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Новини Санкції проти Росії
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Україна приєднуватиметься до санкцій проти Росії, які введуть за отруєння Навального, - Зеленський

Україна приєднуватиметься до санкцій проти Росії, які введуть за отруєння Навального, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський не виключає приєднання України до можливих міжнародних санкцій проти РФ у відповідь на отруєння Олексія Навального - у разі оприлюднення деталей справи.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції в рамках 22-го саміту Україна-ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я ще не бачив деталей цієї справи (щодо Навального - ред.). Я б хотів, щоб ми почули оприлюднені деталі від німецької сторони, насамперед. І тоді вже Україна, я впевнений, братиме участь у санкціях наших міжнародних партнерів", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, 2 вересня влада Німеччини з посиланням на лабораторію бундесверу оголосила про те, що в організмі Навального виявлено сліди отрути з групи "Новачок", про яку стало відомо після отруєння у Великій Британії ексспівробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в березні 2018 року. Відповідальність за замах на Скрипалів британська влада поклала на Росію. У Москві відкидають ці звинувачення.

Читайте також: Навального отруїли бойовою отруйною речовиною - Організація захисту від хімічної зброї

Автор: 

санкції (12159) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+7
Тормоз! А якби не отруїли Навального?
Є Крим є Лугандон, санкції можна вводити після кожного рашинського пострілу. А не обнуляти "прєкращєніє огня".
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06.10.2020 23:20 Відповісти
+5
Україна приєднуватиметься до санкцій проти Росії, які введуть за отруєння Навального, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7458
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06.10.2020 23:23 Відповісти
+5
Да ты чее? А знаешь сколько в Украине расейского бизнеса? Новинского, Дерипаски, и прочего дерьма. Один Медведчук чего стоит, правда при нынешней власти им нечего боятся, но все меняется...
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06.10.2020 23:31 Відповісти
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Тормоз! А якби не отруїли Навального?
Є Крим є Лугандон, санкції можна вводити після кожного рашинського пострілу. А не обнуляти "прєкращєніє огня".
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06.10.2020 23:20 Відповісти
Украинские санкции для россии,что комар на жопе у слона.
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06.10.2020 23:27 Відповісти
Да ты чее? А знаешь сколько в Украине расейского бизнеса? Новинского, Дерипаски, и прочего дерьма. Один Медведчук чего стоит, правда при нынешней власти им нечего боятся, но все меняется...
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06.10.2020 23:31 Відповісти
Да во всем том бизнесе, большая половина Рады в соучредителях числится,и Зеленский в том числе.
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06.10.2020 23:32 Відповісти
Пока числится, а потом опа... И висит на столбе, это Украина...
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06.10.2020 23:34 Відповісти
Хорошо- бы ! Справедливость должна восторжествовать
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07.10.2020 00:10 Відповісти
"Я еще не видел детали этого дела"
...данный механизм состоит всего из двух деталей:
Украина будет присоединяться к санкциям против России, которые введутся за отравление Навального, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7552
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06.10.2020 23:20 Відповісти
Звиздишь,как всегда! Мертвечук с дьрьмаком тебе не позволят!
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06.10.2020 23:21 Відповісти
Отримав дозвіл від *****?
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06.10.2020 23:22 Відповісти
Україна приєднуватиметься до санкцій проти Росії, які введуть за отруєння Навального, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7458
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06.10.2020 23:23 Відповісти
В брутерРот...
Типа Ющера..
ІМХО..))
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06.10.2020 23:24 Відповісти
Смелый мальчик однако! А по жопе от Владимира Владимировича за непослушание?
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06.10.2020 23:25 Відповісти
То еще полбеды, а вот если "верный пехотинец" пригрозит. Снова на колени, извиняться?
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07.10.2020 07:04 Відповісти
Тю... Треба подивитись тільки в ясні очі *****, і зрозуміти, що таку "опозицію" не травлять. Це ж не Литвиненко або Нємцов.
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06.10.2020 23:26 Відповісти
Уже есть заключение международной организации По запрету хим оружия, но он его не видел...
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06.10.2020 23:32 Відповісти
Ого ,это слова не мальчика ,но мужа ...
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06.10.2020 23:33 Відповісти
« Янелох42» и «не дурачек какой-то «
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07.10.2020 00:13 Відповісти
Падал прошлогодний снег..
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06.10.2020 23:33 Відповісти
Куда оно лезет? Куда? Это как к слонихе прилетал комар на свидание!
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06.10.2020 23:40 Відповісти
Вы доиграетесь: Зеленский предупредил путина и лукашенко - Politico

Политолог Дмитрий Корнейчук так https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__tn__=%2CdC-R1.g-R&eid=ARDn2lIn6Fz1qNT4fgk4SCMSWRFevdAO_yBJa7FR5AxRDFvTVolOpqo_Z99PpktJmeoT7qTQtwey5OjQ&hc_ref=ARQiMTFqA-B8hNPMAuOolzqgZQ9r_a-L0hRnJB1Ua_roExwThgfIp0MNpy9H5iKTOjc&fref=nf прокомментировал сегодня в Фейсбуке эту статью:
«Баловство закончилось. На арене цирка появляется Зеленский-патриот.
Как заявил Зеленский в интервью американским СМИ, он недоволен «минским форматом», а Путин - хочет вернуть назад СССР. Слова не мальчика, а мужа. Украина может спать спокойно. Нами правит «зелёный Батя» ».
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06.10.2020 23:48 Відповісти
Хватит, уже был один "Батя", но "отправился" в Ростов.
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07.10.2020 07:07 Відповісти
. Кто хочет, объявляет санкции, кто не хочет - не объявляет... совершенно распустились.
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07.10.2020 01:24 Відповісти
правильно.
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07.10.2020 04:26 Відповісти
І чому я не здивований....
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07.10.2020 05:51 Відповісти
"Не исключает"? Йому мало офіційної заяви Берліна?
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07.10.2020 10:43 Відповісти
У этого наваленого репа такая как у ашалелого шизика
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18.02.2021 14:58 Відповісти
 
 