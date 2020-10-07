"Газпром" звернувся з проханням збільшити обсяги транзиту російського газу українською ГТС, - Коболєв

Замовлення російським "Газпромом" великих потужностей для транспортування газу через українську ГТС може стати вагомим аргументом проти завершення будівництва "Північного потоку - 2".

Про це під час Українського енергетичного дня сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Газпром звернувся до української сторони, щоб збільшити зарезервовані обсяги транзиту, що є дуже позитивною ознакою. По-перше, українська сторона зможе добути більше прибутку в майбутньому, що означає більше доходів і більше податків, заплачених у бюджет держави. По-друге, це доводить, що російська позиція, відповідно до якої українську ГТС треба замінити на "Північний потік-2", є абсолютно неправдивою", - сказав Коболєв.

Також читайте: Транзит "Газпрому" через Україну з початку року досяг 40 млрд куб. м і зараз максимальний, - Оператор ГТС

За його словами, і НАК "Нафтогаз України", і ТОВ "Оператор ГТС України" довели, що відповідають європейським правилам і є надійним партнером.

"Важливо це згадувати, коли відбуватимуться наступні дискусії щодо "Північного потоку - 2". Важливо це донести також до наших американських колег, що планують поширити санкції на всіх партнерів "Північного потоку - 2", - зазначив Коболєв.