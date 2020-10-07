Харківщина побила новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 685 випадків. Серед лідерів - Київ, Одещина та Дніпропетровщина За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 7 жовтня в Харківській області на коронавірус захворіли 685 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 22 136 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 387 осіб, за останню добу - 10. З початку епідемії одужали 4 669 пацієнтів.

Станом на 7 жовтня кількість активних хворих в Харківській області становить 17 080 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу рекордні 4 753 нові випадки COVID-19, - Степанов

Серед лідерів з добової захворюваності на коронавірус також Київ, Одеська та Дніпропетровська області.

Так, у Києві добовий приріст хворих на коронавірус був 383 людини. Загальна кількість хворих - 25 474. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 442 особи, за добу - 6. З початку епідемії одужали 8 894 пацієнти. Кількість активних хворих у Києві - 16 138.

На Одещині та Дніпропетровщині на коронавірус захворіли по 316 осіб.

Загальна кількість інфікованих в Одеській області становить 15 337 осіб, у Дніпропетровській - 7 688. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, на Одещині померли 236 осіб, за минулу добу - 10, на Дніпропетровщині - 133, за минулу добу - 8.