Лікування одного "важкого" хворого з COVID-19 коштує від 45 тис. грн, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов повідомив про витрати на лікування однієї людини з ускладненнями від коронавірусу.

Про це він розповів під час брифінгу 7 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про процес лікування на одного хворого, який має важкий перебіг хвороби, то це сума - від 45 000 гривен", - розповів Максим Степанов.

Міністр також зазначив, що до тарифу, який переказують лікарням, включено кілька позицій.

"До тарифу, який ми переказуємо всім без винятку лікарням, які працюють з COVID-19, входить 300% заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо зайняті в лікуванні COVID-19, безпосередньо лікарські препарати і медзасоби, які необхідні для лікування хворого на COVID-19", - додав глава МОЗ.

Також читайте: Препарат вітчизняного виробництва внесуть до протоколу лікування COVID-19, - МОЗ