє вони бачили онука, коли курсант приїжджав додому у відпустку.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.