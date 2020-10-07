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Новини Втручання у вибори в США
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Трамп розпорядився розсекретити документи про зв'язки з РФ і листи Клінтон

Трамп розпорядився розсекретити документи про зв'язки з РФ і листи Клінтон

Президент США Дональд Трамп наказав розсекретити документи, які пов'язані з розслідуванням зв'язків з РФ, а також скандалом з електронною поштою його конкурентки на президентських виборах у 2016 році Гілларі Клінтон.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав у соцмережі.

"Я санкціонував повне розсекречення всіх документів, стосовно одного з найбільших політичних злочинів в американській історії - російської містифікації. Це також стосується скандалу з електронною поштою Гілларі Клінтон. Жодних скорочень!", - написав Трамп.

У березні 2019 року команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила роботу над доповіддю про передбачуване втручання РФ у вибори 2016 року в США і передала його генпрокурору. Той у листі Конгресу оголосив, що слідчі не виявили ознак змови між РФ і передвиборчим штабом Дональда Трампа. Спецпрокурор також не став висувати обвинувачень Трампу в перешкоджанні правосуддю, залишивши це питання на розсуд генпрокурора, який дійшов висновку, що для висунення президенту звинувачень немає достатніх підстав.

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Під час передвиборчої кампанії 2016 року конкурент Трампа на президентських виборах Гілларі Клінтон піддалася жорсткій критиці за використання особистої електронної пошти в службових цілях у період роботи держсекретарем в 2009-2013 роках. У результаті ФБР почало розслідування цієї справи, але в липні 2016 року припинило його без висунення офіційних звинувачень.

Наприкінці жовтня того ж року, лише за 11 днів до президентських виборів Джеймс Комі, який обіймав тоді пост директора ФСБ, повідомив Конгресу США, що ФБР відновило розслідування щодо Клінтон і її листування. За день до виборів Комі заявив, що відновлення розслідування не означає, що Клінтон здійснювала правопорушення, однак пізніше низка ЗМІ та експертів заявили, що саме через розслідування ФБР Клінтон не змогла здобути перемогу на виборах.

Автор: 

США (23483) Клінтон Гілларі (108) розсекречення (6) Трамп Дональд (6174) Мюллер Роберт (60)


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Топ коментарі
+16
Трамп- перший президент США про якого росіяни кажуть ;наш Трамп!;.
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07.10.2020 07:12 Відповісти
+9
Ну, личная электронная почта-это серьезное преступление.
Это вам не с террористами бизнес вести, не от уплаты налогов уклоняться, не использовать служебное положение в целях личного обогащения, не подделывать результаты выборов и тд.
Это серьезнейшее преступление. Электронная почта
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07.10.2020 07:21 Відповісти
+7
Еще 4 года срампа Американская демократия не вынесет. Позор какой-то ((
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07.10.2020 07:23 Відповісти
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Трамп- перший президент США про якого росіяни кажуть ;наш Трамп!;.
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07.10.2020 07:12 Відповісти
Латает пробоины в своём корабле! А отрыв уже двузначный, посмотрим по опросам в конце недели.
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07.10.2020 07:15 Відповісти
Пытается рейтинг удержать, чтоб потом факты фальсификаций не так явны были
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07.10.2020 07:22 Відповісти
Ні, просто робить доступним рецепт лікування від Covid. Він прочитав і відразу вилікувався...
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07.10.2020 10:52 Відповісти
Ну, личная электронная почта-это серьезное преступление.
Это вам не с террористами бизнес вести, не от уплаты налогов уклоняться, не использовать служебное положение в целях личного обогащения, не подделывать результаты выборов и тд.
Это серьезнейшее преступление. Электронная почта
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07.10.2020 07:21 Відповісти
Она прогоняла через личную почту (сервер кстати находился у украинского Клауд провайдера) секретную корреспонденцию Госдепартамента главой которого была. Чистая уголовщина за умышленное рассекречивание гостайны.
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07.10.2020 09:23 Відповісти
Умышленное еще нужно доказать. Что скажете про вышеперечисленные подвиги трампа?!
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07.10.2020 11:57 Відповісти
Все вышеперечисленные подвиги это из раздела Порох убил и съел своего брата 😀 Несерьезно даже
А от налогов уклонялся совершенно легально. Если бы он жульничал то его за жопу давно бы взяла федеральная налоговая служба IRS как в своё время Аль Капоне.
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07.10.2020 13:52 Відповісти
Не поможет.
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07.10.2020 07:22 Відповісти
Еще 4 года срампа Американская демократия не вынесет. Позор какой-то ((
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07.10.2020 07:23 Відповісти
Предвыборный шантаж. А на что ещё кацапский дружбан трампец способен?
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07.10.2020 07:27 Відповісти
Трамп распорядился рассекретить документы о связях с РФ и письмах Клинтон - Цензор.НЕТ 1927....
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07.10.2020 07:30 Відповісти
Кава гаряча, маскали холодні.
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07.10.2020 09:31 Відповісти
Дєрмократ Рузвельт під час Голодомору розбудовував в параші автотракторні заводи і Дніпрогес. Дєрмократи завжди були спонсорами параші.
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07.10.2020 08:23 Відповісти
ну,то американцам самим решать.наше дело-сохранить поддержку Украины независимо от цвета партийных флагов америки
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07.10.2020 08:46 Відповісти
при демократе обаме россия на вас напала
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07.10.2020 09:13 Відповісти
Лохматое Чмо исполняет. Налоговые декларации пусть рассекретит сначала.
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07.10.2020 08:36 Відповісти
а свои налоговые декларации не открыл?
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07.10.2020 08:44 Відповісти
дональдушка идет с козырей. финишная прямая: или пан, или пропал.
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07.10.2020 08:48 Відповісти
Та все поняли уже, что Трампушка щенок пуйла
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07.10.2020 10:09 Відповісти
Трамп розпорядився розсекретити документи про зв'язки з РФ і листи Клінтон - Цензор.НЕТ 60
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07.10.2020 11:26 Відповісти
молодец. дави демо антифйу.
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08.10.2020 02:06 Відповісти
 
 