УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7303 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 209 23

Харківщина побила новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 685 випадків. Серед лідерів - Київ, Одещина та Дніпропетровщина

Харківщина побила новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 685 випадків. Серед лідерів - Київ, Одещина та Дніпропетровщина

Харківщина побила новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 685 випадків. Серед лідерів - Київ, Одещина та Дніпропетровщина За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 7 жовтня в Харківській області на коронавірус захворіли 685 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 22 136 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 387 осіб, за останню добу - 10. З початку епідемії одужали 4 669 пацієнтів.

Станом на 7 жовтня кількість активних хворих в Харківській області становить 17 080 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу рекордні 4 753 нові випадки COVID-19, - Степанов

Серед лідерів з добової захворюваності на коронавірус також Київ, Одеська та Дніпропетровська області.

Так, у Києві добовий приріст хворих на коронавірус був 383 людини. Загальна кількість хворих - 25 474. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 442 особи, за добу - 6. З початку епідемії одужали 8 894 пацієнти. Кількість активних хворих у Києві - 16 138.

На Одещині та Дніпропетровщині на коронавірус захворіли по 316 осіб.

Загальна кількість інфікованих в Одеській області становить 15 337 осіб, у Дніпропетровській - 7 688. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, на Одещині померли 236 осіб, за минулу добу - 10, на Дніпропетровщині - 133, за минулу добу - 8.

Автор: 

карантин (18172) Київ (20187) Одеська область (3488) Харківщина (6054) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) Дніпропетровська область (4259)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Больше концертов.
показати весь коментар
07.10.2020 09:13 Відповісти
+11
И на исполнителей тоже. Они что не знают что сейчас в стране и в мире творится? Они прекрасно отдавали отчёт своим действиям, знали что концерты запрещены.
показати весь коментар
07.10.2020 09:22 Відповісти
+10
На организаторов концертов нужно завести уголовную статью, ибо это пздц в период пандемии такое делать....
показати весь коментар
07.10.2020 09:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Больше концертов.
показати весь коментар
07.10.2020 09:13 Відповісти
Великих і малих...
показати весь коментар
07.10.2020 10:47 Відповісти
Когда слушаешь "Шлепки" от Поляковой, завтра получишь белые тапки.
показати весь коментар
07.10.2020 09:17 Відповісти
Що, Гепа вже ВСЕ....
показати весь коментар
07.10.2020 10:48 Відповісти
На организаторов концертов нужно завести уголовную статью, ибо это пздц в период пандемии такое делать....
показати весь коментар
07.10.2020 09:18 Відповісти
И на исполнителей тоже. Они что не знают что сейчас в стране и в мире творится? Они прекрасно отдавали отчёт своим действиям, знали что концерты запрещены.
показати весь коментар
07.10.2020 09:22 Відповісти
бабло не пахнет.
показати весь коментар
07.10.2020 10:03 Відповісти
Ого почти 700 это очень много при населении около 2 млн.
показати весь коментар
07.10.2020 09:21 Відповісти
Увидеть "креветку" Поляковой и умереть... 😕
показати весь коментар
07.10.2020 09:23 Відповісти
Фу я же теперь креветки не смогу есть 😕
показати весь коментар
07.10.2020 09:39 Відповісти
Необхідно перевіряти гуртожитки студентів, там може бути найбільша концентрація хворих на коронавірус.
показати весь коментар
07.10.2020 09:41 Відповісти
а на следующий день у нас гастроль давала ирина билык... пандемии нет...
показати весь коментар
07.10.2020 09:42 Відповісти
Эпидемия начинается с 5% заболевших . Это один ученик в классе каждый день болеет и тогда алярм! А не один на всю школу. Совок знал и умел бороться с эпидемиями как никто другой в мире. В гонконгский грип по 10 + болело в классе, за месяц все кто переболел, у кого организм переборол где то 50 на 50 ,но все были с имунитетом, эпедемия закончилась. И без всякого карантина. Тест был один температура 37,2 Шведы и беларусы тоже самое применили.
показати весь коментар
07.10.2020 09:54 Відповісти
Вроде бы сейчас с иммунитетом сложности.
показати весь коментар
07.10.2020 10:21 Відповісти
Эпидемия эпидемии рознь. Вы сейчас говорите о сезонных заболеваниях, там действительно 5%. Но коронавирус это не сезонный вирус, и летальность у него гораздо выше чем у сезонного.

Вот вам пример. Есть вирус *****, летальность около 50%. Таким образом пока бы не умерло 2.5% населения страны, а это 1 млн человек, то никакой эпидемии бы не было?

Поэтому не смешивайте показатели для сезонных вирусов, и новых вирусов, к ним разные подходы.
показати весь коментар
07.10.2020 11:58 Відповісти
Вирус слабеет проходя через организм он побежден и действует уже как вакцина . Раньше обычай был брали детей проведовать выздаравливающих больных. Так делали прививки. Новый вирус это старый мутируваный. А во время болезни он приобретал старые не опасные свойства.
показати весь коментар
07.10.2020 12:21 Відповісти
Расскажите про слабеющий вирус тем кто зоболевает Е б о л о й
показати весь коментар
07.10.2020 14:58 Відповісти
Ни в одном селе или поселке цифра даже близко не приближается к 600 заболевших.
Вывод, чем выше зарплаты, тем больше болеют!
Вон миллиардеры, почти все переболели.
показати весь коментар
07.10.2020 11:02 Відповісти
Раньше всегда тройку озвучивали, сегодня решили, что нужно Днепропетровщину озвучивать, поэтому вместо тройки четверку назвали
показати весь коментар
07.10.2020 12:06 Відповісти
На Одесчине и Днепропетровщине коронавирусом заболели по 316 человек.
показати весь коментар
07.10.2020 19:04 Відповісти
Понятно, пропустил
показати весь коментар
07.10.2020 22:25 Відповісти
 
 