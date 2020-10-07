Україна і ЄС підписали угоди і досягли домовленостей на €390 млн, - Шмигаль

Під час Саміту Україна-ЄС в Брюсселі досягнуто домовленостей і підписано угоди на загальну суму € 390 млн.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"За участі Президента України Володимира Зеленського та представників Уряду в Брюсселі були досягнуті нові домовленості та підписані важливі угоди на загальну суму 390 млн євро", - написав Шмигаль.

Серед них - угоди з Європейським Союзом про допомогу в кліматичній сфері, подоланні наслідків пандемії COVID-19 і російської агресії, енергоефективності, модернізації "Укрпошти".

"Крім того, були окреслені подальші кроки активної співпраці та взаємодії між Україною та ЄС. Серед них і якнайшвидше підписання угоди про спільний авіаційний простір, і "промисловий безвіз", і спільна оцінка у 2021 році досягнень Україною цілей Угоди про асоціацію, що є відправною точкою до її наступного оновлення", - додав Шмигаль.



