Президент ЄС Мішель про саміт з Україною: Ми пояснили, що ключовою для нас є боротьба з корупцією з конкретними результатами
Партнерство між Україною та ЄС базується на спільних демократичних цінностях, тому повага до верховенства права та боротьба з корупцією є ключовим чинником для довіри у відносинах.
Про це під час пресконференції за підсумками 22-го саміту Україна-ЄС заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наші взаємини і партнерство з Україною засновані на спільних демократичних цінностях, на верховенстві права. Важливо докласти всіх зусиль, щоб підтримати боротьбу з корупцією. В Україні існує для цього інституційна архітектура. У межах діалогу ми мали нагоду пояснити принципи, які є для нас ключовими. Перш за все – це принцип незалежності, дуже важливий, щоб гарантувати ефективну боротьбу з корупцією. Другий принцип – це ефективність, що означає конкретні результати, а також правова визначеність", - розповів Мішель.
Він зазначив, що під час саміту європейська сторона скористалася можливістю обговорити ці питання у деталях з Президентом України та його командою – у тому числі стосовно рішення Конституційного Суду та дискусії у Верховній Раді.
"Ми мали можливість цілком прозоро обмінятися поглядами щодо поточної ситуації. Відносини між ЄС і Україною засновані на довірі та впевненості. З огляду на це, ми мали нагоду бути відвертими, мати добру дискусію навколо досягнутого прогресу, а також роботи, яку все ще треба виконати", - додав президент Європейської Ради.
Просрут безвиз и не поймут, что наделали.
Уроды...
сёдни одна мадам жаловалась,что билет в турцию из одессы уже 18 000 грн.а было 2 000
Денег не дали (60 млн. от **** - копейки на фоне колоссальной дыры в бюджете).
Клоунские "инициативы" обсуждать отказались.
Сегодня буба едет в Англию, где его опять пошлют нахер
ЗЕ открытым текстом сказали: "Вова, у тебя все по-дебильному. С такой коррупцией тебе никто денег не даст." А могут и безвиз забрать, влиятельные европарламентарии об этом уже письменно уведомляют действующую власть.
Але українці навіщось обрали ОЦЕ своєю владою.
А могли б велеть швейцару выкинуть на улицу под дождь пинками...
но пожалели убогого.
Але спочатку потрібно погнати з влади кодло циркачів.
Простейший вопрос: А ДЕ Ж ТАДА дЕРЬМАК БУДЕТ ХАРЧЕВАТЬСЯ? - им в голову не пришел...
https://twitter.com/tumick Олександр Тумак
Коли дитина з вадами розвитку впоралася з найпростішими завданням, її хвалять більше, ніж відмінника, що переміг на олімпіаді.
Тут те саме...
Но вот что интересно. Ближайшее окружение воплощенного среднестатистического украинского жлоба у власти, настолько привыкло к дурноватому потоку сознания из уст нашего персонажа, что им текст сумбурного интервью показался не таким уж плохим, и они напечатали его на официальном портале президента.
Впечатление от прочитанного однозначное: уж на сковородке врет как дышит. И это касается всего: от утверждения, что Зеленский добился независимости НАБУ и антикоррупционных органов, до позиции по отравлению Навального, мнения про диалог с Путиным и окончание войны.
Особенно смешно читать, как на вопрос: «Могут ли Макрон и Путин требовать изменения украинской Конституции» бедный и несчастный ужик так много наговорил, что журналист раздраженно его переспросил: «Дайте, пожалуйста, простой ответ «да» или «нет»! Конечно, ВАЗ выдавил из себя, мол, «пока нет», пусть вначале незаконные милитаризованные формирования расформируются. В этом месте мне очень захотелось похвалить бездарного троечника и сказать: «Молодец, Вова! Ты хоть какой-то минимум материала усвоил! Умничка!» Но это желание совершенно пропало, когда сей бесталанный начал хвалить Путина за его добрую волю и любящее сердце, ведь Владимир Владимирович отпустил заложников (напомню, что за время каденции Зеленского вернули 140 человек, а при Порошенко более трех тысяч), с ним нужно вести переговоры и договариваться о мире, иначе никак. А потом еще и мямлил что-то вроде: «Отравление Навального не доказано, пусть закончится следствие, иметь мнение - это не мои полномочия...». И вот здесь я сразу вспомнил про дело Риффмастера...
У Зеленского виноваты все, но только не он. СМИ, общество, обстоятельства, ковид, что выгнал Зеленского из дома, но не догнал в резиденции, на которую он имеет право, хотя пообещал детям. А еще он закончил войну в своей голове, но матери погибших продолжают спрашивать Зеленского когда же она действительно закончится.
Короче, я устал то этого бреда. Не читайте, берегите психику. Голосуйте за «Европейскую Солидарность» и выдавливайте из себя по капле жлоба.
Автор
https://www.facebook.com/strierej?__cft__[0]=***************************************************************************************************************************************************************************-X8yqA0xH_zUu5VYsI_YieT3WttLpqxFMJPHH3N7JE-LnhFlj8ozXE2s3-b4QCHV9QA&__tn__=-]K-R Олександр Дедюхін
в тому немає сенсу..
краще віддайте хвірташа штатам,
і дотисніть беню
Сначала пусть ЗЕ научится соблюдать договоренности и выполнять обязательства, а потом совать свое немытое рыло в калашный ряд.
А пока что "ЕС - не банкомат!!!"
"Перемога, мАлАдой зЕкоМанди! Європа в шоці! Корупцію подолано в турборежимі!"
бубочка , пошел бы ты , .. в отставку! и не смешил народ
Кремлёвская вакцинная вилка для Зеленского
Путин в ходе встречи с Медведчуком заявил, что Украине вполне могут поставлять российскую вакцину от коронавируса: "Почему нет? Если мы с Белоруссией начали эту работу, то можем так же работать и с Украиной".
И вновь Зеленского Кремль берёт в вилку: либо ты позволяешь принять от Кремля вакцину, и тогда Медведчук - "спаситель нации от вируса" (практически наверняка вакцину от будет раздавать бесплатно). Твои рейтинги обвалены, рейтинги ОПЗЖ растут. Либо ты любым способом закрепляешь в правовом поле запрет на российскую вакцину (указом, постановлением, законом, судебным решением...). И тогда для большинства электората ты - "убийца, президент Смерть" и т.п. Твой рейтинг падает, рейтинги "радетелей за народ" ОПЗЖ (и президентский рейтинг Бойко либо и самого Медведчука) растут.
Остаётся надеяться, что у Зеленского хватит креатива и ресурсов в кратчайшие сроки запустить по всем доступным каналам тему "я не дам травить свой народ непонятной бурдой от производителей "Новичка", я уже договорился о первых поставках самых лучших мировых вакцин".
Потому что мы все уже поняли, что снимать с выборов ОПЗЖ и вообще вытеснять их из правового поля Украины Зеленский категорически не готов. Даже ценой своих рейтингов и возможной угрозы импичмента (а Медведчук не постесняется).
Самый простой способ, это помощь ЕС.
1) Пригласить итальянских следователей, имеющих опыт борьбы с мафией.
2) Пригласить британских судей.
3) Пригласить французов, с гильотиной.