Товариський футбольний матч між Україною та Францією відбудеться 7 жовтня, попри те, що в команді є інфіковані коронавірусом гравці
Контрольний матч Франція - Україна відбудеться, попри те, що в складі нашої збірної є заражені коронавірусом футболісти і персонал.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив пресаташе збірної України Олександр Гливинський.
"Матч Франція - Україна завтра обов’язково відбудеться. Факт проведення товариської зустрічі Франція – Україна 7 жовтня о 22:10 за Києвом було затверджено передматчевою нарадою, яка відбулася сьогодні увечері перед офіційним тренуванням збірної України.
У матч-мітингу, який зазвичай відбувається вранці у день гри, взяли участь представники обох національних асоціацій, а також відповідальні особи з місцевої влади. За регламентом УЕФА, для того, щоби матч відбувся, у заявці на гру має бути щонайменше 13 гравців, один з яких має бути воротарем", - написав Гливинський.
Раніше, головний тренер збірної України Андрій Шевченко визнав, що перед контрольним матчем проти Франції його команда опинилася у важкій кадровій ситуації.
Немецкий футбольный клуб «Рипдорф / Мольцен II» пропустил 37 голов в матче с «Холденштедтом» из-за соблюдения правил социального дистанцирования, сообщает Goal. По данным источника, накануне матча стало известно, что игроки «Холденштедта» контактировали с заражённым коронавирусом. В связи с этим «Рипдорф» просил перенести матч на другую дату, но их просьбу отклонили. «Рипдорф» в случае отказа выйти на матч мог столкнуться с серьёзными штрафными санкциями, поэтому клуб принял решение выйти на поле, но соблюдал протокол социального дистанцирования. В связи с этим игроки «Холденштедта» 37 раз беспрепятственно поразили ворота соперника. Игроки «Рипдорфа» наблюдали за их действиями с безопасного расстояния. Матч завершился со счётом 37:0 в пользу «Холденштедта».
https://www.championat.com/football/news-4136413-v-germanii-match-zavershilsja-so-schjotom-370-odin-iz-klubov-sobljudal-pravila-distancirovanija.html?utm_source=copypaste
Двадцять п,ять тисяч дурбалесів сидять на стадіоні, купили білети по 100-200 грн., які відірвали від бюджету сім,ї і дивляться як 22 мільйонери ганяють м,ячик на радість голодранців!!!!!