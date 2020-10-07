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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 54 тис. осіб, кількість хворих перевищила 36 млн. ІНФОГРАФІКА

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 54 тис. осіб, кількість хворих перевищила 36 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 6 жовтня у світі зареєстрували 311 613 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5553 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 36 045 050 випадків інфікування, з них 311 613 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 054 607 осіб, з них 5553 за минулу добу.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 54 тис. осіб, кількість хворих перевищила 36 млн 01

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 27,1 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Колумбія. Україна розташовується на 25 місці світового рейтингу і на 7 у Європі.

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Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 54 тис. осіб, кількість хворих перевищила 36 млн 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Да ну! Все же знают, что никакого вируса нет!
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07.10.2020 08:27 Відповісти
На 25 місці по загальній кількості випадків. За добовим приростом ми вгазалі на 2 місті в світі після Мексики. Це провал.
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07.10.2020 09:13 Відповісти
 
 