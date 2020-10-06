Україна приєднуватиметься до санкцій проти Росії, які введуть за отруєння Навального, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський не виключає приєднання України до можливих міжнародних санкцій проти РФ у відповідь на отруєння Олексія Навального - у разі оприлюднення деталей справи.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції в рамках 22-го саміту Україна-ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я ще не бачив деталей цієї справи (щодо Навального - ред.). Я б хотів, щоб ми почули оприлюднені деталі від німецької сторони, насамперед. І тоді вже Україна, я впевнений, братиме участь у санкціях наших міжнародних партнерів", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, 2 вересня влада Німеччини з посиланням на лабораторію бундесверу оголосила про те, що в організмі Навального виявлено сліди отрути з групи "Новачок", про яку стало відомо після отруєння у Великій Британії ексспівробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в березні 2018 року. Відповідальність за замах на Скрипалів британська влада поклала на Росію. У Москві відкидають ці звинувачення.

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