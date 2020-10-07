УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7239 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 109 30

Лікування одного "важкого" хворого з COVID-19 коштує від 45 тис. грн, - Степанов

Лікування одного "важкого" хворого з COVID-19 коштує від 45 тис. грн, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов повідомив про витрати на лікування однієї людини з ускладненнями від коронавірусу.

Про це він розповів під час брифінгу 7 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про процес лікування на одного хворого, який має важкий перебіг хвороби, то це сума - від 45 000 гривен", - розповів Максим Степанов.

Міністр також зазначив, що до тарифу, який переказують лікарням, включено кілька позицій.

"До тарифу, який ми переказуємо всім без винятку лікарням, які працюють з COVID-19, входить 300% заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо зайняті в лікуванні COVID-19, безпосередньо лікарські препарати і медзасоби, які необхідні для лікування хворого на COVID-19", - додав глава МОЗ.

Також читайте: Препарат вітчизняного виробництва внесуть до протоколу лікування COVID-19, - МОЗ

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
"Ви брехуни, душогуби, страшні душогуби! Брехуни! У мене чоловік хворів на COVID-19. Жодна падла не повернула кошти, все за свій рахунок, 30 тисяч гривень пішло на лікування! Щоб ви поздихали! Брехуни, здохніть!" Чернівці, 02.10.2020
показати весь коментар
07.10.2020 10:20 Відповісти
+16
Но почему-то больные сами платят за лечение! Вместо того что-бы безпочвенно преследовать патриотов Венедиктовой в этом направлении надо возбудится!
показати весь коментар
07.10.2020 10:18 Відповісти
+10
Прайс наконец выкатили официально, ато понимаешь бабушка Зеленскому за 30 тыс. кричала. Продешевили.
показати весь коментар
07.10.2020 10:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Но почему-то больные сами платят за лечение! Вместо того что-бы безпочвенно преследовать патриотов Венедиктовой в этом направлении надо возбудится!
показати весь коментар
07.10.2020 10:18 Відповісти
"Лечение одного "тяжелого" больного с COVID-19 стоит от 45 тыс. грн,"-родственникам и друзьям больного ,так будет правильнее.
показати весь коментар
07.10.2020 21:05 Відповісти
Годовой доход украинца и двухмесячный поляка
показати весь коментар
07.10.2020 10:19 Відповісти
И дневной еврея.
показати весь коментар
07.10.2020 13:30 Відповісти
"Ви брехуни, душогуби, страшні душогуби! Брехуни! У мене чоловік хворів на COVID-19. Жодна падла не повернула кошти, все за свій рахунок, 30 тисяч гривень пішло на лікування! Щоб ви поздихали! Брехуни, здохніть!" Чернівці, 02.10.2020
показати весь коментар
07.10.2020 10:20 Відповісти
ага, я також хотів нагадати цей випадок...
https://censor.net/ru/video_news/3222625/brehuni_u_mene_cholovk_na_covid19_hvorv_ne_odna_padla_grosheyi_ne_povernula_30_tisyach_pshlo_schob_vi
показати весь коментар
07.10.2020 10:29 Відповісти
А потрібно маски одягать та не тусуваться по родичах з гулянками, щоб потім не верещати які всі погані
показати весь коментар
07.10.2020 10:36 Відповісти
Теорія і практика не завжди співпадають..особливо у нашого керівництва.
показати весь коментар
07.10.2020 10:39 Відповісти
Всё правильно. 30 000 за лечение, 15 000 откат.
Если платишь сам, 15 000 откат, 20 000 администрации ,10 000 врачам.
показати весь коментар
07.10.2020 10:47 Відповісти
"Уляна Юхимівна Світисонечко - юродіва старушка"
показати весь коментар
08.10.2020 02:36 Відповісти
Прайс наконец выкатили официально, ато понимаешь бабушка Зеленскому за 30 тыс. кричала. Продешевили.
показати весь коментар
07.10.2020 10:21 Відповісти
Что угодно, лишь бы не работать.
показати весь коментар
07.10.2020 10:25 Відповісти
Вы налечите,где там бабка с Черновцов от которой гидрант сбежал, за 30 000 грн за свой счет пусть напишет сюда
показати весь коментар
07.10.2020 10:31 Відповісти
хай собаку продасть
показати весь коментар
07.10.2020 10:39 Відповісти
Не пойму он или они (зелебобики) нас за идиотов держат? Повторяю в Харькове больных лечат только за деньги.! день на аппарате ИВЛ 4500 грн
показати весь коментар
07.10.2020 10:35 Відповісти
Между тем на деньги, которые дал ЕС, на ликвидацию последствий ковида - построили дороги. занавес.
показати весь коментар
07.10.2020 10:36 Відповісти
натякає на конкретну суму у випадку, якщо підвтердять цей диагнус, на яку доведеться розкошелетися кожному челу за найбезкоштовніше у світі лікування.
показати весь коментар
07.10.2020 10:43 Відповісти
До сих пор брали 25 - 30 тыс., теперь будут минимум 45 000?
показати весь коментар
07.10.2020 10:49 Відповісти
Внесли ясность сколько "на карман" тырят за каждого больного.
показати весь коментар
07.10.2020 10:53 Відповісти
Брехло .. За державний кошт нікого не лікують . Приклад , сусіди , обоє пенсіонери , захворіли на "корону" ( зять " нагородив" ) ,, так от , у лікарні їм сказали - грошей на лікування НЕМАЄ , лікуйтесь мовляв за свої ( тобто вмирайте потихеньку ,, тому що 70 -90 тис для них астрономічна сума ) ..
показати весь коментар
07.10.2020 11:11 Відповісти
да шо ты говоришь, я на тещу потратил уже больше 100штук, и не факт что поможет
показати весь коментар
07.10.2020 11:26 Відповісти
Хай міністр розкаже чесно:
1) Чому в Києві лікарні №4 та Олександрівська вже не приймають киян з важким перебігом Ковід? (в швидкій лікарі сказали що ті забиті під зав'язку і неофіційно вже зачининені на прийом).
2) Чому хворий з двостороннім враженням легень на 50% і підтверженим Ковід чекає більше 2 годин на швидку для госпіталізації?
3) Чому всіх з важким Ковід тепер везуть тільки в БСП.
4) Чому швидка з тяжким пацієнтом чекає в черзі більше 4-х годин на прийом в БСП.
5) Чому всі приватні клініки не приймають ні за які кошти простих смертних киян (біомассу) з Ковід, у них "БРОНЬ" для "потрібних непростих громадян"?
6) Чому тести на антитіла не беруть у дітей, (вимагають паспорт)?
7) Чому і ким в київських школах негласно заборонено розповідати про Ковід в учнів класу батькам інших учнів?
8) Навіщо нам в районах столиціі поліклініки в яких нема лікарів і апаратури, де вже не роблять навіть прості аналізи крові та сечі?
8) Що буде в листопаді-грудні-січні з таким повним ігноруванням проблеми?
показати весь коментар
07.10.2020 11:31 Відповісти
Проблема асфальт сошкрябать на такую сумму?
показати весь коментар
07.10.2020 11:44 Відповісти
У меня недавно умер знакомый.Семье его лечение обходилось 1200 гривен в сутки(это провинция).Так что 30000 это реально. Кислорода в базовой больнице не хватало и сделать с этим ничего невозможно.
показати весь коментар
07.10.2020 12:03 Відповісти
В реальности 30-40К платит человек со своего кармана,плюс 10-15 взяток врачам,и это все в палате с плесенью и свистящим сквозняком с окон (г. Каменское,привет тварям в белых халатах).Так куда делись эти мифические 45К с бюджета?
показати весь коментар
07.10.2020 12:17 Відповісти
Ось так списуються і крадуться бюджетні гроші, бо частина людей лікується за свої кошти, а їх фіксують, як надали їм допомогу і ще маса приписок до хворих, які померли від інших хвороб, а грошики вже спиляли, ніби їх лікували.
показати весь коментар
07.10.2020 12:34 Відповісти
Очень интересно. Это где у нас бесплатно лечат от коронавируса и кому они платят эти 45 тыс грн?
показати весь коментар
07.10.2020 12:40 Відповісти
Естественно если больного доведет до состояния цитокинового шторма и то кому как повезет
А если бЫ у ваших врачей был бы алгоритм действий То многих смертей можно было бы избежать
показати весь коментар
16.11.2020 11:01 Відповісти
 
 