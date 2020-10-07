3 109 30
Лікування одного "важкого" хворого з COVID-19 коштує від 45 тис. грн, - Степанов
Глава МОЗ Максим Степанов повідомив про витрати на лікування однієї людини з ускладненнями від коронавірусу.
Про це він розповів під час брифінгу 7 жовтня, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо ми говоримо про процес лікування на одного хворого, який має важкий перебіг хвороби, то це сума - від 45 000 гривен", - розповів Максим Степанов.
Міністр також зазначив, що до тарифу, який переказують лікарням, включено кілька позицій.
"До тарифу, який ми переказуємо всім без винятку лікарням, які працюють з COVID-19, входить 300% заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо зайняті в лікуванні COVID-19, безпосередньо лікарські препарати і медзасоби, які необхідні для лікування хворого на COVID-19", - додав глава МОЗ.
Если платишь сам, 15 000 откат, 20 000 администрации ,10 000 врачам.
1) Чому в Києві лікарні №4 та Олександрівська вже не приймають киян з важким перебігом Ковід? (в швидкій лікарі сказали що ті забиті під зав'язку і неофіційно вже зачининені на прийом).
2) Чому хворий з двостороннім враженням легень на 50% і підтверженим Ковід чекає більше 2 годин на швидку для госпіталізації?
3) Чому всіх з важким Ковід тепер везуть тільки в БСП.
4) Чому швидка з тяжким пацієнтом чекає в черзі більше 4-х годин на прийом в БСП.
5) Чому всі приватні клініки не приймають ні за які кошти простих смертних киян (біомассу) з Ковід, у них "БРОНЬ" для "потрібних непростих громадян"?
6) Чому тести на антитіла не беруть у дітей, (вимагають паспорт)?
7) Чому і ким в київських школах негласно заборонено розповідати про Ковід в учнів класу батькам інших учнів?
8) Навіщо нам в районах столиціі поліклініки в яких нема лікарів і апаратури, де вже не роблять навіть прості аналізи крові та сечі?
8) Що буде в листопаді-грудні-січні з таким повним ігноруванням проблеми?
А если бЫ у ваших врачей был бы алгоритм действий То многих смертей можно было бы избежать