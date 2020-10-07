УКР
В окупованій Ялті горить санаторій Міноборони РФ, постраждалих немає

В окупованому Криму горить санаторій Міноборони РФ "Ялта". Інформації про постраждалих немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

У будівлі горить обшивка між восьмим поверхом і покрівлею на площі приблизно 1000 кв. м. Пожежі присвоєно другий номер складності.

О 08:17 за Москвою пожежу в санаторії "Ялта" локалізовано на площі 1200 кв. м. Постраждалих немає.

Пожежу гасять 43 пожежники та 13 одиниць техніки.

+29
В оккупированной Ялте горит санаторий Минобороны РФ, пострадавших нет - Цензор.НЕТ 4130
07.10.2020 09:23 Відповісти
+22
как это - пострадавших сепаратистов, предателей и рашистов нет??? - ОЧЕНЬ ЖАЛЬ!!!
07.10.2020 09:24 Відповісти
+18
ПОКУЙ , ПЛЯШЕМ :

В окупованій Ялті горить санаторій Міноборони РФ, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 7774
07.10.2020 09:42 Відповісти
07.10.2020 09:23 Відповісти
гори гори ясно
07.10.2020 09:24 Відповісти
07.10.2020 09:24 Відповісти
07.10.2020 09:42 Відповісти
символично
07.10.2020 09:25 Відповісти
Дяка за позитивчик гімняного ранку!
07.10.2020 09:27 Відповісти
Також дощ у депресію вганяє?))
07.10.2020 09:30 Відповісти
а у нас сонечко
07.10.2020 09:40 Відповісти
А в нас дощ !!))
07.10.2020 09:44 Відповісти
осінь...
07.10.2020 09:50 Відповісти
радіємо дощу, бо гдє-то камні
07.10.2020 09:53 Відповісти
07.10.2020 10:42 Відповісти
В окупованій Ялті горить санаторій Міноборони РФ, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 5014В окупованій Ялті горить санаторій Міноборони РФ, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 2151В окупованій Ялті горить санаторій Міноборони РФ, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 2151
07.10.2020 09:29 Відповісти
07.10.2020 11:26 Відповісти
В окупованій Ялті горить санаторій Міноборони РФ, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 4501
07.10.2020 09:30 Відповісти
Нехай щастить!
07.10.2020 09:31 Відповісти
Це ж певно санаторій, який належав українському міністерству.
07.10.2020 09:32 Відповісти
Сама Ялта сопротивляется российской оккупации и подчеркивает, что Крым - это Украина
07.10.2020 09:33 Відповісти
Що згорить ,то не згниє !!! Ялта вітає )(уйла !!)))
07.10.2020 09:43 Відповісти
а воды, то нету.. поэтому, пусть тушат крестным знамением и колорадскими ленточками..
07.10.2020 09:45 Відповісти
В санатории минобороны , - как всегда Ихтамнетов не было и пострадавших Нет. Они сами себя сожгут Нажрались с перепугу , что остались живы , а авось и не помогло.
07.10.2020 09:47 Відповісти
Нє, ну як то... Вони ж іхтамнєти. Як же вони згоріти можуть?
07.10.2020 13:45 Відповісти
Горит санатори МО Украині захваченній МО России!!!!!!!!
07.10.2020 09:48 Відповісти
Тушить пожары морской водой можно, но необходимо принимать во внимание экологические и технические аспекты этого метода. ... После пожаротушения тщательно промывают пресной водой мотопомпы, пеносмесители, рукава, трубы, баки.
Электропроводимость морской воды почти в 100 раз выше, чем речной или дождевой. Тушить ею объекты электроснабжения или электропотребления следует с большой осторожностью.
После применения морской воды может выйти из строя электрооборудование, разъедаются все предметы, строения, содержащие металл.Она действует на почву хуже огня, выжигая оставшиеся кустарники и деревья.
07.10.2020 09:48 Відповісти
"Да пёс с ним!" (с)
07.10.2020 09:48 Відповісти
+++
07.10.2020 11:29 Відповісти
Короткіє замиканія проводов.
07.10.2020 09:50 Відповісти
вчера.. Приморье(Дальний Восток), Северные Рукожопые Вымираты (Рашка)..
В окупованій Ялті горить санаторій Міноборони РФ, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 6508 В окупованій Ялті горить санаторій Міноборони РФ, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 785
07.10.2020 09:54 Відповісти
Да уж. Нужно искать хорошего рихтовщика.
07.10.2020 10:35 Відповісти
В окупованій Ялті горить санаторій Міноборони РФ, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 6017
07.10.2020 09:57 Відповісти
В окупованій Ялті горить санаторій Міноборони РФ, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 7644
07.10.2020 10:00 Відповісти
это-то да.....
но вот вчера Эдди Ван Хален умер....(((
65 всего- царство небесно)))
07.10.2020 12:04 Відповісти
Дійсно сумно. Хоч я і не був його прихильником.
07.10.2020 13:48 Відповісти
Сумна новина. Не фанат Ван Халена, але людина легендарна. RIP
07.10.2020 14:11 Відповісти
Горіла хата па-ла-ла...
07.10.2020 10:00 Відповісти
Всех выгнать ссать!
07.10.2020 10:00 Відповісти
потрібно писати у заголовку - ".. нажаль постраждалих не має"
07.10.2020 10:01 Відповісти
Не поспішайте з висновками. Коли йдеться про іхтамнєтів, то можна написати і щось таке: "ніхто не постраждав, іхтамнєтів у кількості півсотні голів там не було".
07.10.2020 13:50 Відповісти
Бяда-то какая....
07.10.2020 10:05 Відповісти
В окупованій Ялті горить санаторій Міноборони РФ, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 680
07.10.2020 10:27 Відповісти
Что пострадавших нет - это не есть хорошо!
07.10.2020 10:34 Відповісти
солдаты нато в печальке. кусок работы у них отпал ))
07.10.2020 10:35 Відповісти
Это им кара за то что во время захода ихтамнетов у этих самых невидимок был там какой то штаб или казарма. Которую они, те которых не было совсем, охраняли с пулеметами за брустверами с мешков с песком.
07.10.2020 11:48 Відповісти
А может просто подпалили что бы построить на этом месте пару многоэтажек для московского начальства.
07.10.2020 11:51 Відповісти
Та то теперь головная боль крысчан.
Нам пофик
07.10.2020 12:06 Відповісти
наша ракета "Нептун" огибая рельеф....
07.10.2020 12:37 Відповісти
Витівки Єнота...
07.10.2020 13:39 Відповісти
Якою в дупу "врані РФ"?
Як ця будівля називається в Україні?
07.10.2020 13:53 Відповісти
Ну, что за брехня! Какой же это санаторий МО РФ? Это санаторий ВСУ Украины, временно занятый оккупантами РФ. Впрочем, - ГОРИ ГОРИ ЯСНО! ДОЖДЕЙ НЕТ? ОТ ШОБ НЕ ПОГАСЛО. А убытки, после деокупации, моковиты, их дети и внуки будут из своего кармана нам покрывать.
07.10.2020 17:09 Відповісти
 
 