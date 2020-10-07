УКР
"Газпром" звернувся з проханням збільшити обсяги транзиту російського газу українською ГТС, - Коболєв

Замовлення російським "Газпромом" великих потужностей для транспортування газу через українську ГТС може стати вагомим аргументом проти завершення будівництва "Північного потоку - 2".

Про це під час Українського енергетичного дня сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Газпром звернувся до української сторони, щоб збільшити зарезервовані обсяги транзиту, що є дуже позитивною ознакою. По-перше, українська сторона зможе добути більше прибутку в майбутньому, що означає більше доходів і більше податків, заплачених у бюджет держави. По-друге, це доводить, що російська позиція, відповідно до якої українську ГТС треба замінити на "Північний потік-2", є абсолютно неправдивою", - сказав Коболєв.

Також читайте: Транзит "Газпрому" через Україну з початку року досяг 40 млрд куб. м і зараз максимальний, - Оператор ГТС

За його словами, і НАК "Нафтогаз України", і ТОВ "Оператор ГТС України" довели, що відповідають європейським правилам і є надійним партнером.

"Важливо це згадувати, коли відбуватимуться наступні дискусії щодо "Північного потоку - 2". Важливо це донести також до наших американських колег, що планують поширити санкції на всіх партнерів "Північного потоку - 2", - зазначив Коболєв.

TZE inform Визит Медведчука в Москву, его встреча с очередным клоном Путина (личное общение Путина уже около четырех месяцев ограничено 23 членами ближайшего круга), разговоры о поставках в Украину российской "вакцины для лечения COVID-19" - это все театральное представление для широкой публики. Настоящие причины и реальный круг его встреч были совершенно другие. Россия окончательно поняла, что идея "Северного потока - 2" окончательно провалена. После начала боевых действий Турции на стороне Азербайджана против Армении стало понятно, что и "Южный поток" фактически блокирован. Основные усилия России будут сосредоточены теперь на захвате украинской газотранспортной системы, которая вдруг оказалась единственной реальной ниткой поставок газа в Европу. Перед Медведчуком и К поставлена задача добиться приватизации украинской газотранспортной системы и блокировать использование ее мощностей как хаба-накопителя газа для третьих стран. Под это выделяются достаточно большие средства.
07.10.2020 09:46 Відповісти
а что там случилось у ***** и ко?
07.10.2020 09:42 Відповісти
Основные усилия России будут сосредоточены теперь на захвате украинской газотранспортной системы, которая вдруг оказалась единственной реальной ниткой поставок газа в Европу. Перед Медведчуком и К поставлена задача добиться приватизации украинской газотранспортной системы
07.10.2020 09:48 Відповісти
медвечук домовився.
07.10.2020 09:40 Відповісти
фуйла вже по українському тв показують.
а може то його канал?
07.10.2020 09:41 Відповісти
а что там случилось у ***** и ко?
07.10.2020 09:42 Відповісти
Она утонула... ©
07.10.2020 09:46 Відповісти
Газы скопились, вздутие.
07.10.2020 12:54 Відповісти
07.10.2020 09:46 Відповісти
Что значит единственной ниткой, есть еще СП-1 и Ямал-Европа.
07.10.2020 09:50 Відповісти
Україна має головну ГТС № ПНХ.
07.10.2020 10:44 Відповісти
Згідно контракту, зарезервована кількість газу для транзиту у перший (2020 р.) - 60 млрд куб.м, поки прокачали 40. Все згідно домовленостей.
07.10.2020 10:02 Відповісти
А СП-2 як???)))
07.10.2020 09:47 Відповісти
Там цена уже перевалила за 150, к зиме вполне может до 200 дойти, вот Газпром и качает как можно больше пока есть спрос.
07.10.2020 09:47 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform/status/1313675557184434177 tZE inform
https://twitter.com/tZEinform Визит Медведчука в Москву, (...)
Настоящие причины и реальный круг его встреч были совершенно другие. Россия окончательно поняла, что идея "Северного потока - 2" окончательно провалена.
(...) стало понятно, что и "Южный поток" фактически блокирован.
07.10.2020 09:47 Відповісти
07.10.2020 09:48 Відповісти
и блокировать использование ее мощностей как хаба-накопителя газа для третьих стран. Под это выделяются достаточно большие средства. Хроника (обновление)
07.10.2020 09:49 Відповісти
"Газпром" приполз на пузе и обратился к великому украинскому народу с просьбой увеличить объемы транзита российского газа по украинской ГТС.
07.10.2020 09:49 Відповісти
но нафтогаз все равно https://censor.net/ru/news/3223158/minfin_prognoziruet_ubytochnost_naftogaza_v_techenie_chetyreh_let_ubytok_sostavit_bolee_21_mlrd_grn
07.10.2020 09:50 Відповісти
Саме час підвищити ціну за транзит, ну хоча б вдвічі.
07.10.2020 09:51 Відповісти
Что значит с просьбой, увеличение обьемов прописано в контракте, Газпром просто поставил в известность о намерениях.
07.10.2020 09:52 Відповісти
А можно попонятней новость освечивать,так россия приползла с просьбой мли россия приказала?
07.10.2020 10:00 Відповісти
Хоть увеличивай транзит, хоть нет, Канальев всё равно прибыль скоммуниздит и покажет миллиардный долг!
07.10.2020 10:03 Відповісти
Ми завжди готові допомогти ворогу (
07.10.2020 10:10 Відповісти
07.10.2020 10:22 Відповісти
Ребята, ну вы хотя бы так откровенно не палились. Три тролля-аватара https://censor.net/ru/user/83919, https://censor.net/ru/user/474843 и https://censor.net/ru/user/321358 умудрились скопипастить один и тот же текст из методички под одной новостью. За такую топорную работу куратор денег не заплатит.
07.10.2020 11:34 Відповісти
Свынорилий я увидел мнение которое показалось мне интересним и разместил его здесь на форуме под темой которая затрагивает данную тематику. Так что закрой рот и не гавкай, а иди и лижи своему бородатому хозяину.
07.10.2020 13:36 Відповісти
На столько интересное что аж на три поста разделил текст. Вам наверное по числу постов платят?
07.10.2020 19:38 Відповісти
Количество постов связано с тем что мне так удобней вот и все. Что касается оплати хотелось бы узнать место где выдают деньги за посты так как я не в курсах и мне хотело бы узнать где я их могу получить.
08.10.2020 08:51 Відповісти
ОПЕК дало згоду московії на збільшення видобутку нафти?
07.10.2020 10:29 Відповісти
ГАЗПРОМ лягли і просють...
07.10.2020 10:39 Відповісти
ПЕРДЁЖПРОМ уже как пол года банкрот, он везде лежит и просит))
07.10.2020 10:54 Відповісти
Любые кацапские просьбы необходимо решать после деоккупа́ции Крыма и Донбасса. Вначале деоккупация, а потом всякие кацапские просьбы, вода в Крым.
07.10.2020 11:22 Відповісти
А кто Украине вентиля закручивал аж из лаптей выпрыгивали в прямом эфире?
07.10.2020 11:31 Відповісти
А как грозили, как грозили хохлов заморозить!
07.10.2020 12:56 Відповісти
И вообще разве так просят, стают на колени, поют гимн Украины, махают украинскими флагами. А то действительно, как перекрыть вентиль в лютые морозы, то все было торжественно, Путин лично дал команду. А это они просят, да чихали мы на эти кацапские просьбы
07.10.2020 11:37 Відповісти
Только через оккупированный крым жменьками газ носить и без вариантов
07.10.2020 11:43 Відповісти
Тащо ж тут думать ..Договора Газпрому по постаці газа в ЕС підписуються наскільки я знаю на довго 5 років і ціна в них оговорена конкретна. Їм діваться ні куди. Тому на додаткову прокачку газа треба підвищувати ціну на тронспартировку в зв'зку знепрогнозованою і несерьйозною діяльністю Газпрому і держави Росії. І хай їдуть і домовляютьс до нас . А ми скажем звільнайте донбас і наш кордон.Ні тоді платіть штрафи ЕС за зірвання контрактів по вині...Газпрому. І хай дуть лісом як що щось не подобається.
07.10.2020 12:14 Відповісти
Das ist fantastisch! Если я не ошибаюсь, то по контракту за дополнительную прокачку газа, т. е. больше, чем 60 млрд. кубов в 2020 году, предусмотрена и дополнительная цена.
07.10.2020 13:46 Відповісти
 
 