У Великій Британії з'явиться спецпосланник прем'єра з питань торгівлі з Україною, - посол Сіммонс

У Великій Британії з'явиться посада спеціального посланника прем'єр-міністра з питань торгівлі з Україною.

Про це 7 жовтня повідомила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у блозі УП, передає Цензор.НЕТ.

"Британія віднині матиме спеціального посланника прем'єр-міністра з питань торгівлі з Україною баронесу Мейєр. Це є ще одним свідченням важливості, яку ми надаємо нашому двосторонньому економічному співробітництву", - написала Сіммонс.

Дипломатка також пояснила зміст нового "Договору про політичну співпрацю, вільну торгівлю та стратегічне партнерство", який буде укладено між Великою Британією та Україною цього тижня.

"По-перше, він підкреслює наші спільні цінності. Обидві країни зобов'язуються відстоювати демократичні принципи, права людини та основні свободи, а також міжнародний правопорядок, який зберігає мир. Одним із принципових пунктів, зафіксованих у документі, є повне відновлення територіальної цілісності та суверенітету України", - зазначила Сіммонс.

За її словами, це також буде першою двосторонньою торговою угодою Британії з Україною, що визначає правила, згідно з якими компанії та підприємці в Україні можуть продавати свої товари та послуги у Великій Британії – та навпаки.

"Договір також охоплюватиме економічну й галузеву співпрацю в таких сферах, як енергетика, гірничодобувна промисловість, промислова політика, сільське господарство, інформаційне суспільство, навколишнє середовище та глобальні завдання боротьби зі зміною клімату", - додала британський посол.

Сіммонс вказала на можливість значного збільшення експорту для обох країн.

"Що стосується фактичної двосторонньої торгівлі та інвестицій, збільшення доступності експортного фінансування, поряд із роботою щодо зняття торговельних бар'єрів та енергійним маркетингом, повинні забезпечити значне збільшення експорту для обох країн. Ми бачимо можливості в секторах оборони та ядерної енергетики, у продуктах харчування та напоях, автомобілях, аерокосмічній галузі та передових сільськогосподарських технологіях – цей список можна продовжувати", - наголосила вона.

