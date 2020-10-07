Україна і ЄС підписали угоди і досягли домовленостей на €390 млн, - Шмигаль
Під час Саміту Україна-ЄС в Брюсселі досягнуто домовленостей і підписано угоди на загальну суму € 390 млн.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"За участі Президента України Володимира Зеленського та представників Уряду в Брюсселі були досягнуті нові домовленості та підписані важливі угоди на загальну суму 390 млн євро", - написав Шмигаль.
Серед них - угоди з Європейським Союзом про допомогу в кліматичній сфері, подоланні наслідків пандемії COVID-19 і російської агресії, енергоефективності, модернізації "Укрпошти".
"Крім того, були окреслені подальші кроки активної співпраці та взаємодії між Україною та ЄС. Серед них і якнайшвидше підписання угоди про спільний авіаційний простір, і "промисловий безвіз", і спільна оцінка у 2021 році досягнень Україною цілей Угоди про асоціацію, що є відправною точкою до її наступного оновлення", - додав Шмигаль.
В последнее время ЗЕляди анонсируют исключительно свои фантазии.
Бо чомусь обіцяний транш €2млрд ніяк не заходить... Навіть вставати не хоче. Там, в Європі, і навіть в МВФ щось кажуть за НАБУ чи за НБУ..., може за САП чи антикорсуд? а втім - "какаяразніца"?
Мы им?
Но анонсировать-то можно... Если послушать ЗЕленых, то МВФ нам в этом году уже устал деньги обещать.