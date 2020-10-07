Товариський футбольний матч між Україною та Францією відбудеться 7 жовтня, попри те, що в команді є інфіковані коронавірусом гравці

Контрольний матч Франція - Україна відбудеться, попри те, що в складі нашої збірної є заражені коронавірусом футболісти і персонал.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив пресаташе збірної України Олександр Гливинський.

"Матч Франція - Україна завтра обов’язково відбудеться. Факт проведення товариської зустрічі Франція – Україна 7 жовтня о 22:10 за Києвом було затверджено передматчевою нарадою, яка відбулася сьогодні увечері перед офіційним тренуванням збірної України.

У матч-мітингу, який зазвичай відбувається вранці у день гри, взяли участь представники обох національних асоціацій, а також відповідальні особи з місцевої влади. За регламентом УЕФА, для того, щоби матч відбувся, у заявці на гру має бути щонайменше 13 гравців, один з яких має бути воротарем", - написав Гливинський.

Раніше, головний тренер збірної України Андрій Шевченко визнав, що перед контрольним матчем проти Франції його команда опинилася у важкій кадровій ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У гравців збірної України з футболу Луніна і Паньківа виявили COVID-19