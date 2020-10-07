УКР
Новини
12 515 133

В Україні за добу рекордні 4 753 нові випадки COVID-19, - Степанов. ВIДЕО

За минулу добу в Україні підтвердили 4 753 нові випадки зараження на коронавірус. Одужали 2 959 пацієнтів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас сьогодні рекорд за кількістю видужалих пацієнтів з COVID-19 - 2 569 пацієнтів одужали за минулу добу. В той же час, у нас рекорд за кількістю хворих. За минулу добу захворіли 4 753 людини, з них 219 дітей і 251 медпрацівник. Були госпіталізовані 730 осіб. У нас зростає кількість людей, які госпіталізовані в лікарні на стаціонарне лікування. На сьогоднішній ранок 18 039 громадян України перебувають у лікарнях і лікуються від коронавірусної хвороби. Зафіксовано 77 летальних випадків. Всього за весь час пандемії захворіли 239 337 осіб, з них 15 259 дітей і 16 684 медпрацівники. Загалом одужали 105 970 осіб, з них 7 328 дітей. Всього летальних випадків 4 597. За минулу добу всього були зроблені 59 189 тестів, з них 32 376 методом ПЛР і 26 813 методом ІФА. Це рекордна кількість тестів з початку пандемії. Але ця кількість тестів мала з урахуванням поточної ситуації", - розповів Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На лікарняному у зв'язку з коронавірусом перебувають 22 нардепи, - Разумков

Автор: 

карантин (18172) статистика (2256) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+19
статист хренів.
ти маєш докладати, що ти робиш для непоширення інфекції.
07.10.2020 08:54 Відповісти
+10
Він має кожній падлюці в транспорті поправляти маску?
07.10.2020 09:08 Відповісти
+9
У мене на роботі є декілька "професіоналів" з ковіду, які з самого початку не визнають пандемію, не дотримуються заходів безпеки та принципово не носять масок. Одна особа із кола великих керівників завжди розповідала нам, щоб ми не велися на чутки та працювали у нормальному режимі. Пару тижнів тому ця "досвідчена" особа підчепила коронавірус і зараз лежить у лікарні із двостороннім запаленням легень, а усі заступники та інші керівники із близького оточення знаходяться на самоізоляції. Хто зна, може і немає ніякого вірусу. А взагалі, у нас все ОК.
07.10.2020 09:38 Відповісти
Это действительно не шутка, это - маразм.
07.10.2020 11:01 Відповісти
ничего личного только бизнес.
07.10.2020 11:13 Відповісти
И много Вы набизнесменили, распространяя фейки?
07.10.2020 14:52 Відповісти
О чём речь идёт? Кому и о чём ответ? Мне действительно интересно. Убойной дозой чего, кого и почему?
07.10.2020 21:06 Відповісти
ця "досвідчена" особа підчепила коронавірус

чим це підтверджено, окрім твоєї казочки для бідних з локшиною на вухах? можливо, ще фальшивим тестом?
07.10.2020 19:59 Відповісти
Спробуй розповісти свою правдоподібну казочку родинам тих італійців, які у квітні ховали своїх родичів по тисячі на добу.
07.10.2020 20:20 Відповісти
Итальянцы далеко беларусы за забором, а краще у нас бы пошукав плачущих ковидных родствеников, а то все брехливая статистика . Уже в открытую чипляють к тяжелобольным свой ковид. Без патологий то и умерших нет.
08.10.2020 06:47 Відповісти
Цей Степанов нічого не робить крім того, що міняю колір зон, як йому заманеться. Як там можна? Коли в в Україні було 2000, Київ був помаранчевий, коли вже 5000 - то вже жовтий, хоча кількість хворих, померлих та зайнятих ліжок в лікарнях тільки зростає. Чому ? Навіщо було злити народ на самому початку? Щоб потім всі забили на карантин як зараз? Подивіться, що робиться в школах: вчителі помирають. Вчора помер 49-річний директор у Вишенвому під Києвом, де намагалися приховати зараження вчителів. Вчителям видали лише одну!!!! маску на весь час. Вони зараз працюють у шкідливих умовах - в класах по 34 учнів, а таких класів у вчителя в середньому 5-6 кожен день. Враховуючи, що середній вік вчителів 50-60 років незабаром почнеться щось страшне. Чи застрахувало Міносвіти життя та здоров.я вчителів? Чи виплачують надбавки за шкідливість, чи роблять безкоштовне тестування кожні два тижня??? Людей кинули як завжди.
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
07.10.2020 09:58 Відповісти
Взагалі щодо шкіл, то що заважає перейти на дистанційку? Вже ж було таке, коли цифра інфікованих коливалася в межах 200-400, а тут майже 5 тисяч - і все навпаки. ДИ-БІ-ЛИ! І Особливо батьки, які кожного ранку відправляють дітей до школи. Так діти в основному легко і майже безсимптомно переносять заразу цю, а вчителів косить, як і медиків.
07.10.2020 10:04 Відповісти
А навіщо переходити на дистанційку, якщо діти не є заразними?
07.10.2020 19:58 Відповісти
Ще один антимасочник. Скажи про це розвиненим країнам, починаючи з японців І хто тобі сказав, що діти не є заразними?
07.10.2020 20:06 Відповісти
У нас на роботі один співробітник захворів (45 років). Діагноз "ковід" встановили ще 30.08, але він досі на лікарняному, тест здає щотижня, але результати позитивні, при тому, що симптомів вже давно нема
07.10.2020 10:50 Відповісти
https://news.i.ua/click/7129518/28393275/2 Лечение одного пациента с COVID-19 стоит от 45 тыс гривен - МОЗ
.
07.10.2020 10:53 Відповісти
Мастер спорта без рекорда
Словно вишенка без торта...
07.10.2020 11:05 Відповісти
Открою секрет. Если столько же тестов сделать на грипп то заражённых будет ещё больше. Просто начался сезон ОРВИ.
07.10.2020 11:21 Відповісти
Грипп гриппом, им болеют все-таки редко, а сезон ОРВИ не заканчивается никогда.
07.10.2020 22:23 Відповісти
В год в Украине около 5-7 миллионов болеет. И пик заболеваемости ещё впереди.
07.10.2020 23:12 Відповісти
И это только официально.
07.10.2020 23:23 Відповісти
На людських кістках, крові, горю хочуть влади. Зрозуміло влада це корупція прихована а народ сам вибирає корупціонерів а потім кричать , що обкрадають і ніхто не бореться з корупцією. Що хочемо то і маємо!
07.10.2020 14:53 Відповісти
07.10.2020 14:55 Відповісти
Просто ми маємо державу якою керує Її Величність Мафія. Всі наші зеле-порохо-риго и т.п. боти не покладаючи рук працюють на її благо, тільки на різні її клани. Система така, що під чергові вибори знову підсунуть якоихось мафіозі, або їх маріонеток і грабнуок країни продовжиться далі. Гнила мафіозна система пронизала практично всі гілки влади зверху до низу. На народ вони дивляться як на джерело для наживи. Тому у нас немає посадок аферистів та пройдисвітів, що сидять в високих кабінетах. Рука руку миє, ворон ворону... Поки країною керують олігархи мафіозні бандити толку не буде. Систему треба міняти, але просто так вони на це самі не підуть
07.10.2020 19:13 Відповісти
Новий рекорд по кількості тестів і відповідно новий рекорд позитивних результатів. Що тут дивного? Це елементарна математика.
Перестаньте списувати будь-які застудні симптоми на коронавірус. Це вже нікого не вражає.
07.10.2020 19:57 Відповісти
Їх рахують за неадекватів,а вони своє. План якийсь по ковіду чи що ? Сумно .Люди, українці працюють а ці бездарі і тунєядці щоденно одне і те. О прилаштувались. Зебобіки коншені..
07.10.2020 22:03 Відповісти
Степанов, да неважно.
В конце-концов, дефолт у правительства бывает только один...
08.10.2020 05:57 Відповісти
в нього на чорний день гроші є, правда питання який він в нього буде той чорний день...
08.10.2020 07:25 Відповісти
Степанов, мы понимаем, что у варбургов, ротшильдов и прочих соросов деньги закончились разом (обычно запаса хватает примерно на месяц) после взрыва в Бейруте "удобрений" на "2,5 килотонны гашиша"(С), и им остается только террор, но прикиньте, Степанов, а кто весь этот террор имплементировать будет?
Росгвардии у вас нет.
Люди Авакова заняты крышеванием наливаек, проституток, нелегальных игорных домов и наркоты.
За боевыми пид*расами Сороса в очереди стоит Пашинян, ему нужнее, у него Алиев и Эрдоган.
Степанов, Вы обратитесь за российским ОМОНом, как в Беларуси?
08.10.2020 06:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 