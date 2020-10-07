Президент ЄС Мішель про саміт з Україною: Ми пояснили, що ключовою для нас є боротьба з корупцією з конкретними результатами

Партнерство між Україною та ЄС базується на спільних демократичних цінностях, тому повага до верховенства права та боротьба з корупцією є ключовим чинником для довіри у відносинах.

Про це під час пресконференції за підсумками 22-го саміту Україна-ЄС заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наші взаємини і партнерство з Україною засновані на спільних демократичних цінностях, на верховенстві права. Важливо докласти всіх зусиль, щоб підтримати боротьбу з корупцією. В Україні існує для цього інституційна архітектура. У межах діалогу ми мали нагоду пояснити принципи, які є для нас ключовими. Перш за все – це принцип незалежності, дуже важливий, щоб гарантувати ефективну боротьбу з корупцією. Другий принцип – це ефективність, що означає конкретні результати, а також правова визначеність", - розповів Мішель.

Він зазначив, що під час саміту європейська сторона скористалася можливістю обговорити ці питання у деталях з Президентом України та його командою – у тому числі стосовно рішення Конституційного Суду та дискусії у Верховній Раді.

"Ми мали можливість цілком прозоро обмінятися поглядами щодо поточної ситуації. Відносини між ЄС і Україною засновані на довірі та впевненості. З огляду на це, ми мали нагоду бути відвертими, мати добру дискусію навколо досягнутого прогресу, а також роботи, яку все ще треба виконати", - додав президент Європейської Ради.