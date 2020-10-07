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Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 54 тис. осіб, кількість хворих перевищила 36 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 6 жовтня у світі зареєстрували 311 613 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5553 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 36 045 050 випадків інфікування, з них 311 613 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 054 607 осіб, з них 5553 за минулу добу.
Успішно подолали хворобу і вилікувалися 27,1 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Колумбія. Україна розташовується на 25 місці світового рейтингу і на 7 у Європі.
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Серафим Полубес #449249
показати весь коментар07.10.2020 08:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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Толик Тигра
показати весь коментар07.10.2020 09:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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