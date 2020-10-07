6 548 52
В окупованій Ялті горить санаторій Міноборони РФ, постраждалих немає
В окупованому Криму горить санаторій Міноборони РФ "Ялта". Інформації про постраждалих немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".
У будівлі горить обшивка між восьмим поверхом і покрівлею на площі приблизно 1000 кв. м. Пожежі присвоєно другий номер складності.
О 08:17 за Москвою пожежу в санаторії "Ялта" локалізовано на площі 1200 кв. м. Постраждалих немає.
Пожежу гасять 43 пожежники та 13 одиниць техніки.
+29 Перехватчик
+22 Рома Маестро
+18 Роман с камнем
Электропроводимость морской воды почти в 100 раз выше, чем речной или дождевой. Тушить ею объекты электроснабжения или электропотребления следует с большой осторожностью.
После применения морской воды может выйти из строя электрооборудование, разъедаются все предметы, строения, содержащие металл.Она действует на почву хуже огня, выжигая оставшиеся кустарники и деревья.
но вот вчера Эдди Ван Хален умер....(((
65 всего- царство небесно)))
Нам пофик
Як ця будівля називається в Україні?