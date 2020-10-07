Трамп розпорядився розсекретити документи про зв'язки з РФ і листи Клінтон

Президент США Дональд Трамп наказав розсекретити документи, які пов'язані з розслідуванням зв'язків з РФ, а також скандалом з електронною поштою його конкурентки на президентських виборах у 2016 році Гілларі Клінтон.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав у соцмережі.

"Я санкціонував повне розсекречення всіх документів, стосовно одного з найбільших політичних злочинів в американській історії - російської містифікації. Це також стосується скандалу з електронною поштою Гілларі Клінтон. Жодних скорочень!", - написав Трамп.

У березні 2019 року команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила роботу над доповіддю про передбачуване втручання РФ у вибори 2016 року в США і передала його генпрокурору. Той у листі Конгресу оголосив, що слідчі не виявили ознак змови між РФ і передвиборчим штабом Дональда Трампа. Спецпрокурор також не став висувати обвинувачень Трампу в перешкоджанні правосуддю, залишивши це питання на розсуд генпрокурора, який дійшов висновку, що для висунення президенту звинувачень немає достатніх підстав.

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Під час передвиборчої кампанії 2016 року конкурент Трампа на президентських виборах Гілларі Клінтон піддалася жорсткій критиці за використання особистої електронної пошти в службових цілях у період роботи держсекретарем в 2009-2013 роках. У результаті ФБР почало розслідування цієї справи, але в липні 2016 року припинило його без висунення офіційних звинувачень.

Наприкінці жовтня того ж року, лише за 11 днів до президентських виборів Джеймс Комі, який обіймав тоді пост директора ФСБ, повідомив Конгресу США, що ФБР відновило розслідування щодо Клінтон і її листування. За день до виборів Комі заявив, що відновлення розслідування не означає, що Клінтон здійснювала правопорушення, однак пізніше низка ЗМІ та експертів заявили, що саме через розслідування ФБР Клінтон не змогла здобути перемогу на виборах.