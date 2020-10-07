УКР
Переговори, запропоновані Пашиняном, не приведуть до припинення бойових дій, якщо Вірменія не погодиться на звільнення всієї "зони безпеки", - Бутусов

Війна не послабила, а зміцнила авторитет Баку, оскільки Азербайджан обрав чіткий зрозумілий курс, і ні ОБСЄ, ні хто-небудь ще в цивілізованому світі не може виступити проти звільнення визнаних міжнародним правом окупованих територій.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Через дев'ять днів після початку наступу Азербайджану прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність йти на поступки.

А президент Азербайджану Ільхам Алієв раніше заявив, що продовжуватиме наступ, поки не буде звільнена вся окупована територія.

Які чинники підштовхують Пашиняна до переговорів?

По-перше, над Карабахом скоро знову буде льотна погода, і очевидно, що дрони, далекобійні ПТКР, артилерія знову обрушаться на вірменську оборону, а прикрити з повітря великий фронт немає засобів. Пашинян вирішив запобігти новим важким втратам, оскільки очевидно - азербайджанці не зупинять успішну для них операцію. Чи може Вірменія підготувати і провести контрудар? Може, але успішно атакувати при пануванні в повітрі противника неможливо. Азербайджанська армія явно не буде тікати. Вірменія вирішила почати переговори, поки зберігає вигідні позиції та військову силу. Платити кров'ю за державні принципи - це дуже важко.

По-друге, політично світова спільнота не може підтримати Вірменію, яка бореться за позиції в "зоні безпеки" - на азербайджанській землі, яка ніколи не входила до складу Карабаху.

По-третє, Росія, обтяжена санкціями за війну в Україні, пов'язана війною в Сирії і революцією в Білорусі, де вона підтримала диктатора, не може виступити на захист Вірменії як її союзник за ОДКБ.

Чи буде успішною ініціатива Пашиняна? Переговори не приведуть до припинення бойових дій, якщо Вірменія не погодиться на звільнення всієї "зони безпеки" - території 7 районів Азербайджану.

Пашинян ступає на слизьку стежку в очах громадської думки. Адже бути миротворцем, під тиском військової поразки - вкрай невигідна позиція. Переговори ефективні, коли ти можеш диктувати ініціативу.

Азербайджан став ближчим, ніж будь-коли за 26 років Мінських переговорів, до звільнення окупованих територій.

Війна не послабила, а зміцнила авторитет Баку, оскільки Азербайджан обрав чіткий зрозумілий курс, і ні ОБСЄ, ні хто-небудь ще в цивілізованому світі не може виступити проти звільнення визнаних міжнародним правом окупованих територій ", - розповів Бутусов.

Азербайджан (887) Алієв Ільхам (164) Вірменія (751) росія (67841) Бутусов Юрій (3648) Нагірний Карабах (466) Пашинян Нікол (138)
Топ коментарі
+20
Очень плохо у армян,
Да, Николо Пашнян?
И Параша не поможет,
Главный мировой бандит.
Вас Алиев победит.
07.10.2020 09:00 Відповісти
+16
Срочно санитаров !!!!!!!
07.10.2020 09:04 Відповісти
+15
Россия то же согласна освободить часть Донбасса в обмен на признание Крыма Украиной.
И что теперь?
07.10.2020 09:15 Відповісти
Как обычно, азербайджанские боты заспамили ленту, отработали программу минимум и ушли)
07.10.2020 10:09 Відповісти
Це і називається звільнення окупованих територій. Коли загарбник ниє, жаліється і пропонує домовлятися, а не навпаки. Коли влада окупованої країни ниє, жаліється і ппропонує компроміси та поступки загарбнику, як в Україні.
07.10.2020 10:27 Відповісти
Переговоры Азейбарджана и Армении?
Нах с Карабаха - и не нужны переговоры!
Может попробовать полизать *****, но тогда США даст карт бланш Турции.
07.10.2020 11:11 Відповісти
Странно, а вот если верить роликам армянского ТВ, это Алиев должен был просить о перемирии...
07.10.2020 11:12 Відповісти
Арм. тв, это пропагандистское дерьмо. Больше 5 мин невозможно смотреть на фальш и крики, мы турков скоро добъём, победа за нами. Аналог раша24....
При этом, скрывают свои реальные потери, рассказывают байки и мобилизую молодых зеленых ребят - пушечное мясо.
Многие, кто живет в других республиках, массово отказываются от гр-ва армении, особенно роSSийские армяне, которіе давно с 2-мя паспортами шастали. Что-то я не увидел их победоносную диаспору, которая рвалась в бой, на защиту отчизны. Тут сидит в чате их бот, некий эдмонд саакян, который разворовывал здесь гуманитарку и волонтерскую помощь для ребят, бывшая рыговская шавка из Днепра, примазавшаяся к статусу "участника АТО" ради наживы и дешевенькового пиара. Пускай едет родину защищать, если она у него есть, а не рассказывать нам тут про Азербайджан...
07.10.2020 12:09 Відповісти
Эдмонд! Чемодан, вокзал, рашка! Цигель, цигель до своих. Ты ж пишешь россия и путин с большой буквы. Против подсознания не пойдеш. Натура у вас такая, прокацпленнная.
Едь туда, на свою "родину", и там воруй волонтерские деньги, как это делал ты у нас, в Украине.

Есть фраза из Мимино, когда армянин выдает себя за оф. лицо, чтобы занять гостиничный номер" "дзер нманнэра хайтаракумэн Республикан" ))))) Что означает, примерно, как "Такие как вы позорят Республику".

Поэтому, хорош позориться, вали по-хорошему, проХФФессор ХАЧИКЯН)))))))))))))))))))
07.10.2020 12:14 Відповісти
Тому що у премєра Ильхам Алиев є чоловіча гідність і відповідальність перед країною, а в ЗЕ-говнокомандувача її не має! Тому Донбасс ще окупований росіянами!
07.10.2020 17:01 Відповісти
Переговоры, предложенные Пашиняном, не приведут к остановке боевых действий, если Армения не согласится на освобождение всей "зоны безопасности"

Значит "не приведут", но Армения вряд ли капитулирует. Это ведь вопрос ее выживания
08.10.2020 19:35 Відповісти
