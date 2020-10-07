УКР
У парламенті Киргизстану спростували призначення нового прем'єра з опозиції - поки що його лише представлено

Новий спікер парламенту Киргизстану Миктибек Абдилдаєв заявив, що опозиціонера Садіра Жапарова ще не призначили главою уряду. Парламент лише представив його кандидатуру на цю посаду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство 24.kg.

Згідно з конституцією Киргизстану, колишній опозиціонер має представити програму і склад кабінету міністрів.

Тільки після цього парламент зможе прийняти його кандидатуру.

"Інакше кажучи, ми схвалили лише кандидатуру, а повноцінне призначення буде під час спільного засідання", - пояснив Абдилдаєв.

Раніше стало відомо, що звільнений із колонії Жапаров призначений на посаду прем'єр-міністра Киргизстану. Колишній глава уряду Кубатбек Боронов подав у відставку на тлі протестів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тлі протестів у Киргизстані у відставку пішли мер Бішкека, голови Іссик-Кульської, Наринської і Таласської областей та інші чиновники.

Посольство України в Киргизстані рекомендує українцям у цій країні у зв'язку із загостренням ситуації проявити пильність та обережність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протести в Киргизстані: у банкоматах немає грошей, захоплено золоті копальні

Всё, что там работает, добывает и что-то производит -- российский капитал и управленцы -- их не скинуть.
А как аборигены живут? -- знакомец-киргиз армейский рассказывал -- СХ занимается, батраком в какой-то полугосударственной шараге.
Короче -- трактора Беларусь, 5 штук и надо ехать в степь за 200 км. Берут с собой 47 запасок! ...обратно возвращаются на 4 тракторах -- один весь на запчасти ушёл... ...потом едут на двух тракторах забирать останки железного коня...
Показывал фотки подворья, так даже российские пейзане были в шоке.

И что интересно: я как раз нового Мэрина получил в рейс -- показал. Красавец!
А киргиз и грит: От бы ему на крышу два пулемёта!

...то есть -- киргизы тоже совдепнутые имперцы!

...им токо трошки немецкой техники не хватает...*)
показати весь коментар
07.10.2020 00:50 Відповісти
У Киргизстані успішно завершилася третя революція за 20 років. Киргизи вважають, що чекати на завершення каденції корупціонера-президента нема сенсу. У нас вже було дві...(с)
...жаль, что в Кыргызстане не знают, что делать дальше, точно также, как и в остальных странах совка.. но первый класс пройден - свергать уже научились лиха беда - начало..
показати весь коментар
07.10.2020 00:55 Відповісти
Действующая власть просто отдала бразды правления наиболее активным молодыи лицам - политикам. То есть дала время и возможность ей обо с раться, раз так хочется. Все это случится в кротчайший срок. Это как дать порулить машиной десятилетнему подростку по городу.
показати весь коментар
07.10.2020 01:11 Відповісти
 
 