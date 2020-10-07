У парламенті Киргизстану спростували призначення нового прем'єра з опозиції - поки що його лише представлено

Новий спікер парламенту Киргизстану Миктибек Абдилдаєв заявив, що опозиціонера Садіра Жапарова ще не призначили главою уряду. Парламент лише представив його кандидатуру на цю посаду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство 24.kg.

Згідно з конституцією Киргизстану, колишній опозиціонер має представити програму і склад кабінету міністрів.

Тільки після цього парламент зможе прийняти його кандидатуру.

"Інакше кажучи, ми схвалили лише кандидатуру, а повноцінне призначення буде під час спільного засідання", - пояснив Абдилдаєв.

Раніше стало відомо, що звільнений із колонії Жапаров призначений на посаду прем'єр-міністра Киргизстану. Колишній глава уряду Кубатбек Боронов подав у відставку на тлі протестів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тлі протестів у Киргизстані у відставку пішли мер Бішкека, голови Іссик-Кульської, Наринської і Таласської областей та інші чиновники.

Посольство України в Киргизстані рекомендує українцям у цій країні у зв'язку із загостренням ситуації проявити пильність та обережність.

