Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 54 тис. осіб, кількість хворих перевищила 36 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 6 жовтня у світі зареєстрували 311 613 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5553 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 36 045 050 випадків інфікування, з них 311 613 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 054 607 осіб, з них 5553 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 27,1 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Колумбія. Україна розташовується на 25 місці світового рейтингу і на 7 у Європі.

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