В Україні за добу рекордні 4 753 нові випадки COVID-19, - Степанов. ВIДЕО

За минулу добу в Україні підтвердили 4 753 нові випадки зараження на коронавірус. Одужали 2 959 пацієнтів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас сьогодні рекорд за кількістю видужалих пацієнтів з COVID-19 - 2 569 пацієнтів одужали за минулу добу. В той же час, у нас рекорд за кількістю хворих. За минулу добу захворіли 4 753 людини, з них 219 дітей і 251 медпрацівник. Були госпіталізовані 730 осіб. У нас зростає кількість людей, які госпіталізовані в лікарні на стаціонарне лікування. На сьогоднішній ранок 18 039 громадян України перебувають у лікарнях і лікуються від коронавірусної хвороби. Зафіксовано 77 летальних випадків. Всього за весь час пандемії захворіли 239 337 осіб, з них 15 259 дітей і 16 684 медпрацівники. Загалом одужали 105 970 осіб, з них 7 328 дітей. Всього летальних випадків 4 597. За минулу добу всього були зроблені 59 189 тестів, з них 32 376 методом ПЛР і 26 813 методом ІФА. Це рекордна кількість тестів з початку пандемії. Але ця кількість тестів мала з урахуванням поточної ситуації", - розповів Степанов.

