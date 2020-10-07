В окупованій Ялті горить санаторій Міноборони РФ, постраждалих немає

В окупованому Криму горить санаторій Міноборони РФ "Ялта". Інформації про постраждалих немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

У будівлі горить обшивка між восьмим поверхом і покрівлею на площі приблизно 1000 кв. м. Пожежі присвоєно другий номер складності.

О 08:17 за Москвою пожежу в санаторії "Ялта" локалізовано на площі 1200 кв. м. Постраждалих немає.

Пожежу гасять 43 пожежники та 13 одиниць техніки.

