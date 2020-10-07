За добу найманці РФ двічі порушили "тишу" на Донбасі, бойових втрат і поранень немає, - штаб ОС

Минулої доби, 6 жовтня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності ОТУ "Схід" противник відкривав неприцільний вогонь із підствольного гранатомета поблизу Зайцевого, а зі стрілецької зброї – неподалік Водяного.

"Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони.

Так, минулої доби військовослужбовцями Збройних Сил спільно з пожежниками ДСНС локалізовано пожежі поблизу населених пунктів Болотене, Майорськ, Катеринівка, Попасна, Хутір Вільний та Станиця Луганська.

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Окрім того, військовослужбовці Об’єднаних сил продовжують допомагати мешканцям Луганської області долати наслідки пожеж. Зокрема, у селищі Воронове військові продовжують розчищати заблоковані шляхи, розбирати завали на об’єктах селищної інфраструктури та у зруйнованих вогнем приватних будинках.

"Від початку поточної доби, 7 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - повідомили в пресцентрі ОС.