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Новини Агресія Росії проти України
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За добу найманці РФ двічі порушили "тишу" на Донбасі, бойових втрат і поранень немає, - штаб ОС

За добу найманці РФ двічі порушили

Минулої доби, 6 жовтня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності ОТУ "Схід" противник відкривав неприцільний вогонь із підствольного гранатомета поблизу Зайцевого, а зі стрілецької зброї – неподалік Водяного.

"Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони.

Так, минулої доби військовослужбовцями Збройних Сил спільно з пожежниками ДСНС локалізовано пожежі поблизу населених пунктів Болотене, Майорськ, Катеринівка, Попасна, Хутір Вільний та Станиця Луганська.

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Окрім того, військовослужбовці Об’єднаних сил продовжують допомагати мешканцям Луганської області долати наслідки пожеж. Зокрема, у селищі Воронове військові продовжують розчищати заблоковані шляхи, розбирати завали на об’єктах селищної інфраструктури та у зруйнованих вогнем приватних будинках.

"Від початку поточної доби, 7 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - повідомили в пресцентрі ОС.

За добу найманці РФ двічі порушили тишу на Донбасі, бойових втрат і поранень немає, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (29302) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+5
А уявіть як подавалась би новина, якби у сторону кортежа зєлі (не дай бог) хтось здійснив неприцільний обстріл?
Коли в Іванковичах затримали кілерів, що хотіли вбити Морду, то виття у ЗМІ було на рівні нічного лісу з вовками: "тамжинаш прєзідєнтживьот!!!111".
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07.10.2020 08:22 Відповісти
+4
Він би впав замертво, як колись овоч зомлів від яйця.
Одна порода. Тупа, брехлива, ненажерлива та боязка.
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07.10.2020 08:55 Відповісти
+3
Наші казли знімають відповідальність з сепарів за вбивства та поранення.
Неприцільний, тобто не зумисний. Випадковий..
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07.10.2020 09:01 Відповісти
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А уявіть як подавалась би новина, якби у сторону кортежа зєлі (не дай бог) хтось здійснив неприцільний обстріл?
Коли в Іванковичах затримали кілерів, що хотіли вбити Морду, то виття у ЗМІ було на рівні нічного лісу з вовками: "тамжинаш прєзідєнтживьот!!!111".
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07.10.2020 08:22 Відповісти
Він би впав замертво, як колись овоч зомлів від яйця.
Одна порода. Тупа, брехлива, ненажерлива та боязка.
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07.10.2020 08:55 Відповісти
Що Ви таке кажете? Він на передовій був, учасників АТО повчав як жити і воювати. А кортеж у нього найменший серед президентів за всі часи існування України.
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07.10.2020 08:58 Відповісти
І всі на вєліках ))
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07.10.2020 09:00 Відповісти
і на роліках ))) і в броніках )))
(уявіть!))))
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07.10.2020 10:54 Відповісти
Це вони ще не "салютовали" до дня "вилуплення" *****.
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07.10.2020 08:34 Відповісти
"Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали" да вы и не открывали когда стреляли когда снайперы убивали в разные дни(умер от неизвестного выстрела,на этот раз прицельный) когда подрывались на ихних минах(неизвестное устройство) когда жгли села поджигая(от ветра,стечение обстоятельств)
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07.10.2020 08:55 Відповісти
Наші казли знімають відповідальність з сепарів за вбивства та поранення.
Неприцільний, тобто не зумисний. Випадковий..
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07.10.2020 09:01 Відповісти
*********** їх як можуть... от таке брехливо-принизливе перемирря ...
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07.10.2020 10:55 Відповісти
А если еще отвести наши войска на 20 км от линии разграничения, то и при непрекращающихся обстрелах 24/7 со стороны ордло у нас боевых потерь и ранений не будет. Слава "звиздидентскому перемирию"!!!
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07.10.2020 09:10 Відповісти
Режим сокрытия огня и потерь не нарушен.
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07.10.2020 09:32 Відповісти
не прицельно...херня...
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07.10.2020 10:25 Відповісти
 
 