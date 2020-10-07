Переговори, запропоновані Пашиняном, не приведуть до припинення бойових дій, якщо Вірменія не погодиться на звільнення всієї "зони безпеки", - Бутусов

Війна не послабила, а зміцнила авторитет Баку, оскільки Азербайджан обрав чіткий зрозумілий курс, і ні ОБСЄ, ні хто-небудь ще в цивілізованому світі не може виступити проти звільнення визнаних міжнародним правом окупованих територій.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Через дев'ять днів після початку наступу Азербайджану прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність йти на поступки.

А президент Азербайджану Ільхам Алієв раніше заявив, що продовжуватиме наступ, поки не буде звільнена вся окупована територія.

Які чинники підштовхують Пашиняна до переговорів?

По-перше, над Карабахом скоро знову буде льотна погода, і очевидно, що дрони, далекобійні ПТКР, артилерія знову обрушаться на вірменську оборону, а прикрити з повітря великий фронт немає засобів. Пашинян вирішив запобігти новим важким втратам, оскільки очевидно - азербайджанці не зупинять успішну для них операцію. Чи може Вірменія підготувати і провести контрудар? Може, але успішно атакувати при пануванні в повітрі противника неможливо. Азербайджанська армія явно не буде тікати. Вірменія вирішила почати переговори, поки зберігає вигідні позиції та військову силу. Платити кров'ю за державні принципи - це дуже важко.

По-друге, політично світова спільнота не може підтримати Вірменію, яка бореться за позиції в "зоні безпеки" - на азербайджанській землі, яка ніколи не входила до складу Карабаху.

По-третє, Росія, обтяжена санкціями за війну в Україні, пов'язана війною в Сирії і революцією в Білорусі, де вона підтримала диктатора, не може виступити на захист Вірменії як її союзник за ОДКБ.

Чи буде успішною ініціатива Пашиняна? Переговори не приведуть до припинення бойових дій, якщо Вірменія не погодиться на звільнення всієї "зони безпеки" - території 7 районів Азербайджану.

Пашинян ступає на слизьку стежку в очах громадської думки. Адже бути миротворцем, під тиском військової поразки - вкрай невигідна позиція. Переговори ефективні, коли ти можеш диктувати ініціативу.

Азербайджан став ближчим, ніж будь-коли за 26 років Мінських переговорів, до звільнення окупованих територій.

Війна не послабила, а зміцнила авторитет Баку, оскільки Азербайджан обрав чіткий зрозумілий курс, і ні ОБСЄ, ні хто-небудь ще в цивілізованому світі не може виступити проти звільнення визнаних міжнародним правом окупованих територій ", - розповів Бутусов.