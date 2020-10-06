Україна приєднуватиметься до санкцій проти Росії, які введуть за отруєння Навального, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський не виключає приєднання України до можливих міжнародних санкцій проти РФ у відповідь на отруєння Олексія Навального - у разі оприлюднення деталей справи.
Про це Зеленський заявив під час пресконференції в рамках 22-го саміту Україна-ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я ще не бачив деталей цієї справи (щодо Навального - ред.). Я б хотів, щоб ми почули оприлюднені деталі від німецької сторони, насамперед. І тоді вже Україна, я впевнений, братиме участь у санкціях наших міжнародних партнерів", - сказав Зеленський.
Як повідомлялося, 2 вересня влада Німеччини з посиланням на лабораторію бундесверу оголосила про те, що в організмі Навального виявлено сліди отрути з групи "Новачок", про яку стало відомо після отруєння у Великій Британії ексспівробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в березні 2018 року. Відповідальність за замах на Скрипалів британська влада поклала на Росію. У Москві відкидають ці звинувачення.
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Є Крим є Лугандон, санкції можна вводити після кожного рашинського пострілу. А не обнуляти "прєкращєніє огня".
...данный механизм состоит всего из двух деталей:
Типа Ющера..
ІМХО..))
Политолог Дмитрий Корнейчук так https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__tn__=%2CdC-R1.g-R&eid=ARDn2lIn6Fz1qNT4fgk4SCMSWRFevdAO_yBJa7FR5AxRDFvTVolOpqo_Z99PpktJmeoT7qTQtwey5OjQ&hc_ref=ARQiMTFqA-B8hNPMAuOolzqgZQ9r_a-L0hRnJB1Ua_roExwThgfIp0MNpy9H5iKTOjc&fref=nf прокомментировал сегодня в Фейсбуке эту статью:
«Баловство закончилось. На арене цирка появляется Зеленский-патриот.
Как заявил Зеленский в интервью американским СМИ, он недоволен «минским форматом», а Путин - хочет вернуть назад СССР. Слова не мальчика, а мужа. Украина может спать спокойно. Нами правит «зелёный Батя» ».